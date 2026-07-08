ETV Bharat / bharat

ৰুষ্ট প্ৰকৃতি ! দিল্লী-মহাৰাষ্ট্ৰত ধাৰাসাৰ বৰষুণত অট্টালিকা খহি কেইবাজনো আহত

ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে দিল্লীত খহি পৰে নিৰ্মাণৰত এটা অট্টালিকা ৷ মহাৰাষ্ট্ৰতো সংঘটিত হৈছে অনুৰূপ ঘটনা ৷

BUILDING COLLAPSES
অট্টালিকা খহি কেইবাজনো আহত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 8, 2026 at 10:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী/মহাৰাষ্ট্ৰ: বিগত দুদিন ধৰি দেশৰ ৰাজধানী চহৰত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এক শোকাৱহ ঘটনা ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী দিল্লীৰ ৰোহিনী অঞ্চলৰ ছেক্টৰ-১৬ ত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে বুধবাৰে নিৰ্মাণৰত এটা পাঁচ মহলীয়া অট্টালিকা খহি পৰে ৷

মুহূৰ্ততে অঞ্চলটোত হুৱাদুৱা লাগে ৷ ধ্বংসাৱশেষৰ তলত বহু লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ অট্টালিকাটোৰ তলত ৰখাই থোৱা বহু বাহন এই ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ৷

ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী দল উপস্থিত হৈছে ৷ দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ মুখ্য অগ্নিনিৰ্বাপক বিষয়া এ কে মালিকে কয়, এমচিডি বিদ্যালয়ৰ সমীপৰ ১৬নং জি-৫ বাসগৃহটোৰ বিপৰীতে থকা ৰোহিনী ছেক্টৰ-১৬ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে আবেলি ৪.১৯ বজাত এই খবৰ লাভ কৰে ৷ তেওঁলোকে ততালিকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।

ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে দিল্লী আৰক্ষী, পৌৰ নিগম, দিল্লী ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগকে ধৰি একাধিক দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । স্থানীয় বাসিন্দাসকলেও উদ্ধাৰ অভিযানত সহায় আগবঢ়ায় ।

প্ৰশাসনে জনোৱা মতে, প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ অন্ততহে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ সঠিক সংখ্যা স্পষ্ট হ’ব । নিৰ্মাণৰত অট্টালিকাটো কি কাৰণে খহি পৰিল, সেই সম্পৰ্কতো তদন্ত কৰা হ’ব ৷ ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰশাসনে নিৰ্মাণৰত আৰু জৰাজীৰ্ণ অট্টালিকাৰ কাষত নাথাকিবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান জনাইছে ৷

আনহাতে, মহাৰাষ্ট্ৰৰ পিমপ্ৰি-চিঞ্চৱাদৰ মোছি অঞ্চলতো বুধবাৰে এটা অট্টালিকা খহি পৰে ৷ এই ঘটনাত প্ৰায় ১৫-১৬ গৰাকী লোক আবদ্ধ হৈ ৰয় ৷ অৱশ্যে ঘটনাস্থলীত নিয়োজিত উদ্ধাৰকাৰী দলে আটাইকেইজন লোক নিৰাপদে থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ এনডিআৰএফ, সেনা, আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ অতি ক্ষীপ্ৰতাৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে । পৰিস্থিতিৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে ।

উল্লেখ্য যে, ঘটনাস্থলীৰ সমীপতে জাবৰৰ এটা প্ৰকাণ্ড দম আছে ৷ তাৰকাষতে এটা তিনিমহলীয়া প্ৰশাসনিক ভৱন আছে ৷ দিনৰ প্ৰায় ১ বজাত সেই অট্টালিকাটো খহি পৰে ৷ সেই সময়ত অট্টালিকাটোৰ ভিতৰত ২০ জন লোক আছিল । দ্বিতীয় মহলাত থকা চাৰিজন লোকে কোনোমতে এখন খিৰিকী ভাঙি বাহিৰলৈ আহি প্ৰাণৰক্ষা কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: চাহ-চিঙৰাৰ দোকান দেখিলেই ৰৈ যোৱা এখন ৰে’ল... ! ৰে'ল বিভাগৰ অস্বীকাৰ

TAGGED:

দিল্লীৰ ৰোহিনীত অট্টালিকা খহিল
মহাৰাষ্ট্ৰ
বৰষুণ
ইটিভি ভাৰত অসম
BUILDING COLLAPSES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.