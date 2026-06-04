৮ জুনৰ পৰা বিএছএফ-বিজিবিৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক আৰম্ভ

৮ জুনৰ পৰা বিএছএফ-বিজিবিৰ উচ্চস্তৰীয় বৈঠক আৰম্ভ
এই বৈঠকত ভাৰত-বাংলাদেশৰ সীমান্ত সমস্যা সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
Published : June 4, 2026 at 1:04 AM IST
নতুন দিল্লী: ভাৰত-বাংলাদেশৰ সীমান্ত সমস্যা দীৰ্ঘদিনীয়া ৷ ভাৰত চৰকাৰে দীৰ্ঘসময়ৰে পৰা এই সমস্যা সমাধানৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰি আহিছে যদিও সেয়া আংশিকভাৱেহে ফলপ্ৰসূ হৈছে ৷ সীমান্তত নিৰাপত্তা শক্তিশালী কৰা, অবৈধ অনুপ্ৰৱেশ ৰোধ কৰাৰ লগতে বাংলাদেশৰ ভূখণ্ডৰ পৰা চলি থকা ভাৰতীয় বিদ্ৰোহী গোট(আইআইজি)ৰ বিৰুদ্ধে উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক লৈ সঞ্চালক প্ৰধান পৰ্যায়ৰ বিশেষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
এই সন্মিলন ৮-১১ জুনলৈ দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ এয়া ৫৭ সংখ্যক সঞ্চালকপ্ৰধান পৰ্যায়ৰ সীমান্ত সমন্বয় সন্মিলন ৷
সীমান্তৰ কাঁটা তাৰৰ বেৰ অতিক্ৰমী ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা বাংলাদেশী নাগৰিকৰ এনে কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি আৰু ৪,০৯৬ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত নিৰাপত্তাৰ বিপৰীতে দেখা দিয়া প্ৰত্যাহ্বানক লৈ ক্ৰমাৎ চৰকাৰৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে ৷ চাৰিদিনীয়া এই সন্মিলনে এইক্ষেত্ৰত বিশেষ তাৎপৰ্য গ্ৰহণ কৰিব ।
বুধবাৰে বিএছএফৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, দুয়োখন দেশৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে এই সন্মিলনৰ জৰিয়তে বৰ্তমানৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাসমূহ পৰ্যালোচনা কৰি সীমান্ত সম্পৰ্কীয় ভাবুকিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব ।
ভাৰতীয় প্ৰতিনিধি দলটোৰ নেতৃত্বত বিএছএফৰ সঞ্চালকপ্ৰধান প্ৰবীণ কুমাৰ আৰু বাংলাদেশৰ প্ৰতিনিধি দলৰ নেতৃত্বত থাকিব বিজিবিৰ সঞ্চালকপ্ৰধান মেজৰ জেনেৰেল মহম্মদ আশ্ৰাফুজ্জামান ছিদ্দিকী । বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে বাংলাদেশী নাগৰিকে কাঁটা তাৰৰ বেৰ অতিক্ৰম কৰাৰ সন্দৰ্ভত বৈঠকত বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হ’ব ।
নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে শেহতীয়া বছৰবোৰত কেইবাটাও এনেধৰণৰ ঘটনা ধৰা পেলাইছে ৷ একাংশ লোকে অবৈধভাৱে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্ত পাৰ হ’বলৈ চেষ্টা কৰাৰ লগতে নদীপথসমূহৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰ কৰিছিল । বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে এনেধৰণৰ উলংঘনে কেৱল অবৈধ প্ৰব্ৰজনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰাই নহয়, চোৰাং ব্যৱসায়ৰ নেটৱৰ্ক আৰু সীমা অতিক্ৰমী কৰা অন্যান্য অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপৰ সুযোগো সৃষ্টি কৰে ।
সীমান্তত বেৰ নিৰ্মাণ কৰাটোৰ দৰে এক বিস্তৃত বিষয়ো এই আলোচনাৰ মূল বিষয় । ভাৰতে অনুপ্ৰৱেশ, চোৰাং ব্যৱসায় আৰু অন্যান্য অবৈধ কাৰ্যকলাপ ৰোধ কৰিবলৈ সীমান্তৰ আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে চেষ্টা চলাইছে । কিন্তু একাংশ অঞ্চলত কঠিন ভূখণ্ড, নদীপথ, ঘন জনবসতিপূৰ্ণ সীমান্ত অঞ্চল আৰু ভূমিৰ উপলব্ধতাৰ সমস্যাৰ বাবে বেৰ দিয়াৰ কামত চৰকাৰে যথেষ্ঠ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈয়েই আছে ।
বিষয়াসকলে বাকী থকা কামসমূহ ক্ষীপ্ৰ কৰাৰ উপায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই সন্মিলনত ঐতিহাসিকভাৱে সীমা অতিক্ৰম কৰি আশ্ৰয় লোৱা বা সা-সামগ্ৰী পৰিবহণত সহায় লাভ কৰা ভাৰতীয় বিদ্ৰোহী গোট(আইআইজি)ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।
ভাৰতে বাংলাদেশক এনে সত্তাৰ পুনৰ গঠন বা চলাচল ৰোধ কৰাত সহায় কৰি যাব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই বিষয়সমূহৰ উপৰিও দুয়োপক্ষই সীমা অতিক্ৰম কৰা অপৰাধ, সীমান্ত কৰ্মীৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণ, আত্মবিশ্বাস গঢ়ি তোলাৰ ব্যৱস্থা, চোৰাংচোৱা তথ্য বিনিময় বৃদ্ধিৰ ব্যৱস্থা আদিৰ বিষয়েও সন্মিলনত আলোচনা কৰিব ।
বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এই বৈঠকে দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতাক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব ৷ তদুপৰি অন্যতম স্পৰ্শকাতৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তত শান্তি, স্থিতিশীলতা আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখাত অৰিহণা যোগাব ।
ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত সমন্বয় ব্যৱস্থাৰ শিপা ১৯৭৫ চনৰ যুটীয়া ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত কৰ্তৃপক্ষৰ সময়তে ৰোপণ কৰা হৈছিল ৷ য’ত সীমান্তৰ প্ৰশাসনিক আৰু নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগসমূহৰ তাৎক্ষণিক সমাধানৰ বাবে দুয়োখন দেশৰ সীমান্ত কৰ্তৃপক্ষৰ মাজৰ নিয়মীয়াকৈ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়া-কলাপত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল ।
এই সিদ্ধান্তমৰ্মে ১৯৭৫ চনৰ ২ ডিচেম্বৰত কলকাতাত প্ৰথমখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল । ভাৰতৰ প্ৰতিনিধি দলটোৰ নেতৃত্বত আছিল বিএছএফৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালকপ্ৰধান অশ্বিনী কুমাৰ আৰু বাংলাদেশৰ নেতৃত্বত আছিল তেতিয়াৰ বাংলাদেশ ৰাইফলছৰ সঞ্চালকপ্ৰধান মেজৰ জেনেৰেল কাজী গোলাম দস্তাগীৰ, যি বৰ্তমান সীমান্তৰক্ষী বাংলাদেশ(বিজিবি) নামেৰে পৰিচিত ।
এই পদক্ষেপৰ পিছত ১৯৯৩ চনলৈকে ভাৰত-বাংলাদেশৰ মাজত পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰতিবছৰে বিএছএফ আৰু বাইজেণ্টিয়াম গ্ৰেট বৃটেইনৰ মাজত সঞ্চালকপ্ৰধান পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল । ১৯৯৩ চনৰ ৭-৯ অক্টোবৰলৈ ঢাকাত অনুষ্ঠিত ভাৰত-বাংলাদেশৰ গৃহ সচিব পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ সময়ত দুয়োখন দেশে মহাসঞ্চালক পৰ্যায়ৰ বৈঠকক দ্বি-বাৰ্ষিক অনুষ্ঠান হিচাপে অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ৷
তেতিয়াৰে পৰাই বছৰত দুবাৰকৈ বিএছএফ আৰু বিজিবিয়ে নতুন দিল্লী আৰু ঢাকাত পৰ্যায়ক্ৰমে সীমান্ত সমন্বয় সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে ।
লগতে পঢ়ক: খাৰুৱা তেলৰ মূল্য হ্ৰাস হ'লেও ভাৰতত কিয় সস্তা নহয় পেট্ৰ'ল ?