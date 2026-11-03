ত্ৰিপুৰাত বিএছএফৰ তিনি জোৱানৰ ওপৰত আক্ৰমণ; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, আঠজনক গ্ৰেপ্তাৰ

ত্ৰিপুৰাত বিএছএফৰ তিনি জোৱানৰ ওপৰত আক্ৰমণ; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, আঠজনক গ্ৰেপ্তাৰ
ত্ৰিপুৰাৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছ মাফিয়াই আক্ৰমণ কৰিলে বিএছএফ জোৱানক...
By ANI
Published : November 3, 2026 at 11:17 AM IST
আগৰতলা(ত্ৰিপুৰা): উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম ৰাজ্য ত্ৰিপুৰাত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ সোমবাৰে ৰাজ্যখনৰ বক্সানগৰ এলেকাস্থিত আশাবাৰীত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ তিনিজন জোৱানৰ ওপৰত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় ৷ আক্ৰমণৰ ঘটনাটোৱে অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷
জোৱান তিনিজনক সীমান্তৱৰ্তী এলেকাটোৰ অবৈধ ব্যৱসায়ীসকলে মাৰপিট কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন গৈছে ৷ আক্রমণকাৰীয়ে আহত জোৱানসকলৰ পৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ কাঢ়ি নিয়াৰো চেষ্টা চলোৱাৰ আন এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ লগতে এখন চৰকাৰী বাহন ভাঙি ধ্বংস কৰে ৷
আশাবাৰী সীমান্ত আউটপোষ্ট (বিঅ’পি)ৰ অধীনষ্ঠ কাঁইটীয়া তাঁৰৰ সীমান্ত বেৰৰ সমীপৰ ১৭৪ আৰু ১৭৫ নং গেটৰ কাষত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, অঞ্চলটোৰ মাজেৰে একাংশ সন্দেহযুক্ত ব্যৱসায়ীয়ে চোৰাংভাৱে বিভিন্ন সা-সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাই আহিছিল ৷ যাৰ বাবে উক্ত স্থানত নিয়োজিত ৪৯ নং বেটালিয়নৰ জোৱানসকলে তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰি খেদি পঠিয়াইছিল ।
In connection with the assault on BSF personnel at Ashabari, Boxanagar, eight accused persons have been arrested. All those involved will be brought to justice, and strict legal action will be taken against them in accordance with the law. Violence against our security personnel will not be tolerated.— Prof.(Dr.) Manik Saha (@DrManikSaha2) November 3, 2026
জোৱানকেইজনক দেখা মাত্ৰকে চোৰাং ব্যৱসায়ীকেইজনে ছত্ৰভংগ দিয়ে ৷ অৱশ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰায় ৪০০ মিটাৰ নিলগত হেফজুৰ ৰহমান নামৰ এজন সন্দেহযুক্ত লোকক বিএছএফৰ জোৱানসকলে আটক কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত মুঠ আঠজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷
তথ্য় অনুসৰি, ৰহিমপুৰ কান্তমুৰা বিঅ’পিৰ তিনিজন বিএছএফৰ জোৱানে এখন বাহনত বক্সানগৰ অভিমুখে গৈ আছিল । এনে সময়তে অতৰ্কিতে জোৱানৰ দলটো আক্ৰমণৰ বলি হয় ৷
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য আৰু ভিডিঅ’ ফুটেজ অনুসৰি, আক্ৰমণকাৰীয়ে জোৱানসকলৰ মূৰত নিৰ্মমভাৱে আঘাত কৰাত তেওঁলোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ জোৱানসকলক মাটিত বগৰাই পেলোৱাৰ পিছত আক্ৰমণকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসমূহো কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা কৰে । আনকি জোৱানসকলে ব্যৱহাৰ কৰা চৰকাৰী বাহনখনৰো ক্ষতিসাধন কৰে ৷
আক্ৰমণকাৰীসকলৰ দলটোত কেইবাজনো বাংলাদেশী নাগৰিক থকা বুলিও আন এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ এই লোকসকলে সীমা অতিক্ৰমি বিভিন্ন ধৰণৰ অবৈধ কাৰ্য-কলাপত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা জড়িত হৈ আহিছিল ৷ অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহ কিমানদূৰ সঁচা-মিছা তাৰ কোনো সত্যাসত্য নিৰ্ণয় হোৱা নাই ৷
I strongly condemn the brutal assault on our brave BSF personnel at Ashabari by a group of miscreants. Such acts of violence against our security forces are completely unacceptable and deserve unequivocal condemnation. Any attack on our security personnel is a matter of grave concern and must be dealt with firmly in accordance with the law. Concerned authorities directed to take swift and stringent action against those responsible and ensure that justice is delivered. Our security personnel deserve the utmost respect and protection.— Prof.(Dr.) Manik Saha (@DrManikSaha2) November 2, 2026
এই ঘটনাৰ পিছতে আশাবাৰী বিঅ’পিৰ পৰা বিএছএফৰ অতিৰিক্ত জোৱানৰ এটা দল ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ যাৰ বাবে আক্ৰমণকাৰীসকলে বিভিন্ন দিশে পলায়ন কৰে ৷
ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ এটা বাসগৃহত সংযোজিত চিচিটিভি কেমেৰাত এই সমগ্ৰ আক্ৰমণৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে । আৰক্ষী আৰু বিএছএফ বাহিনীয়ে ইতিমধ্যে এই ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষী আৰু বিএছএফৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে বক্সানগৰ পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ বক্সানগৰ আৰক্ষীয়ে দোষীৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷
এই আক্ৰমণৰ ঘটনাই স্বাভাৱিকতে আশাবাৰীত উত্তেজনা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ প্ৰতিও প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে ৷ এই ঘটনাই পুনৰবাৰ সীমান্ত অঞ্চলত নিয়োজিত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সুৰক্ষা আৰু একাংশ অসাধু চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ দপদপনিয়ে কঢ়িয়াই অনা ভাবুকিৰ প্ৰতি তীব্ৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
আনহাতে, এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাণিক সাহাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী সাহাই এক্স হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে এই আক্ৰমণৰ ঘটনাক গৰিহণা দিয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্টটো এনেধৰণ, ‘‘আশাবাৰীত আমাৰ সাহসী বিএছএফৰ জোৱানসকলৰ ওপৰত এদল দুস্কৃতিকাৰীয়ে কৰা নৃশংস আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিছো । আমাৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে এনে হিংসাত্মক কাৰ্য কেতিয়াও মানি লোৱা নহয় আৰু ই সম্পূৰ্ণৰূপে গৰিহণাৰ যোগ্য ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘আমাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত হোৱা যিকোনো আক্ৰমণ আমাৰ বাবে অতি উদ্বেগৰ বিষয় আৰু আইন অনুসৰি আমি ইয়াৰ মোকাবিলা কৰিব লাগিব । সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই দোষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষীপ্ৰ আৰু কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি জোৱানসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগিব ৷ আমাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীসকল সন্মান আৰু সুৰক্ষাৰ যোগ্য ।’’
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শেহতীয়া পোষ্ট অনুসৰি, ‘‘বক্সানগৰৰ আশাবাৰীত বিএছএফৰ জোৱানৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত আঠজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকীকে আইনৰ আওতালৈ অনা হ’ব ৷ আইন অনুসৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । আমাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনা কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ’ব ।’’
লগতে পঢ়ক: বিমানত ভ্ৰমণ নকৰিব ! দীপাৱলীৰ সময় বিমান ভাড়া বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য