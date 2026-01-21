ETV Bharat / bharat

শুনিবলৈ আচৰিত যেন লাগিলেও সঁচা ঘটনা ; নিশাৰ ভিতৰতেই চুৰি হ'ল দলং

ছত্তীশগড়ৰ কোব্ৰা নগৰত নিশাৰ ভিতৰতেই অন্তৰ্ধান হ'ল দলং ।

BRIDGE STOLEN IN KORBA Chhattisgarh
নিশাৰ ভিতৰতেই চুৰি হ'ল দলং (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 21, 2026 at 8:47 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কোব্ৰা (ছত্তীশগড়): এখন পুৰণি দলঙেৰে এটা অঞ্চলৰ ৰাইজে দশক দশক ধৰি যাতায়ত অব্য়াহত ৰাখিছিল । মহানগৰীৰ মাজত এই দলংখন থকা বাবে সেই অঞ্চলটোৰ জনসাধাৰণে নিশ্চিন্তে এটা সৰু জান অতিক্ৰমিব পাৰিছিল; কিন্তু হঠাতেই ঘটিল অঘটন । গধূলিলৈকে থকা দলংখন নিশাৰ ভিতৰতেই হ'ল অন্তৰ্ধান !

ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল সেয়া কোনোৱে তলকিবই নোৱাৰিলে । নিশা সেই দলংখনেৰে পাৰাপাৰ হোৱা লোকসকলে পুৱা দলংখন নেদেখি আচৰিত হৈ পৰে । কেনেকৈ নিশাটোৰ ভিতৰতে অন্তৰ্ধান হ'ল দলংখন ? কোনো অপশক্তিয়ে এনে কৰিলে নেকি ? পিচে ৰাইজে ইফাল-সিফাল কৰোতেহে ওলাই পৰিল জোলোঙাৰ মেকুৰী ।

এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ছত্তীশগড়ৰ কোব্ৰা নগৰৰ ধোধিপাৰাৰ ১৭ নং ৱাৰ্ডৰ ৰাছিয়ান হোষ্টেলৰ সমীপত । ইয়াতেই আছিল এখন দলং । এই দলংখনেৰেই উক্ত অঞ্চলটোৰ ৰাইজে কৰে যাতায়ত । জলসিঞ্চন বিভাগে নিৰ্মাণ কৰা এইখন দলঙেৰেই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে দশক দশক ধৰি যাতায়ত অব্য়াহত ৰাখিছিল যদিও কেইদিনমান পূৰ্বে হঠাতেই অন্তৰ্ধান হয় এই দলংখন ।

BRIDGE STOLEN IN KORBA Chhattisgarh
নিশাৰ ভিতৰতেই চুৰি হ'ল দলং (ETV Bharat)

ছত্তীশগড়ৰ কোব্ৰা জিলাখন শক্তিৰ ৰাজধানী হিচাপে পৰিচিত । কয়লা আৰু বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত অভিলেখ গঢ়িছে এই চহৰখনে । ইয়াৰ বিপৰীতে কয়লা কেলেংকাৰী, অবৈধ ডিজেল, স্ক্ৰেপ চুৰি আদিৰ বাবেও চহৰখন কুখ্যাত । বিগত কিছুদিনৰ পৰা এই চহৰখনত সকলো ধৰণৰ অপৰাধ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে দাবী কৰাৰ সময়তেই নিশাৰ ভিতৰতেই দলংখন নোহোৱা হোৱাত সকলো আচৰিত হৈছে ।

নগৰীৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত ধোধিপাৰাৰ ১৭ নং ৱাৰ্ডৰ ৰাছিয়ান হোষ্টেলৰ সমীপৰ জানৰ ওপৰত এখন দলং চুৰি হোৱাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । কেইবা দশক পূৰ্বে জলসিঞ্চন বিভাগে নিৰ্মাণ কৰা এই লোহাৰ দলংখনে জনসাধাৰণৰ পৰিবহণ কেন্দ্ৰ হিচাপে কাম কৰিছিল । পিছে আৰক্ষীক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এই লোহাৰ দলংখন নিশাৰ ভিতৰতে নোহোৱা কৰাত ৰাইজে যাতায়তত সমস্য়াৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে । ইতিমধ্য়ে এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় কাউন্সিলাৰগৰাকীয়ে আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ ফলত আৰক্ষীয়ে দলংখনৰ সন্ধান আৰম্ভ কৰিছে ।

BRIDGE STOLEN IN KORBA Chhattisgarh
নিশাৰ ভিতৰতেই চুৰি হ'ল দলং (ETV Bharat)

৬০ ফুট দীঘল ১০ টন ওজনৰ দলং চুৰি !

চুৰি হোৱা লোহাৰ দলংখনৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় ৬০ ফুট আৰু ওজন ১০ৰ পৰা ১৫ টনৰ ভিতৰত । অবৈধ বজাৰত ইয়াৰ মূল্য লাখ লাখ হ’ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । কেৱল এই দলংখনেই নহয়, পানী যোগান আঁচনিৰ অংশ হিচাপে পৌৰ নিগমে ৰাছিয়ান হোষ্টেলৰ সমীপৰ ধেংগুৰন জান ওপৰত পাইপলাইন স্থাপন কৰিছে । এই পাইপলাইনডাল যথেষ্ট ডাঠ। এই পাইপলাইনৰ জৰিয়তে মহানগৰীলৈ পানী যোগান ধৰা হয় । জানটোৰ এটা মূৰৰ পৰা আনটো মূৰলৈ পাইপলাইন সংযোগ কৰিবলৈ এখন লোহাৰ দলং নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইয়াক এংগলেৰে সুৰক্ষিত কৰা হৈছে । এই দলঙৰ পৰাও লোহাৰ এংগল চুৰি হৈছে । ১০ৰ পৰা ১৫ ফুট কাটি চুৰি কৰে চোৰে ।

গেছ কাটাৰেৰে লোহা কাটিলে !

নিশাৰ ভিতৰতে এখন সম্পূৰ্ণ দলং চুৰি কৰাত ৰাইজে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে । গেছ কাটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চোৰে দলংখন কাটি পেলালে । এই কথা নিশ্চিত হৈছে লোহা কাটি লোৱা পদ্ধতিৰ পৰা । দলংখন কাটি কেইবাটুকুৰা কৰি ভাঙি পোলোৱাৰ পিছত অদৃশ্য হৈ পৰে । পাইপলাইন স্থাপনৰ বাবে নিৰ্মিত দলং হওক বা ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ বাবে চুৰি হোৱা দলং হওক, দুয়োখন দলঙৰ অন্তৰ্ধানে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাক লৈ গুৰুতৰ প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰিছে।

BRIDGE STOLEN IN KORBA Chhattisgarh
নিশাৰ ভিতৰতেই চুৰি হ'ল দলং (ETV Bharat)

কাউন্সিলাৰ গৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এনে চুৰি দেখিছে । দলংখন চুৰিৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ এজাহাৰ দাখিল কৰি স্থানীয় কাউন্সিলাৰ লক্ষ্মণ শ্ৰীবাছে কয়, "কোব্ৰাত এনে চুৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখিছো । চুবুৰীটোৰ বাসিন্দাসকলৰ যাতায়তৰ সুবিধাৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই দলংখন । আগতে মানুহে ইয়াৰ ওপৰেদি যাতায়ত কৰিছিল । এতিয়া তেওঁলোকে পাৰ হ’বলৈ দীঘলীয়া পথেৰে যাত্ৰা কৰিব লাগিব ।"

ইপিনে, কোব্ৰাৰ চি এছ পি প্ৰতীক চতুৰ্বেদীয়ে কয় যে দলং চুৰিৰ অভিযোগ এজন কাউন্সিলাৰে দাখিল কৰিছে । চুৰি হোৱা দলং আছিল এখন সৰু পুৰণি দলং । অভিযোগৰ ভিত্তিত আমি বিএনএছৰ ধাৰাসমূহৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰিছো। অধিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক:ঐতিহাসিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পাংছোঁ পাছ মহোৎসৱ আৰম্ভ

ভিক্ষাৰী মাংগীলালে সুতত টকা দিয়ে, তিনিটা ঘৰৰ গৰাকী, গাড়ী চলাবলৈ দৰমহা দি ৰাখিছে ড্ৰাইভাৰ: আৰু শুনিবনে ?

TAGGED:

KORBA DHODHIPARA CANAL
ইটিভি ভাৰত অসম
RUSSIAN HOSTEL
DHODHIPARA
BRIDGE STOLEN IN KORBA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.