ETV Bharat / bharat

দিল্লীৰ সত্য নিকেতনৰ অট্টালিকা হুৰহুৰাই খহিল : আবদ্ধ কেইবাজনো, যুদ্ধকালিনভাৱে অব্যাহত উদ্ধাৰ অভিযান

ধ্বংসস্তুপৰ মাজত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শ্ৰমিককে ধৰি কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা ৷ ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান ৷

BUILDING COLLAPSES IN DELHI
দিল্লীৰ সত্য নিকেতনৰ অট্টালিকা হুৰহুৰাই খহিল (Screengrab/ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 6, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লীৰ সত্য নিকেতনৰ সমীপত দেওবাৰে বিয়লি হঠাতে এটা তিনিমহলীয়া অট্টালিকা খহি পৰে ৷ এই অট্টালিকাটোৰ তলত কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে । দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাউথ কেম্পাছত সংঘটিত ঘটনাটোৱে এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

এই ঘটনাৰ পাছতে স্থানীয় লোকসকলে আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক ততালিকে খবৰ দিয়ে ৷ অভিযানকাৰী দলে ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোকক ধ্বংসস্তুপৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ৷ আন কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ থকা বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ সম্প্ৰতি পূৰ্ণগতিত উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে ।

অৱশ্যে বাতৰি লিখা পৰলৈকে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বা ক্ষয়-ক্ষতিৰ খবৰ লাভ কৰা নাই । জানিব পৰা মতে, মোতিবাগৰ সত্য নিকেতনৰ শিৱ মন্দিৰৰ সমীপত থকা এটা তিনি মহলীয়া অট্টালিকা হঠাতে খহি পৰে ।

ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ১২খনকৈ বাহন উপস্থিত হয় ৷ আহতসকলক ইতিমধ্যে স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ লৈ নিয়া হৈছে । এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত একাধিক লোকৰ সমাগম ঘটে ৷

ঘটনাটোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই সামাজিক মাধ্যমত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিডিএমএ, এনডিআৰএফ, দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক সেৱা, দিল্লী আৰক্ষী, এমচিডি, কেটিএছ আৰু অন্যান্য অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষাৰ দলসমূহক যুদ্ধংদেহী মনোভাৱেৰে উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ অট্টালিকাসমূহৰ পৰাও লোকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধ্বংসস্তুপত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক তাৎক্ষণিক সহায়ৰ বাবে সকলো প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ প্ৰশাসনৰ লগতে অভিযানকাৰী দলসমূহে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থাকি পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে ৷ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ সুৰক্ষা আৰু কল্যাণ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী গুপ্তাই সদৰী কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: ইছৰোৰ কিছুমান শাখাক ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব নেকি ? উত্তৰ লাগে কৰ্মচাৰী সংস্থাক

TAGGED:

খহি পৰিল অট্টালিকা
মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা
ইটিভি ভাৰত অসম
সত্য নিকেতনৰ অট্টালিকা খহিল
BUILDING COLLAPSES IN DELHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.