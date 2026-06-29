অৰুণাচলত ভয়ংকৰ বান-ভূমিস্খলন, বিআৰঅ'ৰ প্ৰচেষ্টাত কিমিন-পটিন পথ মুকলি

অৰুণাচলত ভয়ংকৰ বান-ভূমিস্খলন, বিআৰঅ'ৰ প্ৰচেষ্টাত কিমিন-পটিন পথ মুকলি
ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচলৰ কেয়ি পানিয়ৰ, পাপুম পাৰে, পূব ছিয়াং, ছিয়াং আদি জিলাৰ একাধিক স্থানত ভূমিস্খলন ৷
Published : June 29, 2026 at 4:35 PM IST
তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশত বিগত কেইবাদিনো ধৰি হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণ, বানপানী আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ একাধিক জিলাত জনজীৱন বিপৰ্যস্ত হৈ পৰিছে । বহু ঠাইত যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰাৰ লগতে উদ্ধাৰ আৰু সাহায্য অভিযানটো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷
এই সন্দৰ্ভত সোমবাৰে গুৱাহটীস্থিত প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেটেনেণ্ট কৰ্নেল মহেন্দ্ৰ ৰাৱতে জনায় যে, এনে জটিল পৰিস্থিতিৰ মাজতো সীমান্ত পথ সংস্থা চমুকৈ বিআৰঅ'ই মাত্ৰ ৩৬ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে কিমিন-পটিন সংযোগী পথত যাতায়ত চলাচল কৰিব পৰা ব্যৱস্থা কৰিলে ৷
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে, ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত অৰুণাচলৰ কেয়ি পানিয়ৰ, পাপুম পাৰে, পূব ছিয়াং, ছিয়াং আদি জিলাত একাধিক ভূমিস্খলন হয় । পূব ছিয়াং আৰু ছিয়াং জিলাত পাহাৰ খহি নদীৰ পানী আবদ্ধ হৈ কৃত্ৰিম হ্ৰদৰ সৃষ্টি হয় ।
ইয়াৰ ফলত তলৰ অঞ্চলত আকস্মিক বানৰ আশংকা বৃদ্ধি পায় । একে সময়তে ৰাজ্যখনৰ বহু নদীৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাত ইয়াৰ প্ৰভাৱ অসমৰ ধেমাজি জিলাতো পৰিছে । গাই নদীৰ বাঢ়নী পানীত বহু অঞ্চল বানত ডুব গৈছে বুলি সেনা বিষয়াগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ৷
প্ৰতিৰক্ষা মুখপাত্ৰ লেটেনেণ্ট কৰ্নেলে জনোৱা অনুসৰি, এই সংকটৰ মাজতো বিআৰঅ'ৱে প্ৰজেক্ট অৰুণাংকৰ অধীনত ৭৫৬ নং ব'ৰ্ডাৰ ৰোড টাস্ক ফ'ৰ্চ চমুকৈ বিআৰটিএফে কেয়ি পানিয়ৰ আৰু পাপুম পাৰে জিলাৰ মাজেৰে যোৱা প্ৰায় ৪৫ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ কিমিন–পটিন পথত হোৱা একাধিক ভূমিস্খলনস্থলৰ ফলত ব্য়াহত হোৱা যাতায়ত ব্যৱস্থা সূচল কৰিবলৈ আৰু পথৰ পুনৰুদ্ধাৰ কাম সম্পন্ন কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ বাবে পথটোৰ বহু অংশ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে শিল, বোকা আৰু গছ-গছনিয়ে পথ সম্পূৰ্ণৰূপে অৱৰোধ কৰি পেলাইছিল । ফলত পটিন, ইয়াজালি, ইয়াচুলি, জোৰাম, জিৰো আদি অঞ্চলৰ সৈতে যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে । পথ বন্ধ হৈ থকাৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সৰবৰাহ, উদ্ধাৰকাৰী দলৰ চলাচল আৰু নাহৰলাগুনস্থিত টোমো ৰিবা ইনষ্টিটিউট অৱ হেল্থ এণ্ড মেডিকেল চাইঞ্চলৈ চিকিৎসাৰ্থীসকলৰ যাতায়াত কৰাত ব্যাহত হৈছিল।
এই সন্দৰ্ভত সেনা বিষয়াগৰাকীয়ে কয়,"১৩ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একাধিক অংশ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাত কিমিন–পটিন পথ পুনৰুদ্ধাৰ কৰাটো অতি জৰুৰী হৈ পৰিছিল । অসামৰিক প্ৰশাসনৰ অনুৰোধৰ পিছতে বিআৰঅ'ই প্ৰায় ৮০ জন কৰ্মী আৰু একাধিক এক্সেভেটৰ নিয়োগ কৰি উদ্ধাৰ আৰু পুনৰুদ্ধাৰৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে ।
মাত্ৰ ৩৬ ঘণ্টাৰ ভিতৰতে পথটো পুনৰ মুকলি হোৱাৰ ফলত সাহায্য সামগ্ৰী, জৰুৰীকালীন সেৱা, চিকিৎসা সহায় আৰু সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ চলাচল পুনৰ আৰম্ভ হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক : প্ৰকৃতিৰ তাণ্ডৱত বিধ্বস্ত অৰুণাচল: মৃতদেহ উদ্ধাৰ, সাত জিলাত সংযোগ বিচ্ছিন্ন