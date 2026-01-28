ETV Bharat / bharat

বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে সকলো দলৰ পৰা সহযোগিতা বিচাৰিলে চৰকাৰে; অসন্তুষ্ট বিৰোধী

অধিৱেশনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰস্তাৱিত বিধানসভাৰ কাৰ্যসূচী ভাগ নকৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে সমালোচনা কৰে ।

BUDGET SESSION 2026
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং (মাজত), কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু (বাওঁফালে) আৰু কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডা (PTI)
নতুন দিল্লী : আজি অৰ্থাৎ বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ল সংসদৰ বাজেট অধিৱেশন । বাজেট অধিবেশনৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দুয়োটা সদন – লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সুচাৰুৰূপে কাম-কাজ সুনিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলো ৰাজনৈতিক দলকে সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় ।

বাজেট অধিবেশনৰ পূৰ্বে সৰ্বদলীয় বৈঠকৰ অন্তত সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "বাজেট অধিবেশনৰ প্ৰথম অংশত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত ধন্যবাদৰ প্ৰস্তাৱ থাকিব । ইয়াৰ পিছত সংসদৰ দুয়োটা সদনত বাজেট সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব । আমি সকলো পক্ষকে অধিৱেশনৰ সুচাৰুৰূপে কাম-কাজ সুনিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো ।"

ৰিজিজুৱে কয় যে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় বৈঠক । বৈঠকত ৰাজ্যসভাৰ নেতা জে পি নাড্ডা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱাল আৰু এল মুৰুগানো উপস্থিত থাকে । ৰিজিজুৱে কয়, "আমি বিভিন্ন দলৰ মজিয়াৰ নেতাৰ পৰামৰ্শৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছো । আমি সকলো ৰাজনৈতিক দলক সদনৰ সুচাৰুৰূপে কাম-কাজ সুনিশ্চিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছো, কিয়নো এইখন বাজেট অধিবেশন আৰু এই বছৰৰ প্ৰথম সংসদ অধিৱেশন ।"

ৰিজিজুৱে কয় যে ২৯ জানুৱাৰীত অৰ্থনৈতিক জৰীপ দাখিল কৰা হ’ব আৰু ১ ফেব্ৰুৱাৰীত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট দাখিল কৰিব । ইফালে, অধিৱেশনৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰস্তাৱিত বিধানসভাৰ কাৰ্যসূচী ভাগ নকৰাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলে সমালোচনা কৰে । বৈঠকৰ অন্তত কংগ্ৰেছ নেতা কে সুৰেশে কয় যে, উত্থাপন কৰিবলগীয়া কোনো বিধেয়কৰ তালিকা ভাগ নকৰাত বিৰোধী দলসমূহ অসন্তুষ্ট হৈছিল ।

সুৰেশে কয় যে মন্ত্ৰীসকলে এই এজেণ্ডা পিছত ভাগ কৰা হ’ব বুলি কয় যদিও কংগ্ৰেছ দলে এই কথাত ক্ষোভিত হৈ চৰকাৰক স্বচ্ছতাৰ অভাৱৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । ইউ জি চিৰ নতুন গাইডলাইনকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত বিৰোধীয়ে আলোচনাৰ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ৰিজিজুৱে কয় যে চৰকাৰ বিতৰ্কৰ বাবে সাজু, কিন্তু বাজেট গৃহীত কৰাৰ বাবে দলসমূহক তেওঁলোকৰ সাংবিধানিক দায়িত্বৰ কথা সোঁৱৰাই দিয়ে । কিন্তু ৰিজিজুৱে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে চৰকাৰে নতুনকৈ প্ৰত্যাহাৰ কৰা ভিবি-জি-ৰামজী আইন, যিখনে এমএনৰেগাৰ ঠাইত প্ৰত্যাহাৰ নকৰে ।

ইটিভি ভাৰত অসম
