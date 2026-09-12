BRICS: সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গৃহীত নতুন দিল্লী ঘোষণাপত্ৰ ২০২৬, সংঘাত প্ৰতিৰোধৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ
ব্ৰিকছ সন্মিলনে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গ্ৰহণ কৰিলে 'নতুন দিল্লী ঘোষণাপত্ৰ' । যৌথভাৱে বিশ্ব শাসন সংস্কাৰৰ বাবে ১০ টা প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰাৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ।
By ANI
Published : September 12, 2026 at 7:21 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ মাজতে শনিবাৰে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে 'নতুন দিল্লী ঘোষণাপত্ৰ ২০২৬' গৃহীত হ'ল । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই কথা ঘোষণা কৰি সন্মিলনত কয়, "কোনো সদস্যই আপত্তি কৰা নাই । নতুন দিল্লী ঘোষণাপত্ৰ ২০২৬ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"
ৰয়টাৰৰ মতে এই যৌথ ঘোষণাপত্ৰত সংঘাত প্ৰতিৰোধৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ লগতে সংঘাতৰ মূল কাৰণসমূহৰ সমাধানৰ পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । ইয়াত আলোচনা, পৰামৰ্শ আৰু কূটনীতিৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিবাদৰ শান্তিপূৰ্ণ সমাধানৰ বাবে ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰবাৰ ব্যক্ত কৰা হৈছে । ঘোষণাপত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিশ্বজনীন বিষয়সমূহৰ ওপৰত বৈচিত্ৰময় ৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টিভংগী আৰু স্থিতিক সন্মান জনোৱা বহুপক্ষীয় দৃষ্টিভংগীৰ পোষকতা কৰা হৈছে । একপক্ষীয় শুল্ক বৃদ্ধি আৰু বাণিজ্যক প্ৰভাৱিত কৰা শুল্ক-বহিৰ্ভূত ব্যৱস্থাসমূহকলৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ব্ৰিকছৰ যৌথ ঘোষণাপত্ৰ সন্দৰ্ভত সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ মাজত ব্যাপক আলোচনা হয় । শনিবাৰে পুৱা ৪ বজালৈকে চলা আলোচনাৰ অন্তত সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহ উমৈহতীয়া মতত উপনীত হয় । অৱশ্যে আলোচনাৰ সময়ত কেইবাটাও স্পৰ্শকাতৰ বিষয়কলৈ মতানৈক্য দেখা গৈছিল । কিন্তু ভাৰতে নিৰন্তৰ কূটনৈতিক আলোচনাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন পক্ষৰ মাজত সমন্বয় স্থাপন কৰি সহমত গঢ়ি তোলাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
কেইবাটাও আঞ্চলিক আৰু ভূ-ৰাজনৈতিক বিষয়ত গভীৰ পাৰ্থক্য আৰু মতানৈক্যৰ মাজতো ইৰাণ, ছৌদি আৰব আৰু ইউএই আটাইকেইটা একেখন মঞ্চৰ অংশ হোৱাৰ বাবে এই ঐক্যমতে বিশেষ তাৎপৰ্য্য লাভ কৰিছে । পশ্চিম এছিয়াত চলি থকা সংঘাত আৰু তীব্ৰ উত্তেজনাৰ মাজত ইৰাণ, ছৌদি আৰব, ইউএইৰ দৰে দেশৰ মাজত সহমত নিশ্চিত কৰাটোৱে বিশেষভাৱে জটিল কূটনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সৃষ্টি কৰিছিল । ভাৰতৰ কূটনৈতিক দক্ষতাই নিশ্চিত কৰিছে যে এই মতানৈক্যই ব্ৰিকছ প্ৰক্ৰিয়াত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে । যাৰ ফলত সদস্য দেশসমূহৰ মাজত তীব্ৰ বিচ্ছিন্ন ভূ-ৰাজনৈতিক স্থিতি থকাৰ পাছতো এক ঐকমত্যৰ যৌথ ঘোষণাৰ পথ মুকলি হৈ পৰিছে ।
Sharing my opening remarks during the BRICS Session on ‘Inclusive Global Governance and Strengthening Multilateralism.’— Narendra Modi (@narendramodi) September 12, 2026
https://t.co/g31TharSOc
ইয়াৰ পূৰ্বে ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ অন্তৰ্ভুক্ত 'বিশ্ব শাসন আৰু শক্তিশালীকৰণ'ৰ অধিৱেশনত ভাষণ দি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ব্ৰিকছৰ সদস্যসকলে যৌথভাৱে বিশ্ব শাসন সংস্কাৰৰ বাবে ১০ টা প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰাৰ আহ্বান জনায় । এই প্ৰস্তাৱসমূহ পৰৱৰ্তী শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ত 'ব্ৰিকছ সংস্কাৰ ৰোডমেপ' হিচাপে গঢ়ি তোলাৰো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কয়, "সমগ্ৰ বিশ্ব সংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সময়ত গ্ল'বেল ছাউথ আজি সন্মুখৰ শাৰীত আছে কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও পিছপৰি আছে । আমি এই 'বিশেষাধিকাৰৰ পিৰামিড'ক 'অংশীদাৰী মঞ্চ'লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব, য'ত প্ৰতিখন দেশৰ কণ্ঠ আছে, প্ৰতিজন সদস্যৰ এটা বাজি আছে আৰু মানৱ উন্নয়ন প্ৰতিটো প্ৰচেষ্টাৰ মূলতে থাকিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই উদ্দেশ্যেৰে মই প্ৰস্তাৱ দিছোঁ যে আমি যৌথভাৱে বিশ্ব শাসন সংস্কাৰৰ বাবে ১০ টা প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব, যিবোৰক আমি পৰৱৰ্তী শীৰ্ষ সন্মিলনত ব্ৰিকছ সংস্কাৰ ৰোডমেপলৈ বিকশিত কৰিব পাৰোঁ ।" প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে প্ৰস্তাৱিত ৰোডমেপত ৩ টা মূল দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা উচিত - প্ৰতিনিধিত্ব, সঁহাৰি আৰু নিয়ম প্ৰণয়ন ।
প্ৰতিনিধিত্বৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সংস্কাৰ আৰু অধিক পলম কৰিব নোৱাৰি আৰু তেওঁ এই বিষয়টোৰ ওপৰত পাঠ্যভিত্তিক আলোচনাক এক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা আৰু স্পষ্ট ফলাফলৰ সৈতে জড়িত কৰাৰ আহ্বান জনায় ।
তেওঁ লগতে কয় যে বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহত ভোটাধিকাৰ, নেতৃত্বৰ পদ আৰু নীতিগত অগ্ৰাধিকাৰসমূহে বৰ্তমানৰ অৰ্থনৈতিক বাস্তৱতাক প্ৰতিফলিত কৰিব লাগে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "গোলকীয় অৰ্থনৈতিক বিকাশৰ দিশত আগুৱাই নিয়া দেশসমূহেও বিশ্ব অৰ্থনৈতিক শাসন ব্যৱস্থা গঢ় দিয়াত উপযুক্ত ভূমিকা ল'ব লাগে ।"
সঁহাৰিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সামূহিক বিশ্বব্যাপী সঁহাৰিৰ গতি, পৰিসৰ আৰু অন্তিম পৰ্যায়লৈ প্ৰভাৱৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । বিশ্ব বাণিজ্যত নাৱিকসকলৰ অৱদানৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ নাৱিক জৰুৰীকালীন সহায় নেটৱৰ্ক গঠনৰ কথা বিবেচনা কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায়, যিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহৰ সামুদ্ৰিক কৰ্তৃপক্ষ আৰু মিছনসমূহক সংযোগ কৰিব পাৰে আৰু দুৰ্দশাৰ সতৰ্কবাণী, চিকিৎসা সাহায্য, পৰিয়ালসমূহক তথ্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত সহায় কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
নিয়ম প্ৰণয়নৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে ভৱিষ্যতৰ বিশ্বব্যাপী নিয়ম গঢ় দিয়াত সমান অংশগ্ৰহণ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । তেওঁ কয়, "এআই, চাইবাৰ স্পেচ, মহাকাশ, জৈৱ প্ৰযুক্তি আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰযুক্তিয়ে কেৱল ভৱিষ্যতৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাই নহয়, ভৱিষ্যতৰ নিয়মো গঢ় দিছে ।"
ব্ৰিকছে গ্ল'বেল ছাউথ দেশৰ যুৱ কূটনীতিবিদ আৰু নীতি নিৰ্ধাৰকসকলক আলোচনাৰ দক্ষতা, ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ আৰু আইনী জ্ঞান প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "গ্ল'বেল ছাউথক নিয়ম গ্ৰহণকাৰীৰ পৰা নিয়ম গঢ় দিয়াকলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাব লাগিব ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১২ ছেপ্টেম্বৰ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা দিৱস বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে গ্ল'বেল ছাউথৰ বাবে উৎসৰ্গিত দিনটোত এনে সিদ্ধান্ত লোৱাটোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিব । তেওঁ কয়, "ভাৰত এই বিষয়ত আগভাগ ল'বলৈ সাজু ।"
ব্ৰিকছে প্ৰধান উন্নয়নশীল অৰ্থনীতিসমূহৰ মাজত সমন্বয়ৰ বাবে আৰু বহুপক্ষীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহত গ্ল'বেল ছাউথৰ স্বাৰ্থ আগবঢ়াই নিয়াৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ কাৰ্যসূচীয়ে উন্নয়ন, বিত্ত, প্ৰযুক্তি, বাণিজ্য আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত বিনিময়ক সামৰি লয় ।
উল্লেখ্য যে ভাৰতৰ অধ্যক্ষতাত ১২-১৩ ছেপ্টেম্বৰত ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে । এই সন্মিলনত উন্নয়ন, বহনক্ষমতা আৰু উদ্ভাৱনক বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । বৰ্তমান ব্ৰিকছ গোটত আছে ১১ খন দেশ । দেশসমূহ হৈছে ব্ৰাজিল, চীন, ইজিপ্ত, ইথিঅ'পিয়া, ভাৰত, ইণ্ডোনেছিয়া, ইৰাণ, ৰাছিয়া, ছৌদি আৰৱ, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু ইউএই ।
লগতে পঢ়ক :
১৮ সংখ্যক ব্রিকছ সন্মিলন : গ্ল’বেল ছাউথ হ’ব লাগিব নীতি নিৰ্ধাৰক, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী