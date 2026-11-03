ETV Bharat / bharat

ত্ৰিপুৰাত বিএছএফৰ তিনি জোৱানৰ ওপৰত আক্ৰমণ; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, আঠজনক গ্ৰেপ্তাৰ

ত্ৰিপুৰাৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ সন্দেহযুক্ত ড্ৰাগছ মাফিয়াই আক্ৰমণ কৰিলে বিএছএফ জোৱানক...

BSF JAWANS INJURED
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ANI)
author img

By ANI

Published : November 3, 2026 at 11:17 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

আগৰতলা(ত্ৰিপুৰা): উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম ৰাজ্য ত্ৰিপুৰাত ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ সোমবাৰে ৰাজ্যখনৰ বক্সানগৰ এলেকাস্থিত আশাবাৰীত সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ তিনিজন জোৱানৰ ওপৰত এই আক্ৰমণ সংঘটিত হয় ৷ আক্ৰমণৰ ঘটনাটোৱে অঞ্চলটোত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷

জোৱান তিনিজনক সীমান্তৱৰ্তী এলেকাটোৰ অবৈধ ব্যৱসায়ীসকলে মাৰপিট কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন গৈছে ৷ আক্রমণকাৰীয়ে আহত জোৱানসকলৰ পৰা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ কাঢ়ি নিয়াৰো চেষ্টা চলোৱাৰ আন এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ লগতে এখন চৰকাৰী বাহন ভাঙি ধ্বংস কৰে ৷

আশাবাৰী সীমান্ত আউটপোষ্ট (বিঅ’পি)ৰ অধীনষ্ঠ কাঁইটীয়া তাঁৰৰ সীমান্ত বেৰৰ সমীপৰ ১৭৪ আৰু ১৭৫ নং গেটৰ কাষত এই ঘটনা সংঘটিত হয় । প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, অঞ্চলটোৰ মাজেৰে একাংশ সন্দেহযুক্ত ব্যৱসায়ীয়ে চোৰাংভাৱে বিভিন্ন সা-সামগ্ৰী সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলাই আহিছিল ৷ যাৰ বাবে উক্ত স্থানত নিয়োজিত ৪৯ নং বেটালিয়নৰ জোৱানসকলে তেওঁলোকক বাধা প্ৰদান কৰি খেদি পঠিয়াইছিল ।

জোৱানকেইজনক দেখা মাত্ৰকে চোৰাং ব্যৱসায়ীকেইজনে ছত্ৰভংগ দিয়ে ৷ অৱশ্যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা প্ৰায় ৪০০ মিটাৰ নিলগত হেফজুৰ ৰহমান নামৰ এজন সন্দেহযুক্ত লোকক বিএছএফৰ জোৱানসকলে আটক কৰে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত মুঠ আঠজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷

তথ্য় অনুসৰি, ৰহিমপুৰ কান্তমুৰা বিঅ’পিৰ তিনিজন বিএছএফৰ জোৱানে এখন বাহনত বক্সানগৰ অভিমুখে গৈ আছিল । এনে সময়তে অতৰ্কিতে জোৱানৰ দলটো আক্ৰমণৰ বলি হয় ৷

প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ ভাষ্য আৰু ভিডিঅ’ ফুটেজ অনুসৰি, আক্ৰমণকাৰীয়ে জোৱানসকলৰ মূৰত নিৰ্মমভাৱে আঘাত কৰাত তেওঁলোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷ জোৱানসকলক মাটিত বগৰাই পেলোৱাৰ পিছত আক্ৰমণকাৰীয়ে তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰসমূহো কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা কৰে । আনকি জোৱানসকলে ব্যৱহাৰ কৰা চৰকাৰী বাহনখনৰো ক্ষতিসাধন কৰে ৷

আক্ৰমণকাৰীসকলৰ দলটোত কেইবাজনো বাংলাদেশী নাগৰিক থকা বুলিও আন এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷ এই লোকসকলে সীমা অতিক্ৰমি বিভিন্ন ধৰণৰ অবৈধ কাৰ্য-কলাপত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা জড়িত হৈ আহিছিল ৷ অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহ কিমানদূৰ সঁচা-মিছা তাৰ কোনো সত্যাসত্য নিৰ্ণয় হোৱা নাই ৷

এই ঘটনাৰ পিছতে আশাবাৰী বিঅ’পিৰ পৰা বিএছএফৰ অতিৰিক্ত জোৱানৰ এটা দল ততাতৈয়াকৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ যাৰ বাবে আক্ৰমণকাৰীসকলে বিভিন্ন দিশে পলায়ন কৰে ৷

ঘটনাস্থলীৰ সমীপৰ এটা বাসগৃহত সংযোজিত চিচিটিভি কেমেৰাত এই সমগ্ৰ আক্ৰমণৰ দৃশ্য বন্দী হৈছে । আৰক্ষী আৰু বিএছএফ বাহিনীয়ে ইতিমধ্যে এই ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।

ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষী আৰু বিএছএফৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে বক্সানগৰ পৰিদৰ্শন কৰি পৰিস্থিতিৰ বুজ লয় ৷ বক্সানগৰ আৰক্ষীয়ে দোষীৰ সন্ধানত ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷

এই আক্ৰমণৰ ঘটনাই স্বাভাৱিকতে আশাবাৰীত উত্তেজনা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ প্ৰতিও প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে ৷ এই ঘটনাই পুনৰবাৰ সীমান্ত অঞ্চলত নিয়োজিত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সুৰক্ষা আৰু একাংশ অসাধু চোৰাং ব্যৱসায়ীৰ দপদপনিয়ে কঢ়িয়াই অনা ভাবুকিৰ প্ৰতি তীব্ৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।

আনহাতে, এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাণিক সাহাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী সাহাই এক্স হেণ্ডেলৰ জৰিয়তে এই আক্ৰমণৰ ঘটনাক গৰিহণা দিয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সামাজিক মাধ্যমত দিয়া পোষ্টটো এনেধৰণ, ‘‘আশাবাৰীত আমাৰ সাহসী বিএছএফৰ জোৱানসকলৰ ওপৰত এদল দুস্কৃতিকাৰীয়ে কৰা নৃশংস আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিছো । আমাৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে এনে হিংসাত্মক কাৰ্য কেতিয়াও মানি লোৱা নহয় আৰু ই সম্পূৰ্ণৰূপে গৰিহণাৰ যোগ্য ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘আমাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত হোৱা যিকোনো আক্ৰমণ আমাৰ বাবে অতি উদ্বেগৰ বিষয় আৰু আইন অনুসৰি আমি ইয়াৰ মোকাবিলা কৰিব লাগিব । সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই দোষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষীপ্ৰ আৰু কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি জোৱানসকলক ন্যায় প্ৰদান কৰিব লাগিব ৷ আমাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীসকল সন্মান আৰু সুৰক্ষাৰ যোগ্য ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শেহতীয়া পোষ্ট অনুসৰি, ‘‘বক্সানগৰৰ আশাবাৰীত বিএছএফৰ জোৱানৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ সৈতে জড়িত আঠজন অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে । এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিগৰাকীকে আইনৰ আওতালৈ অনা হ’ব ৷ আইন অনুসৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । আমাৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ওপৰত সংঘটিত হিংসাত্মক ঘটনা কোনো কাৰণতে সহ্য কৰা নহ’ব ।’’

লগতে পঢ়ক: বিমানত ভ্ৰমণ নকৰিব ! দীপাৱলীৰ সময় বিমান ভাড়া বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য

TAGGED:

বিএছএফ জোৱানক আক্ৰমণ
ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত আক্ৰমণৰ ঘটনা
ৰহিমপুৰ কান্তমুৰা বিঅ’পি
ত্ৰিপুৰাৰ বক্সানগৰত আক্ৰমণ
BSF JAWANS INJURED IN BRUTAL ATTACK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.