পুনৰ নিয়োগসহ কেইবাটাও দাবীৰে টাৱাঙত সীমান্ত পথ সংস্থাৰ শ্ৰমিকৰ ধৰ্মঘট
সন্থাটোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে সংস্থাটোৰ হাতত পৰ্যাপ্ত মানৱ সম্পদ আৰু সকলো প্ৰয়োজনীয় সম্পদ থকাৰ পাছতো কিয় কামসমূহ ঠিকাদাৰী ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সম্পাদন কৰা হৈছে ?
Published : October 8, 2026 at 8:42 PM IST
তেজপুৰ : সীমান্ত পথ সংস্থাৰ (BRO) টাৱাং খণ্ডত কৰ্মৰত দৈনিক মজুৰিভিত্তিক শ্ৰমিকসকলে বিভিন্ন দাবীত পৰ্যায়ভিত্তিক আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছে । সীমান্ত পথ শ্ৰমিক সন্থা, উত্তৰ-পূব অঞ্চল, তেজপুৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়লৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি শ্ৰমিকসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপৰ আহ্বান জনাইছে ।
শ্ৰমিক সন্থাটোৰ অভিযোগ অনুসৰি, সীমান্ত পথ সংস্থাৰ নিজা পৰ্যাপ্ত কৰ্মচাৰী, অভিযন্তা, কাৰিকৰী লোক আৰু যন্ত্ৰপাতি থকাৰ পাছতো পথ, দলং আদি নিৰ্মাণৰ বহু কাম নিবিদাৰ জৰিয়তে ঠিকাদাৰক দিয়া হৈছে । ইয়াৰ ফলত বহু বছৰ ধৰি সীমান্ত পথ সংস্থাত কাম কৰি অহা দৈনিক মজুৰিভিত্তিক শ্ৰমিকক কৰ্মৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছে ।
সন্থাটোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে সংস্থাটোৰ হাতত পৰ্যাপ্ত মানৱ সম্পদ আৰু সকলো প্ৰয়োজনীয় সম্পদ থকাৰ পাছতো কিয় কামসমূহ ঠিকাদাৰী ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে সম্পাদন কৰা হৈছে ? কাম ঠিকাদাৰৰ জৰিয়তে কৰোৱাৰ ব্যৱস্থা থাকিলে নতুনকৈ নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী, সহকাৰী অভিযন্তা, কনিষ্ঠ অভিযন্তা, চালক আৰু অন্যান্য কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা ক’ত বুলিও সন্থাটোৱে প্ৰশ্ন কৰিছে ।
সন্থাটোৰ মতে, নিবিদা ব্যৱস্থা ব্যাপকভাৱে গ্ৰহণ কৰাৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ দৈনিক মজুৰিভিত্তিক শ্ৰমিক কৰ্মহীন হৈছে । কামৰ অনুমোদন কমি যোৱাৰ ফলত বহু শ্ৰমিকক মাহত মাত্ৰ ১৫ দিনৰ বাবে পাল পাতি কাম কৰিবলৈ বাধ্য কৰোৱা হৈছে বুলিও অভিযোগ কৰা হৈছে ।
পৰ্যায়ভিত্তিক আন্দোলন:
শ্ৰমিক সন্থাই জনোৱা মতে, আন্দোলনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ত ৫ অক্টোবৰৰ পৰা ৭ অক্টোবৰলৈ কাম বন্ধ কাৰ্যসূচী পালন কৰে । ইয়াৰ পিছত ৮ আৰু ৯ অক্টোবৰত শান্তিপূৰ্ণ সমদল আৰু ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে । আনহাতে, ১০ আৰু ১১ অক্টোবৰত টাৱাঙৰ ৭৬৩ সীমান্ত পথ কাৰ্যালয়ত অনশন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ কথা ঘোষণা কৰিছে সন্থাটোৱে ।
সন্থাটোৱে সীমান্ত পথ সংস্থাৰ অধীনত চলি থকা দুটা নিবিদা বাতিল কৰাৰ দাবীও জনাইছে । পত্ৰখনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ইয়াৰে এটা কামৰ নিবিদা মূল্য প্ৰায় ১১২.৩৬ কোটি টকা, আনটো কামৰ মূল্য প্ৰায় ২৪.৪৫ কোটি টকা । এই কামসমূহ সীমান্ত পথ সংস্থাই নিজাকৈ সম্পাদন কৰি ইতিমধ্যে কৰ্মৰ পৰা আঁতৰোৱা দৈনিক মজুৰিভিত্তিক শ্ৰমিকসকলক পুনৰ নিয়োগ কৰাৰ দাবী জনাইছে সন্থাটোৱে ।
মৌলিক অধিকাৰৰ দাবী :
শ্ৰমিকসকলে কেৱল পুনৰ নিয়োগৰ দাবীতে সীমাবদ্ধ নাথাকি বিভিন্ন মৌলিক শ্ৰমিক অধিকাৰ প্ৰদানৰো দাবী উত্থাপন কৰিছে । দাবীসমূহৰ ভিতৰত আছে ১৯৬০ আৰু ১৯৬২ চনৰ সীমান্ত পথ সংস্থাৰ নিয়োগৰ নিয়ম সংশোধন কৰি দৈনিক মজুৰিভিত্তিক শ্ৰমিকক মৌলিক অধিকাৰ প্ৰদান, অনুমোদিত পদৰ বিপৰীতে স্থায়ী কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে স্পষ্ট নিয়োগ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন, বছৰি ১২ দিন চিকিৎসাজনিত ছুটী আৰু ১২ দিন আকস্মিক ছুটী প্ৰদান ।
ইয়াৰ উপৰি মহিলা শ্ৰমিকৰ বাবে মাতৃত্বকালীন সুবিধা আৰু ছয় মাহৰ ছুটী, শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষাৰ বাবে কৰ্মচাৰী ভৱিষ্যনিধি, কৰ্মচাৰী ৰাজ্যিক বীমা ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰা আৰু বকেয়া বোনাছ আদায় দিয়াৰ দাবী জনোৱা হৈছে ।
দশকজুৰি সীমান্ত অঞ্চলত সেৱা :
শ্ৰমিক সন্থাই দাবী কৰিছে যে বহু দৈনিক মজুৰিভিত্তিক শ্ৰমিকে ১৯৬০ৰ দশকৰ পৰাই সীমান্ত পথ সংস্থাৰ অধীনত দুৰ্গম সীমান্ত অঞ্চলত কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজত কাম কৰি আহিছে । পথ, দলং আৰু অন্যান্য কৌশলগত আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণত তেওঁলোকৰ অৱদান আছে যদিও বহু শ্ৰমিকৰ সামাজিক সুৰক্ষা আৰু ছুটীৰ সুবিধা নাই ।
সন্থাটোৰ মতে, সীমান্ত অঞ্চলৰ স্থানীয় লোকৰ জীৱিকা আৰু কৰ্মসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰতো সীমান্ত পথ সংস্থাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে । কিন্তু নিবিদা ব্যৱস্থাৰ ফলত এই শ্ৰমিকসকলৰ জীৱিকা সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে ।
শ্ৰমিক সন্থাই কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী, কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম আৰু নিয়োগ মন্ত্ৰী, সীমান্ত পথ সংস্থাৰ সঞ্চালক প্ৰধান, অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ, টাৱাং জিলা প্ৰশাসন আৰু সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকললৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি বিষয়টোত তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপৰ আহ্বান জনাইছে । সন্থাটোৱে দাবীসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণ কৰি শ্ৰমিকসকলক পুনৰ কৰ্মত নিয়োগ নকৰিলে আন্দোলন অধিক তীব্ৰ কৰাৰ ইংগিত দিছে ।
লগতে পঢ়ক: চিয়াং বান্ধক লৈ অৰুণাচলত উত্তেজনা: আদি জনজাতি, কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা