ETV Bharat / bharat

দিল্লীত অট্টালিকাৰ বেলকনি খহি আহত শিশু, ২ জনক উদ্ধাৰ

পূব দিল্লীৰ ৱেলকাম এলেকাৰ ফটো চ’কত থকা এটা অট্টালিকাৰ বেলকনি খহি পৰে । এই ঘটনাত এটি শিশুসহ দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷

delhi welcome area
দিল্লীত আকৌ অঘটন (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2026 at 10:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দিল্লীত আকৌ অঘটন ৷ শুকুৰবাৰে পুৱাই দিল্লীত এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ পূব দিল্লীৰ ৱেলকাম এলেকাৰ ফটো চ’কত থকা এটা বহুমহলীয়া অট্টালিকাৰ বেলকনি খহি পৰে ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷

এই ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলায় ।

সৌভাগ্যক্ৰমে এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও ধ্বংসাৱশেষৰ মাজৰ পৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত এটি শিশুক উদ্ধাৰ কৰা হয় । লগতে আন দুজন ব্যক্তিকো ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বিষয়া অনুপ সিঙে জনোৱা মতে, নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষই উক্ত অট্টালিকাটোৰ বেলকনি খহি পৰাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীলৈ উদ্ধাৰকাৰী দল এটা প্ৰেৰণ কৰে ।

দলটো আহি পাই দেখে যে অট্টালিকাটোৰ দ্বিতীয় মহলাত দুজন লোক আবদ্ধ আছে । সৰু সৰু পথ আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিস্থিতিৰ মাজতো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জখলা ব্যৱহাৰ কৰি লোক দুজনক ধ্বংসাৱশেষৰ মাজৰ পৰা নিৰাপদে তললৈ নমাই আনে ।

তেওঁ কয় যে বেলকনিৰ খহি পৰা অংশটোত এটি শিশুৱে খেলি আছিল ৷ ফলত শিশুটি এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । স্থানীয় বাসিন্দা আৰু আৰক্ষীৰ সহায়ত আহতসকলক লগে লগে ওচৰৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়, সম্প্ৰতি তেওঁলোক চিকিৎসাধীন ।

  • সমগ্ৰ অট্টালিকাটো খালী কৰা হৈছে

অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এজন বিষয়াই উল্লেখ কৰা মতে, বেলকনি খহি পৰাৰ ফলত অট্টালিকাটোৰ বাকী অংশৰ বাবেও ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে । সেয়ে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত প্ৰশাসন আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে ততাতৈয়াকৈ সমগ্ৰ অট্টালিকাটো খালী কৰে, যাতে ভৱিষ্যতে কোনো ধৰণৰ অধিক ক্ষতি নহয় ৷

লগতে পঢ়ক : ত্ৰিপুৰাৰ যুৱকক অপমানৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া ইনফ্লুৱেনচাৰ আমিৰ শ্ব'কিন

TAGGED:

BALCONY COLLAPSES IN DELHI
দিল্লীত আকৌ অঘটন
দিল্লী আৰক্ষী
ইটিভি ভাৰত অসম
ভাঙি পৰিল অট্টালিকা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.