ETV Bharat / bharat

আজি দিল্লীত মুখামুখিকৈ বহিব মোদী-জিনপিং : সাত বছৰৰ পিছত ভাৰতলৈ আগমন চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আমন্ত্ৰণত আজিৰে পৰা অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৷

BRICS SUMMIT 2026
চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (File/ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 12, 2026 at 9:17 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে শনিবাৰে পুৱা বেইজিঙৰ পৰা ভাৰতলৈ ৰাওনা হৈছে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং ৷ সন্মিলনৰ সময়ত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব ৷

চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা ছিনহুয়াৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ আমন্ত্ৰণত ব্রিকছ সন্মিলনত অংশগ্রহণ কৰিবলৈ শ্বি জিনপিং বেইজিঙৰ পৰা ৰাওনা হৈছে ৷

তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সহযোগী, চীনৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ পলিটব্যুৰ’ৰ শক্তিশালী স্থায়ী সমিতিৰ সদস্য তথা চিপিচি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ কাৰ্যালয়ৰ সঞ্চালক কাই কি আৰু বৈদেশিক মন্ত্ৰী তথা চিপিচি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ ৰাজনৈতিক ব্যুৰ'ৰ সদস্য ৱাং য়িও উপস্থিত আছিল বুলি প্ৰতিবেদনটোত প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷

প্ৰায় সাত বছৰৰ পিছত এইটোৱেই হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বিৰ প্ৰথম ভাৰত ভ্ৰমণ ৷ মোদী-শ্বিৰ বৈঠকক চীনে কেনেদৰে লয় বুলি সোধাত বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ মুখপাত্ৰ মাও নিঙে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ ব্রিফিঙত কয় যে কাজান আৰু টিয়ানজিনত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকৰ পাছত এইবাৰ একেৰাহে তৃতীয় বছৰ দুয়োগৰাকী নেতাই সাক্ষাৎ কৰিব ৷

তেওঁ কয়, “দুয়োগৰাকী নেতাৰ কৌশলগত দিশসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ, দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কসমূহ কৌশলগত আৰু দীৰ্ঘম্যাদী দৃষ্টিকোণৰ পৰা চম্ভালিবলৈ, আলোচনা বৃদ্ধি কৰিবলৈ, সহযোগিতা শক্তিশালী কৰিবলৈ, মতানৈক্যসমূহ সঠিকভাৱে চম্ভালিবলৈ আৰু ইজনে সিজনৰ সফলতাত অৰিহণা যোগোৱা ভাল প্ৰতিবেশী আৰু অংশীদাৰ হিচাপে বন্ধুত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চীনে ভাৰতৰ সৈতে কাম কৰিব ৷”

ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ সন্দৰ্ভত মাওৱে কয় যে উদীয়মান বজাৰ আৰু উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ মাজত সংহতি আৰু সহযোগিতাৰ বাবে ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মঞ্চ ৷

তেওঁ কয় যে শ্বিয়ে শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি সম্বোধন কৰাৰ লগতে বৰ্তমানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিস্থিতি, ব্ৰিকছ ব্যৱস্থাৰ বিকাশ, ব্যৱহাৰিক সহযোগিতা গভীৰ কৰাকে ধৰি মূল বিষয়সমূহৰ ওপৰত অন্যান্য নেতাসকলৰ সৈতে গভীৰ আলোচনা কৰিব ৷

তেওঁ কয় যে তেওঁ চীনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আৰু প্ৰস্তাৱসমূহো আগবঢ়াব, যিয়ে ব্ৰিকছৰ ব্যাপক সহযোগিতাৰ উচ্চমানৰ বিকাশৰ পথ নিৰ্ধাৰণ কৰিব ৷

মাওৱে কয় যে চীনে মানৱ জাতিৰ বাবে ভাগ-বাটোৱাৰা কৰা ভৱিষ্যতৰ সৈতে এটা সম্প্ৰদায় গঢ়ি তোলাৰ দিশত ব্যাপক সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত সুস্থিৰ আৰু স্থায়ী অগ্ৰগতি লাভৰ বাবে ব্ৰিকছৰ অন্যান্য দেশসমূহৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ ইচ্ছুক ৷

ইৰাণ-আমেৰিকাৰ সংঘাত আৰু ইউক্ৰেইন-ৰাছিয়া যুদ্ধৰ মাজতে অনুষ্ঠিত হোৱা নতুন দিল্লী শীৰ্ষ সন্মিলনৰ তাৎপৰ্য সন্দৰ্ভত মাওৱে কয় যে চীনে নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত এক উমৈহতীয়া, ব্যাপক, সহযোগিতামূলক আৰু বহনক্ষম পন্থাক সমৰ্থন কৰে ৷ তেওঁ কয়, "আমি আলোচনাৰ জৰিয়তে মূল বিষয়সমূহৰ ৰাজনৈতিক সমাধানৰ প্ৰসাৰৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ৷ আমি সহযোগী ব্ৰিকছ দেশসমূহৰ সৈতে মতানৈক্য সমাধানৰ বাবে আলোচনাক প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ আৰু যৌথভাৱে আঞ্চলিক আৰু বিশ্ব শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা সুৰক্ষিত কৰিবলৈ কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী ৷"

শ্বিৰ এই ভ্ৰমণ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ কূটনৈতিক বৈঠক হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে, যিয়ে বিশ্বৰ অস্থিৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত দুয়োখন এছিয়ান শক্তি আৰু ব্ৰিকছৰ সহযোগিতাৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক সুস্থিৰ কৰাৰ বাবে চলি থকা প্ৰচেষ্টাত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

এই প্ৰভাৱশালী গোটৰ বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ হিচাপে ভাৰতে অহা ১২ আৰু ১৩ ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীত ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলন আয়োজন কৰিব ৷ শ্বিয়ে শেষবাৰৰ বাবে ২০১৯ চনত চেন্নাইৰ সমীপৰ মালাপ্পুৰমত মোদীৰ সৈতে অনানুষ্ঠানিক সন্মিলনৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷

তেওঁ ২০১৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰথমবাৰৰ ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল আৰু মোদীৰ সৈতে বিস্তৃত আলোচনা মিলিত হৈছিল ৷ ইয়াৰ পাছত ২০১৬ চনত তেওঁ ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে গোৱা ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ ২০২০ চনত পূব লাডাখত হোৱা সংঘৰ্ষৰ পিছত দীৰ্ঘদিন ধৰি উত্তেজনাপূৰ্ণ হৈ থকা ভাৰত আৰু চীনৰ সম্পৰ্ক স্বাভাৱিক কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰ মাজতে শ্বিৰ এই ভ্ৰমণ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ৷

লগতে পঢ়ক : ব্ৰিকছ ব্যৱসায়িক মঞ্চত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেস্কিয়ান

ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বিপাক্ষিক বৈঠক

চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং ৭ বছৰৰ মূৰকত আহিব ভাৰতলৈ; অংশ ল’ব ব্ৰিকছ সন্মিলনত

TAGGED:

চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং
১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলন
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী
XI JINPING
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.