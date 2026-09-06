দিল্লীৰ সত্য নিকেতনৰ অট্টালিকা হুৰহুৰাই খহিল : আবদ্ধ কেইবাজনো, যুদ্ধকালিনভাৱে অব্যাহত উদ্ধাৰ অভিযান
ধ্বংসস্তুপৰ মাজত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, শ্ৰমিককে ধৰি কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা ৷ ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে উদ্ধাৰ অভিযান ৷
Published : September 6, 2026 at 5:14 PM IST
নতুন দিল্লী: দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লীৰ সত্য নিকেতনৰ সমীপত দেওবাৰে বিয়লি হঠাতে এটা তিনিমহলীয়া অট্টালিকা খহি পৰে ৷ এই অট্টালিকাটোৰ তলত কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে । দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চাউথ কেম্পাছত সংঘটিত ঘটনাটোৱে এক আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
এই ঘটনাৰ পাছতে স্থানীয় লোকসকলে আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীক ততালিকে খবৰ দিয়ে ৷ অভিযানকাৰী দলে ইতিমধ্যে কেইবাজনো লোকক ধ্বংসস্তুপৰ মাজৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ৷ আন কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ থকা বুলি আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ৷ সম্প্ৰতি পূৰ্ণগতিত উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে ।
#WATCH | दिल्ली | दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास एक इमारत ढह गई है। फायर डिपार्टमेंट को दोपहर करीब 1:30 बजे सूचना मिली; आशंका है कि मलबे के नीचे कई लोग फंसे हो सकते हैं। फायर डिपार्टमेंट की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और बचाव कार्य जारी है। स्थिति स्पष्ट होने पर और… pic.twitter.com/ZHeJ8nj4rd— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2026
অৱশ্যে বাতৰি লিখা পৰলৈকে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই বা ক্ষয়-ক্ষতিৰ খবৰ লাভ কৰা নাই । জানিব পৰা মতে, মোতিবাগৰ সত্য নিকেতনৰ শিৱ মন্দিৰৰ সমীপত থকা এটা তিনি মহলীয়া অট্টালিকা হঠাতে খহি পৰে ।
ঘটনাস্থলীত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ ১২খনকৈ বাহন উপস্থিত হয় ৷ আহতসকলক ইতিমধ্যে স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ লৈ নিয়া হৈছে । এই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত একাধিক লোকৰ সমাগম ঘটে ৷
#WATCH दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन के पास एक इमारत गिरने की जगह पर NDRF की टीम और डॉग स्क्वाड बचाव अभियान चला रहे हैं। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 6, 2026
दिल्ली पुलिस के मुताबिक अभी यह पता नहीं चल पाया है कि कितने लोग फंसे हैं या घायल हुए हैं। अब तक 2 लोगों को बचाया… pic.twitter.com/ucEbe52dLT
ঘটনাটোক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাই সামাজিক মাধ্যমত গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিডিএমএ, এনডিআৰএফ, দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক সেৱা, দিল্লী আৰক্ষী, এমচিডি, কেটিএছ আৰু অন্যান্য অসামৰিক প্ৰতিৰক্ষাৰ দলসমূহক যুদ্ধংদেহী মনোভাৱেৰে উদ্ধাৰ অভিযানত নিয়োজিত হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ অট্টালিকাসমূহৰ পৰাও লোকসকলক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ৷
Deeply concerned by the building collapse incident at Satya Niketan, RK Puram.— Rekha Gupta (@gupta_rekha) September 6, 2026
Teams from DDMA, NDRF, Delhi Fire Services, Delhi Police, MCD, CATS and Civil Defence are carrying out rescue operations on a war footing. The adjacent building has been vacated as a precautionary…
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধ্বংসস্তুপত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক নিৰাপদে উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহক তাৎক্ষণিক সহায়ৰ বাবে সকলো প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ প্ৰশাসনৰ লগতে অভিযানকাৰী দলসমূহে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত থাকি পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে ৷ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ সুৰক্ষা আৰু কল্যাণ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী গুপ্তাই সদৰী কৰে ৷
#WATCH | Delhi: On the building collapse near Satya Niketan in South-West Delhi, BJP MLA Anil Sharma says, " this is a deeply tragic incident; there could be nothing more heartbreaking. students come here from various places to study and stay in pgs in this building; the structure… pic.twitter.com/fiOm2e01ff— ANI (@ANI) September 6, 2026
লগতে পঢ়ক: ইছৰোৰ কিছুমান শাখাক ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হ'ব নেকি ? উত্তৰ লাগে কৰ্মচাৰী সংস্থাক