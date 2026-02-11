২০২৬ চনৰ পৰা ২০৫০ চনলৈ বহু কথাৰ সংযোগ বাজেটত : বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ
এইবাৰৰ বাজেটক একবিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয় চতুৰ্থাংশৰ প্ৰথম বাজেট বুলি অভিহিত বিত্তমন্ত্ৰীৰ ৷ য’ত বায়’ফাৰ্মা আৰু ছেমিকণ্ডাক্টৰছৰ প্ৰতি বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।
Published : February 11, 2026 at 11:00 PM IST
নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বুধবাৰে লোকসভাত অৱগত কৰে যে ২০২৬-২৭ চনৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট হৈছে একবিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয় ত্ৰৈমাসিকৰ প্ৰথমখন বাজেট, যিয়ে ২০২৬ চনৰ পৰা ২০৫০ চনলৈকে কেইবাটাও বিষয়ক সংযোজিত কৰিছে ।
কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬-২৭ সন্দৰ্ভত বিতৰ্কৰ প্ৰত্যুত্তৰত সীতাৰমণে দক্ষতা বিকাশ আৰু আন্তঃগাঁথনি বিনিয়োগকে ধৰি চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদক্ষেপৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰে । তেওঁ কয়, ‘‘২০২৬ চনৰ বাজেটত ৰাজহুৱা মূলধনী ব্যয় ২০২৫-২৬ চনৰ বাজেটত ১১.২ লাখ কোটি টকাৰ পৰা ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষত ১২.২ লাখ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বাবে ব্যৱস্থাকে ধৰি কাৰ্যকৰী মূলধনী ব্যয় ১৭.১ লাখ কোটি টকা ।’’
তেওঁ কয় যে চৰকাৰে এ আই শিক্ষাৰ সম্ভাৱনাক স্বীকৃতি দিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘এ আই শিক্ষা এতিয়া কেৱল অভিজাত শ্ৰেণীৰ মাজতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই, বৰঞ্চ সাধাৰণ জনতাৰ বাবেও উপলব্ধ ।’’
উদ্যোগীকৰণ বৃদ্ধিৰ পদক্ষেপ
উদ্যোগীকৰণক প্ৰসাৰিত কৰাৰ ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘অৰ্হতা লাভৰ লগতে শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰি দক্ষতা আহৰণ কৰিবলৈ ক’লৈ যাব লাগে, সেই বাট আমি দেখুৱাইছো ৷ দক্ষতা বিকাশক শিক্ষাৰ মাজতে আৰু শেষত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে স্নাতক হ’লেই অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি বুলি ভবাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে ক’ব পাৰিব যে মই এজন উদ্যোগী হ’ব পাৰিম আৰু যিকোনো ৰাজ্যৰ যিকোনো উদ্যোগিক ক্লাষ্টাৰৰ কাষতে এনে এটা বৃহৎ চেণ্টাৰ স্থাপন কৰিব পাৰিম ।’’
তেওঁ কয় যে এই বিশাল উদ্যোগীকৰণ বিকাশ কেন্দ্ৰসমূহ শিক্ষাকেন্দ্ৰৰ ৰূপত যিকোনো ৰাজ্যতে স্থাপন কৰিব পৰা যাব । বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে পুনৰ কয়, ‘‘আমি ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে একেলগে কাম কৰি এই বৃহৎ উচ্চ শিক্ষাৰ কেন্দ্ৰটোক শক্তিশালী কৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক তালৈ গৈ উদ্যোগী হোৱাত সক্ষমতা অৰ্জন কৰিব পৰাকৈ সহায় কৰিবলৈ সাজু ।’’
আন্তঃগাঁথনি উন্নীতকৰণ
আন্তঃগাঁথনি উন্নীতকৰণৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত কোৱাৰ সময়ত তেওঁ কয়, ‘‘এয়া কেৱল পথ বা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে সীমাবদ্ধ নহয় । আমি জলপথৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিছো যাতে মালবাহী বাহনৰ ব্যয় হ্ৰাস কৰিব পৰা যায় আৰু যিবোৰ ৰাজ্যৰ সাগৰীয় বন্দৰৰ সৈতে সংযোগ নাই, সেইবোৰে কম খৰচত দ্ৰুত বয়-বস্তু পৰিবহণৰ দ্বাৰা লাভৱান হ’ব পাৰে ।’’
সীতাৰমণে কয় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মেগা টেক্সটাইল পাৰ্কৰ বাবে ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ সাজু ৷ বিশেষকৈ ঔদ্যোগিক বস্ত্ৰশিল্পৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে চৰকাৰে, যিবোৰ “নতুন যুগ” আৰু উৎপাদন খণ্ডৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ হ’বলৈ গৈ আছে । তেওঁ কয়, ‘‘সেয়া লাগিলে বাহনৰ কুশ্বন হওক, যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে উদ্যোগিক বস্ত্ৰৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু এই নতুন যুগৰ বস্ত্ৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাও পূৰণ কৰিব পৰা যায় । এইক্ষেত্ৰত আগভাগ ল’ব বিচৰা যিকোনো ৰাজ্যক মই আদৰণি জনাইছো । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তেওঁলোকৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিবলৈ সাজু ।’’
বায়’ফাৰ্মাৰ ওপৰত গুৰুত্ব
আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টি আৰু বহুমুখী উন্নয়নৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ বাবে বাজেটত বায়’ফাৰ্মা আৰু ছেমিকণ্ডাক্টৰ খণ্ডক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে বুলিও বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কয় । যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে নতুন আঁচনি নাই বুলি বিৰোধীৰ উত্থাপন কৰা অভিযোগ নাকচ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দেশত চিকিৎসা-পৰ্যটনৰ প্ৰসাৰৰ বাবে পাঁচটা আঞ্চলিক চিকিৎসা কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ’ব । লগতে কয় যে শিৱসেনাই যদি সময়মতে ভূমিৰ ব্যৱস্থা কৰিলেহেঁতেন, তেন্তে ভাৰতত আজি বুলেট ট্ৰেইন চলিলহেঁতেন ।
চৰকাৰে “লাখপতি বাইদেউ”ৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে কাম কৰি আছে আৰু মেগা উদ্যোগীকৰণ হাব আৰু লঘু, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ(এম এছ এম ই)ৰ বাবে সমৰ্থন ঘোষণা কৰিছে । এই কেন্দ্ৰটোৱে ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে কাম কৰি চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰিব ।
কেৰালাৰ সাংসদসকলক লক্ষ্য কৰি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘নাৰিকল কেৰালাৰ জীৱনৰেখা আৰু চৰকাৰে ইয়াক প্ৰচাৰৰ বাবে এক বৃহৎ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, যাৰ ফলত কৃষকসকল উপকৃত হৈছে । কাজু আৰু ক'ক'ৱাকো সমৰ্থন কৰা হৈছে ।’’
‘‘চন্দনৰ প্ৰসাৰৰ বাবে প্ৰচাৰ কৰা প্ৰথমজন ব্যক্তি হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী । যিটো পদক্ষেপে কেৰালা, কৰ্ণাটক আৰু দক্ষিণৰ কেইবাখনো ৰাজ্যক উপকৃত কৰিব ৷ আমি চন্দনক পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰোঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰে ইয়াক প্ৰথমে প্ৰচাৰ কৰিছে’’ বুলি তেওঁ কয় ৷
সাৰ খণ্ডৰ বাবে ১.৭১ লাখ কোটি টকা
তেওঁ কয় যে সাৰ খণ্ডৰ বাজেটত ১.৭১ লাখ কোটি টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, যাতে কৃষকৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আৰ্থিক বোজা নাথাকে আৰু তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ নাটনিৰ সন্মুখীন নহয় ।
আনহাতে, মখানা ব’ৰ্ড প্ৰকল্পৰ বাবে পুঁজি ৩০ কোটিৰ পৰা ৯০ কোটিলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে । এই প্ৰকল্পৰ বাবে বিহাৰ চৰকাৰে ভূমি আবণ্টন দিছে, যিটো সম্প্ৰসাৰণ হ’ব ৷
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কৃষি উন্নতি যোজনা তিনিখন আঁচনিৰ সংমিশ্ৰণ, যেনে - কপাহ প্ৰযুক্তি অভিযান, মাহজাতীয় শস্য অভিযান আৰু শাক-পাচলি আৰু ফল-মূল অভিযান আৰু এই সকলোবোৰৰ বাবে আবণ্টন একে ঠাইতে কৰা হ’ব ।
বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ ওচৰত কংগ্ৰেছৰ আত্মসমৰ্পণ
অন্তৱৰ্তীকালীন বাণিজ্য চুক্তিত চৰকাৰে আমেৰিকাক প্ৰণাম কৰা বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা দাবীৰ উত্তৰত সীতাৰমণে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সদায় ভাৰতৰ স্বাৰ্থত কথা ক’ব । কংগ্ৰেছক লক্ষ্য কৰি তেওঁ কয় যে ক্ষমতাত থকাৰ সময়ত কংগ্ৰেছে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাৰ আগত আত্মসমৰ্পণ কৰি দৰিদ্ৰ কৃষকক বিক্ৰী কৰি পেলাইছিল ৷
২০১৭ চনত জি এছ টি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছৰে পৰা গাখীৰৰ ৰেহাই মূল্যৰ ওপৰত কৰৰ সন্দৰ্ভত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ বিৰুদ্ধে সদনক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । কিতাপ, বহী, ষ্টেচনাৰীৰ ওপৰতো নাই কোনো কৰ । স্বাস্থ্যসেৱা আৰু জীৱন বীমাৰ প্ৰিমিয়ামো এতিয়া শূন্য জি এছ টিৰ অধীনত সামৰি লোৱা হৈছে ।
কৃতিত্ব লোৱাৰ দাবী পৰিহাৰ কৰিব লাগে তৃণমূল কংগ্ৰেছে
বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে ডাংকুনি-চুৰাট মালবাহী কৰিড’ৰ ঘোষণা কৰা বুলি তৃণমূল কংগ্ৰেছে কৰা দাবী সম্পূৰ্ণ ভিত্তিহীন । কাৰণ মন্ত্ৰী হিচাপে থকা সময়ছোৱাত তেওঁ লুধিয়ানাৰ পৰা ডাংকুনী হৈ হাওৰালৈ এটা প্ৰকল্পৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল, যিটো কেতিয়াও বাস্তৱায়িত নহ’ল । তেওঁ কয় যে প্ৰতিটো ঘোষণাৰ কৃতিত্ব লোৱাৰ এই অভ্যাস বন্ধ হ’ব লাগিব ।
বংগৰ দুৰ্গাপুৰত এগৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ কথা উল্লেখ কৰি সীতাৰমণে কয় যে মহিলা হোৱাৰ পিছতো মমতা বেনাৰ্জীয়ে ৰাজ্যৰ আইন-শৃংখলা উন্নত কৰাৰ পৰিৱৰ্তে নিশা বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ বাবে ভুক্তভোগীক দোষাৰোপ কৰিছে । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘২০২৫ চনৰ জুন মাহত কলিয়াগঞ্জত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু, য'ত টি এম চিৰ এজন নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে বংগত কেৱল বোমা সংস্কৃতিহে আদৰণীয় ।’’
বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় অপৰাধ অভিলেখ ব্যুৰো(এন চি আৰ বি) ৰ তথ্য অনুসৰি ৩৬ খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত পশ্চিমবংগৰ স্থান ৩৫ তম ।
