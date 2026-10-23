দিল্লীত অট্টালিকাৰ বেলকনি খহি আহত শিশু, ২ জনক উদ্ধাৰ
পূব দিল্লীৰ ৱেলকাম এলেকাৰ ফটো চ’কত থকা এটা অট্টালিকাৰ বেলকনি খহি পৰে । এই ঘটনাত এটি শিশুসহ দুজন লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷
Published : October 23, 2026 at 10:34 AM IST
নতুন দিল্লী : দিল্লীত আকৌ অঘটন ৷ শুকুৰবাৰে পুৱাই দিল্লীত এটা ডাঙৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় ৷ পূব দিল্লীৰ ৱেলকাম এলেকাৰ ফটো চ’কত থকা এটা বহুমহলীয়া অট্টালিকাৰ বেলকনি খহি পৰে ৷ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷
এই ঘটনাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু আৰক্ষীৰ দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান চলায় ।
दिल्ली | वेलकम इलाके के फोटो चौक पर एक बिल्डिंग की बालकनी गिर गई। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। (वीडियो घटनास्थल से है) https://t.co/MBcqt3fdjT— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 22, 2026
সৌভাগ্যক্ৰমে এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই যদিও ধ্বংসাৱশেষৰ মাজৰ পৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত এটি শিশুক উদ্ধাৰ কৰা হয় । লগতে আন দুজন ব্যক্তিকো ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
#WATCH दिल्ली | फायर ऑफिसर अनूप सिंह ने कहा, "...इस घटना में एक बच्चा घायल हो गया है, जिसे अस्पताल ले जाया गया है... दो लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है; उन्हें सीढ़ी की मदद से नीचे उतारा गया। इमारत को खाली करा लिया गया है।" https://t.co/UJ7EcUgORb— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 22, 2026
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বিষয়া অনুপ সিঙে জনোৱা মতে, নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষই উক্ত অট্টালিকাটোৰ বেলকনি খহি পৰাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীলৈ উদ্ধাৰকাৰী দল এটা প্ৰেৰণ কৰে ।
দলটো আহি পাই দেখে যে অট্টালিকাটোৰ দ্বিতীয় মহলাত দুজন লোক আবদ্ধ আছে । সৰু সৰু পথ আৰু প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিস্থিতিৰ মাজতো অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জখলা ব্যৱহাৰ কৰি লোক দুজনক ধ্বংসাৱশেষৰ মাজৰ পৰা নিৰাপদে তললৈ নমাই আনে ।
#WATCH | Delhi | A balcony of a building collapsed at Photo Chowk in the Welcome area. No loss of life occurred in this incident. (Visuals from the spot) https://t.co/tQIc0jI7Zx— ANI (@ANI) October 22, 2026
তেওঁ কয় যে বেলকনিৰ খহি পৰা অংশটোত এটি শিশুৱে খেলি আছিল ৷ ফলত শিশুটি এই দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । স্থানীয় বাসিন্দা আৰু আৰক্ষীৰ সহায়ত আহতসকলক লগে লগে ওচৰৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়, সম্প্ৰতি তেওঁলোক চিকিৎসাধীন ।
- সমগ্ৰ অট্টালিকাটো খালী কৰা হৈছে
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এজন বিষয়াই উল্লেখ কৰা মতে, বেলকনি খহি পৰাৰ ফলত অট্টালিকাটোৰ বাকী অংশৰ বাবেও ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে । সেয়ে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত প্ৰশাসন আৰু উদ্ধাৰকাৰী দলে ততাতৈয়াকৈ সমগ্ৰ অট্টালিকাটো খালী কৰে, যাতে ভৱিষ্যতে কোনো ধৰণৰ অধিক ক্ষতি নহয় ৷