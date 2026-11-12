ETV Bharat / bharat

জম্মু কাশ্মীৰৰ কিস্তৱাৰত নিৰুদ্দেশ ২ জোৱানৰ গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

আৰক্ষীৰ বিশেষ অভিযান গোটৰ সৈতে ডাচ্চনৰ কিয়াৰ গাঁৱত নিয়োজিত জোৱান দুজন বুধবাৰে শিবিৰৰ পৰা ধৰ্ণা-মাৰৱাহৰ এটা সেনা চকীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত নিৰুদ্দেশ হৈছিল ।

SPOS MISSING IN JAMMU KASHMIR
ববি চান্দ আৰু ৰাছপাল কুমাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 12, 2026 at 10:31 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জম্মু : জম্মু-কাশ্মীৰৰ কিস্তৱাৰ জিলাৰ পৰা বুধবাৰে নিৰুদ্দেশ হোৱা দুজন বিশেষ আৰক্ষী বিষয়া (এছ পি অ’)ৰ গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ বৃহস্পতিবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ বুধবাৰে বিষয়া দুজন নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছতেই অঞ্চলজুৰি তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছিল ৷

নিহত জোৱান দুজনৰ ছাৰ্ভিচ অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ নোহোৱাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে এই কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ নিহত বিষয়া দুজন ববী চান্দ (৫৭) আৰু ৰাছপাল কুমাৰ (৪৫) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

জোৱান দুজনক স্থানীয় আৰক্ষীৰ বিশেষ অভিযান গোট (এছ অ’ জি)ৰ সৈতে ডাচ্চনৰ কিয়াৰ গাঁৱত নিয়োজিত কৰা হৈছিল । বুধবাৰে তেওঁলোকে শিবিৰৰ পৰা ধৰ্ণা-মাৰৱাহৰ এটা সেনা চকীলৈ গৈ থকা অৱস্থাত দুৰ্গম ডাচ্চন-মাৰৱাহ অঞ্চলত নিৰুদ্দেশ হয় । সূত্ৰই জনোৱা মতে, জোৱান দুজনে অঞ্চলটোত নিৰাপত্তা আৰু টহলদাৰী কৰ্তব্যত আছিল ।

জোৱান দুজন নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে সংশ্লিষ্ট নিৰাপত্তা ইউনিটক সতৰ্ক কৰি দিয়া হয় । তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ দলে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।

গভীৰ পাহাৰীয়া আৰু বনাঞ্চলকে ধৰি চাৰিওফালৰ অঞ্চলত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল মোতায়েন কৰি তেওঁলোকৰ অৱস্থান বিচাৰি উলিয়াই নিৰুদ্দেশৰ কাৰণ নিৰ্ণয় কৰা হৈছিল ।

দুৰ্গম অৰণ্য আৰু ঠেক ভূখণ্ডৰ সন্ধান কৰিবলৈ ড্ৰ’ন আৰু স্নিফাৰ ডগো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ।

দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ কুলগাম জিলাৰ কেন্দ্ৰীয় সংৰক্ষিত আৰক্ষী বাহিনী চমুকৈ চি আৰ পি এফ চকীত বুধবাৰে আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । সন্দেহযুক্ত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে চিআৰপিএফ চকীলৈ কৰা গুলীবৰ্ষণত তিনিজন চিআৰপিএফ জোৱান আহত হয় । গভৰ্ণমেণ্ট ডিগ্ৰী কলেজত অনুষ্ঠিত হোৱা 'ভেশ্ব উৎসৱ'ত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ উপ-ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহা জিলাখনত উপস্থিত হোৱাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হয় ।

লগতে পঢ়ক : আকৌ ৰক্তাক্ত কুলগাম : সন্ত্ৰাসবাদীৰ গুলীত আহত তিনি চিআৰপিএফ, অসমৰো এজন জোৱান গুলীবিদ্ধ

TAGGED:

SPOS MISSING IN JAMMU KASHMIR
জম্মু কাশ্মীৰত নিৰুদ্দেশ জোৱান
উপ ৰাজ্যপাল মনোজ সিনহা
জম্মু কাশ্মীৰত গুলীচালনা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.