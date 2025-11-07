দিল্লী বিমানবন্দৰৰ ইমিগ্ৰেছন এলেকাৰ পৰা পলাল ব্ৰিটিছ নাগৰিক
বেংককৰ পৰা উৰা মৰা এখন বিমানেৰে অহা এগৰাকী ব্ৰিটিছ নাগৰিকে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুত ধুলি দি প্ৰৱেশ কৰিছিল দিল্লীত । লোকজনৰ সন্ধানত অব্যাহত অভিযান ।
Published : November 7, 2025 at 2:23 PM IST
নতুন দিল্লী: ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত পোহৰলৈ আহিছে এক নিৰাপত্তা উলংঘনৰ ঘটনা । বেংককৰ পৰা অহা এগৰাকী ব্ৰিটিছ নাগৰিকে ইমিগ্ৰেছন এলেকাৰ পৰা পলায়ন কৰি প্ৰৱেশ কৰে চহৰখনত । ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যক্তিজনৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰে । শুকুৰবাৰে আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি ২৮ অক্টোবৰত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা । পলায়ন কৰা লোকজনৰ নাম ফিটচ পেত্ৰিক বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
পেত্ৰিকক থাইলেণ্ডৰ মাধ্যমৰে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল, কিন্তু দিল্লীত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতে তেওঁ প্ৰশাসনৰ হাতৰ পৰা সাৰি পলায়ন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । আৰক্ষীয়ে কয় যে ইমিগ্ৰেছন এলেকাৰ পৰাই তেওঁ পলায়ন কৰিছিল আৰু আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হোৱাৰ পূৰ্বেই বিমানবন্দৰ ত্যাগ কৰিছিল ।
এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই জনাই, "দিল্লীৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত এক বিসংগতিৰ খবৰ পাইছিলোঁ । থাইলেণ্ডৰ মাধ্যমৰে ইউ কে লৈ প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া এগৰাকী ব্ৰিটিছ নাগৰিকক দিল্লীত অৱতৰণ কৰোৱা হৈছিল, কিন্তু ইমিগ্ৰেছন এলেকাৰ পৰাই তেওঁ পলায়ন কৰে । দিল্লী আৰক্ষী আৰু সুৰক্ষা এজেন্সীসমূহে তেওঁৰ সন্ধানত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে আৰু এয়াৰলাইনছ কৰ্তৃপক্ষক সোধাপোছা কৰি এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ।"
বিমানবন্দৰক সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থকা CISF এ ইমিগ্ৰেছন ব্যুৰ' আৰু দিল্লী আৰক্ষীৰ সৈতে যৌথভাৱে পলাতক ব্ৰিটিছ নাগৰিকগৰাকীক কৰায়ত্ত কৰাৰ প্ৰয়াস অব্যাহত ৰাখিছে । আৰক্ষী বিষয়াই জনাই যে ঘটনাক্ৰম জানিবলৈ আৰু নিৰাপত্তাৰ ত্ৰুটি ধৰা পেলাবলৈ বিমানবন্দৰৰ চিচি টিভি ফুটেজ স্কেন কৰা হৈছে ।
আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে জনাই যে ঘটনা সন্দৰ্ভত সম্ভাব্য ধাৰাৰ অধীনত স্থানীয় আৰক্ষী চকীত এটা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । লগতে ৰাজধানী চহৰখনৰ সম্ভাব্য স্থানসমূহত আৰু পলায়ন কৰিব পৰা পথসমূহত অভিযান চলাবৰ বাবে আৰক্ষীৰ দল মোতায়েন কৰা হৈছে । লোকজনৰ উদ্দেশ্য, পটভূমি আৰু বৰ্তমান ঠিকনাৰ বিষয়ে তদন্ত চলাই থকা হৈছে ।