ঘৰৰ ছাদ খহি ২ জনৰ মৃত্যু, কেইবাজনো আহত
পূব দিল্লীৰ শ্বাহদৰাত এই অঘটনটো সংঘটিত হয় ৷ ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা বৰ্তমান পৰ্যন্ত ৬ জন লোকক উদ্ধাৰ ।
Published : November 17, 2026 at 12:13 PM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ শ্বাহদৰা জিলাৰ বিবেক বিহাৰৰ জ্ৱালা নগৰত মঙলবাৰে এটা ঘৰৰ ছাদ খহি দুজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ এই ঘটনাত আন ৬ জন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ মঙলবাৰে পুৱা প্ৰায় ১০:১৩ বজাত এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷
ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
Delhi: A two-storey building collapsed in the Jwala Nagar area of Vivek Vihar in Shahdara district https://t.co/w7boh36gwh— IANS (@ians_india) November 17, 2026
উদ্ধাৰকাৰী দলে ৬ জন লোকক ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷
আহতসকলৰ দুজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে যদিও আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈ এই তথ্য নিশ্চিত কৰা নাই ৷ সম্প্ৰতি উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে ।