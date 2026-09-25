ETV Bharat / bharat

ব্ৰীজভূষণৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আদালতৰ দ্বাৰস্থ মহিলা মল্লযুঁজাৰু!

৩ বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি চলা গোচৰৰ অন্তত যোৱা আগষ্টত ব্ৰীজভূষণক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰিছিল আদালতে । সেই ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পুনৰ আদালতত আবেদন...

Brij Bhushan
পূৰ্বৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ব্ৰিজ ভূষণৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আদালতৰ দ্বাৰস্থ মহিলা মল্লযুঁজাৰু (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 25, 2026 at 6:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেচনৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী ব্ৰীজভূষণ শৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে একাংশ মহিলা মল্লযুঁজাৰু পুনৰ আদালতৰ কাষ চাপিছে । যৌন নিৰ্যাতন গোচৰত ব্ৰীজভূষণ আৰু ডব্লিউ এফ আইৰ প্রাক্তন সহকাৰী সম্পাদক বিনোদ টোমাৰক দোষমুক্ত কৰাৰ ৩ আগষ্টত দিল্লী ৰাউছ এভিনিউ আদালতৰ সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ আদেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ৪ মল্লযুঁজাৰুৱে দিল্লী আদালতত আবেদন দাখিল কৰিছে।

বিশেষ ন্যায়াধীশ দ্বিগ বিনয় সিঙে ২৬ ছেপ্টেম্বৰত এই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছে ।

মল্লযুঁজাৰু কেইগৰাকীয়ে যুক্তি দিছে যে এই আদেশ আইনগতভাৱে অস্থায়ী আৰু ৰেকৰ্ডত থকা প্ৰমাণৰ 'নিৰ্বাচিত মূল্যায়ন'ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে ।

আবেদনকাৰীসকলে কয় যে দণ্ডাধীশ আদালতে 'কল্পনা আৰু অনুমান'ৰ ভিত্তিত কাম কৰিছিল আৰু আইনৰ বাধ্যতামূলক আৰু প্ৰতিষ্ঠিত নীতি প্ৰয়োগ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছিল ।

তেওঁলোকে লগতে যুক্তি দিছে যে এই আদেশটোৱে অভিযোগকাৰীসকলৰ পৰিস্থিতিত প্ৰমাণৰ মূল্যায়ন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যৌন নিৰ্যাতন আৰু হাৰাশাস্তিৰ বলি হোৱা লোকসকলৰ আশা কৰা ধৰণৰ আচৰণৰ বিষয়ে তেওঁলোকে বৰ্ণনা কৰা 'প্ৰাচীন আৰু কু-সংস্কাৰপূৰ্ণ অনুমান'ৰ ওপৰত বস্তুগত অংশত নিৰ্ভৰ কৰিছিল ।

ব্ৰীজভূষণৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আদালতৰ দ্বাৰস্থ মহিলা
ব্ৰীজভূষণৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আদালতৰ দ্বাৰস্থ মহিলা (ANI)

উল্লেখ্য যে এই গোচৰটো প্ৰায় ৩ বছৰ পুৰণি । ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেচনৰ মুৰব্বী হৈ থকা সময়ত ব্ৰীজভূষণ শৰণ সিঙৰ বিৰুদ্ধে একাংশ মহিলা মল্লযুঁজাৰুৱে যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । সেই সময়ত দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত ভাৰতীয় মল্লযুঁজাৰুসকলে ন্যায়ৰ দাবীত প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছিল ।

তাৰ পিছতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে বিষয়টোত তদন্ত আৰম্ভ কৰে । দিল্লী আৰক্ষীয়ে ২০২৩ চনৰ জুন মাহত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ৩৫৪, ৩৫৪এ, ৩৫৪ডি আৰু ৫০৬(১) ধাৰাত ব্ৰীজভূষণ সিং আৰু টোমাৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিল কৰে ।

ৰাউজ এভিনিউ আদালতে ২০২৪ চনৰ মে' মাহত ৫ গৰাকী অভিযোগকাৰীৰ অভিযোগৰ সৈতে জড়িত সিঙৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ ফ্ৰেমৱৰ্ক কৰে । আনহাতে আন এগৰাকী মহিলা মল্লযুঁজাৰুৰ অভিযোগৰ সৈতে জড়িত গোচৰত সিঙক ৰেহাই দিয়া হয় । ইফালে আন এগৰাকী অভিযোগকাৰীয়ে টোমাৰৰ বিৰুদ্ধে ভয় ভাবুকিৰ দেখুওৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।

আদালতৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ৩ বছৰতকৈ অধিক সময় ধৰি এই গোচৰ চলে আৰু ১২৭ টা শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । অৱশেষত যোৱা ৩ আগষ্টত এই গোচৰৰ ৰায় প্ৰদান কৰি অভিযুক্ত সিং আৰু টোমাৰক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে ।

শুনানিৰ সময়ত ব্ৰীজভূষণ শৰণ সিঙৰ পক্ষই যুক্তি আগবঢ়াইছিল যে যিটো দিনত কথিত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই দিনটোত অৰ্থাৎ ২০২২ চনৰ ৭ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁ ভাৰতত নাছিল । তেওঁৰ অধিবক্তা ৰাজীৱ মোহনে যুক্তি দিছিল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে তদাৰকী সমিতিৰ প্ৰতিবেদন দিল্লী আৰক্ষী আয়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

ভুক্তভোগী বা অভিযোগকাৰীৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ৰেবেকা জন হাজিৰ হোৱাৰ বিপৰীতে ৰেহান খান আৰু ঋষভ ভাটিৰ সহযোগত অধিবক্তা ৰাজীৱ মোহনে ব্ৰীজভূষণ শৰণ সিঙৰ হৈ প্রতিনিধিত্ব কৰিছিল ৷

লগতে পঢ়ক :

হিন্দীক চৰকাৰী ভাষাৰ স্বীকৃতি বিচাৰি কৰা আবেদন খাৰিজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ আদালতত আবেদন

TAGGED:

ব্ৰীজভূষণ
ভাৰতীয় মল্লযুঁজ ফেডাৰেচন
মহিলা মল্লযুঁজাৰু যৌন নিৰ্যাতন
ৰাউজ এভিনিউ আদালত
BRIJ BHUSHAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.