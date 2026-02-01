কেন্দ্ৰীয় বাজেট-২০২৬: ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক নীতি গঢ় দিয়াৰ বাবে ৩টা 'কৰ্তব্য'ৰ তালিকা প্ৰস্তুত বিত্তমন্ত্ৰীৰ

কেন্দ্ৰীয় বাজেট-২০২৬: ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক নীতি গঢ় দিয়াৰ বাবে ৩টা 'কৰ্তব্য'ৰ তালিকা প্ৰস্তুত বিত্তমন্ত্ৰীৰ
ভাৰতৰ অৰ্থব্যৱস্থা টনকিয়াল কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় বাজেট-২০২৬ তিনিটা 'কৰ্তব্য'ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বুলি আলোকপাত কৰে বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে ।
Published : February 1, 2026 at 1:57 PM IST
নতুন দিল্লী: দেওবাৰে নৱমবাৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰে কেন্দ্ৰীয় বাজেট ২০২৬ । য'ত বিশ্ব অৰ্থনীতি অনিশ্চয়তাৰ মাজত থকাৰ সময়তে ভাৰতৰ বিকাশক এক গতি দিয়াৰ বাবে তিনিটা মুখ্য কৰ্তব্যৰ দ্বাৰা পৰিচালিত অৰ্থনৈতিক ৰোডমেপৰ বাজেটত দাখিল কৰা হয় ।
কর্তব্য ভৱনে প্রস্তুত কৰা এয়া প্রথম বাজেট বুলি উল্লেখ কৰি বিত্তমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰতৰ অর্থনৈতিক আৰু সামাজিক ভেটি সুদৃঢ় কৰাৰ বাবে চৰকাৰে তিনিটা মূল কর্তব্যৰ পৰা প্রেৰণা লাভ কৰিছে ৷
প্ৰথম কৰ্তব্য: স্থায়ী অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধি
সীতাৰমনে কয়,"আমাৰ প্ৰথম কৰ্তব্য হৈছে উৎপাদনশীলতা আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰি অৰ্থনৈতিক বৃদ্ধি ত্বৰান্বিত আৰু বৰ্তাই ৰখা, একে সময়তে বিশ্বৰ অনিশ্চয়তাৰ প্ৰতি স্থিতিস্থাপকতা গঢ়ি তোলা । দক্ষতা বৃদ্ধি আৰু বাহ্যিক শক্তিক সহ্য কৰাৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাটো শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ হৈয়েই আছে ।"
দ্বিতীয় কৰ্তব্য: জনকেন্দ্ৰিক উন্নয়ন:
দ্বিতীয় কৰ্তব্যই জনসাধাৰণৰ আকাংক্ষা পূৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । সীতাৰমণে কয়,"বাজেটৰ লক্ষ্য হৈছে চাকৰি, আয়ৰ স্থিতিশীলতা, আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ সুবিধাৰ দৰে দৈনন্দিন চিন্তাৰ সমাধান কৰা ।" দক্ষতা বিকাশ, নিয়োগৰ সুযোগ আৰু মানৱ মূলধন বৃদ্ধিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ উল্লেখ কৰে,"আমাৰ নাগৰিকসকলৰ সামৰ্থ গঢ়ি তোলা আৰু ভাৰতৰ সমৃদ্ধিৰ যাত্ৰাত তেওঁলোকক শক্তিশালী অংশীদাৰ হিচাপে গঢ়ি তোলা ।"
তৃতীয় কৰ্তব্য: সৰ্বাংগীন উন্নয়ন
চৰকাৰৰ মিছন ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’ৰ সৈতে সংগতি ৰাখি তৃতীয় কৰ্তব্যৰ উদ্দেশ্য হৈছে বিকাশৰ সুযোগসমূহ সকলোৰে কাষলৈ নিয়াটো নিশ্চিত কৰা । সুষম অৰ্থনৈতিক প্ৰগতি আৰু সমাজ কল্যাণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সীতাৰমণে কয়,"প্ৰতিটো পৰিয়াল, সম্প্ৰদায়, অঞ্চল আৰু খণ্ডই সম্পদ, সুবিধা, আৰু অংশগ্ৰহণৰ সুযোগৰ সুবিধা লাভ কৰিব লাগে ।"
বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ভাৰতৰ এই পন্থাই বিকাশৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰা, গাঁথনিগত সংস্কাৰ বজাই ৰখা আৰু নীতিসমূহে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীকে উপকৃত কৰাটো নিশ্চিত কৰাক অগ্ৰাধিকাৰ দিব । তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰত্যাহ্বানমূলক পৰিৱেশত বাণিজ্য আৰু বহুপক্ষীয় সংযোগৰ গুৰুত্বও উল্লেখ কৰে । তেওঁ আৰু কয় যে চৰকাৰৰ ‘ৰিফৰ্ম এক্সপ্ৰেছ’ ভালদৰে আগবাঢ়িছে আৰু সকলোকে কৰ্তব্য পালন কৰাত সহায় কৰিবলৈ নিজৰ গতি বজাই ৰাখিব ।