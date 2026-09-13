ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনত প্ৰযুক্তি, জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ অস্ত্ৰকৰণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সকীয়নি
ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ অধ্যক্ষতা কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী বৰ্ধিত ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাই সমগ্ৰ বিশ্বৰ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলি মন্তব্য কৰে ৷
Published : September 13, 2026 at 2:00 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেওবাৰে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ অধ্যক্ষতা কৰে ৷ তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত বৰ্ধিত ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনাই বিশ্বজুৰি সাধাৰণ জীৱনত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলি উল্লেখ কৰি এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ আৰু বিশেষকৈ গ্ল’বেল চাউথত সৰ্বাংগীন উন্নয়নক প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ একত্ৰিত হ’ব লাগিব বুলি জোৰ দিয়ে ।
ব্ৰিকছ সন্মিলনত দিয়া ভাষণত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে “প্ৰযুক্তি আৰু অত্যাৱশ্যকীয় খনিজ পদাৰ্থৰ অস্ত্ৰকৰণ”ৰ সন্দৰ্ভতো গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয় যে ইয়াৰ ফলত ভাগ-বতৰা কৰা অগ্ৰগতি আৰু সমৃদ্ধিত বাধা আহিব পাৰে ।
চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং, ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন, ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ান, মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিম, ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰব’ও ছুবিয়ানটোকে ধৰি গোটটোৰ শীৰ্ষ নেতাসকলৰ উপস্থিতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ভাৰতৰ অধ্যক্ষতাত আমি চাৰিটা স্তম্ভত গুৰুত্ব দিছো: স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাৱন, সহযোগিতা, আৰু বহনক্ষমতা । মই সুখী যে আপোনালোকৰ সহযোগিতা আৰু সমৰ্থনৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ ভাগ-বতৰা দৃষ্টিভংগীক উইন-উইন পৰিস্থিতিলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো ।"
Sharing opening remarks during BRICS Session on ‘Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.’— Narendra Modi (@narendramodi) September 13, 2026
https://t.co/xwKGoGfBjc
ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে বিশ্বৰ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনত ইয়াৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱৰ কথাও তেওঁ উল্লেখ কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "বিশ্বত বৃদ্ধি পোৱা উত্তেজনাই সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনত গুৰুতৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলাইছে । মহামাৰী, জলবায়ু সম্পৰ্কীয় দুৰ্যোগ, যোগান শৃংখলৰ বিঘিনি আদিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে যে আজিৰ আন্তঃসংযোগী বিশ্বত কোনো সংকট কেৱল এটা অঞ্চলতে সীমাবদ্ধ নহয় ।"
তেওঁ কয়, "সেয়েহে আমি ব্ৰিকছ গোটৰ ভিতৰত স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিছো । সময়ত প্ৰত্যাহ্বানসমূহ চিনাক্ত কৰা, ইয়াৰ বাবে সাজু হোৱা আৰু তৎকালীন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটোও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"
তেওঁ কয় যে এই পদ্ধতিৰ জৰিয়তে সংক্ৰামক ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু প্ৰতিহত কৰিবলৈ ‘ব্ৰিকছ ইণ্টিগ্ৰেটেড আৰ্লি ৱাৰ্নিং চিষ্টেম’ৰ ওপৰত সহমতত উপনীত হৈছে । মোদীয়ে কয় যে আগতীয়া সতৰ্কবাণী তথ্য সংহতি ব্যৱস্থাৰ বাবেও গাইডলাইন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
তেওঁ কয় যে ব্ৰিকছৰ লজিষ্টিক যোগান শৃংখল সহযোগিতা কাঠামোয়ে আমাৰ যোগান শৃংখলক অধিক নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু শক্তিশালী কৰি তোলাত সহায় কৰিব । তেওঁ কয় যে উদ্ভাৱনৰ কাঠামোৰ অধীনত ব্ৰিকছ ইনকিউবেটৰ নেটৱৰ্কে আমাৰ ষ্টাৰ্টআপ আৰু ইনকিউবেটৰসমূহক সংযোগ কৰিব ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ব্ৰিকছ দেশসমূহে গ্ল’বেল চাউথৰ সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ একেলগে কাম কৰিব লাগিব । তেওঁ লগতে কয় যে গ্ল’বেল চাউথৰ ব্ৰিকছৰ ওপৰত আস্থা বৃদ্ধি পাইছে ।