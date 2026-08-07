ভাৰত-চীন যুদ্ধৰ দিশে নেকি ? সীমান্ত সংযোগী পথৰ পৰা শিল-বালি, যন্ত্ৰপাতি আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰশাসনৰ
অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাচো মহকুমা প্ৰশাসনৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা ৷ পথৰ কাষত ৰখা বালি, শিল, কাঠ, টায়াৰ, যন্ত্ৰপাতি দুদিনৰ ভিতৰত আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশ প্ৰশাসনৰ ৷
Published : August 7, 2026 at 2:41 PM IST
তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উজনি সোৱণশিৰি জিলাৰ নাচো মহকুমা প্ৰশাসনে নাচোৰ পৰা লাইমকিং সংযোগী সীমান্ত পথত কোনো ধৰণৰ বাধাৰ সৃষ্টি নকৰিবলৈ স্থানীয় বাসিন্দা, ঠিকাদাৰ আৰু পথ নিৰ্মাণত জড়িত শ্ৰমিকসকলক নিৰ্দশনা জাৰি কৰিছে ৷
সীমান্ত অঞ্চলক কেন্দ্ৰ কৰি সামাজিক মাধ্যমত বিভিন্ন দাবী উত্থাপিত হৈ থকাৰ সময়তে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে ।
নাচোৰ মহকুমাধিপতিয়ে জাৰি কৰা নিৰ্দেশ অনুসৰি, পথ বা পথৰ কাষত ৰখা বালি, শিল, কাঠ, টায়াৰ, যন্ত্ৰপাতি আদি দুদিনৰ ভিতৰত আঁতৰাব লাগিব । নিৰ্দেশ পালন নকৰিলে সীমান্ত পথ সংস্থাৰ ১২৮ ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীয়ে নাচো আৰক্ষীৰ সহযোগত সেইবোৰ জব্দ কৰা হ'ব ৷
জব্দ কৰা সামগ্ৰী পুনৰ ঘূৰাই নিদিয়াৰ লগতে প্ৰযোজ্য নিয়ম অনুসৰি জৰিমনাও আৰোপ কৰা হ'ব বুলি নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰিছে জিলা প্ৰাশনে ।
ইটিভি ভাৰতৰ হাতত পৰা নাচো আৰক্ষীৰ অডিঅ' বাৰ্তাত নাচো গাঁওবাসী, ঠিকাদাৰ আৰু শ্ৰমিকসকলক পথ সদায় মুকলি কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে । বাৰ্তাত কোৱা হৈছে যে, উক্ত পথেৰে ভাৰতীয় সেনা, অসম ৰাইফলছ, আইটিবিপি, এছএছবি আৰু অন্যান্য চৰকাৰী সংস্থাৰ গধুৰ বাহনৰ নিয়মীয়া চলাচলৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । বৰ্তমান সীমান্ত অঞ্চলত নিৰাপত্তাজনিত কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে যিকোনো সময়তে সামৰিক বাহনৰ চলাচল অব্যাহত থাকিব পাৰে বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে বাৰ্তটোত ।
প্ৰশাসনৰ এই নিৰ্দেশনা এনে সময়ত আহিছে, যেতিয়া বিগত কেইবাদিন ধৰি সামাজিক মাধ্যমত লাইমকিং আৰু তাকচিং অঞ্চলত ভাৰতীয় সেনা আৰু চীনা পিপলছ লিবাৰেশ্ব'ন আৰ্মিৰ মাজত মুখামুখি অৱস্থাত থকা ফটো ভাইৰেল হৈছে ।
অৱশ্যে উক্ত দাবীসমূহ ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা স্বাধীনভাবে নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই । লগতে এই সন্দৰ্ভত ভাৰতীয় সেনা বা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰাও বৰ্তমানলৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক নিশ্চিতকৰণ বা মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই ।
উল্লেখযোগ্য যে জুন মাহৰ শেষৰ ফালে তাকচিংস্থিত নাহ ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটিয়ে সীমান্তত পিএলএই ভাৰতত প্ৰৱেশৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তদন্তৰ দাবী জনাইছিল । সেই সময়ত ভাৰতীয় সেনাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰিত এনে দাবীক ভিত্তিহীন বুলিও উল্লেখ কৰিছিল ৷ ইয়াৰ মাজতে তাকচিং অঞ্চলৰ একাংশ বাসিন্দাই সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত সময়ে সময়ে চলাচলত নিষেধাজ্ঞা আৰু কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা লক্ষ্য কৰা বুলি দাবী কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক : জেন-জিৰ প্ৰতিবাদত ভীতিগ্ৰস্ত মোদী, জনতাৰ কণ্ঠ ৰুধিবলৈ নতুন আইন : কেজৰিৱাল