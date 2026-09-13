ব্ৰিকছ সন্মিলন ২০২৬ : মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ মুখত ‘খ্যোৱাব হো তুম ইয়া ক’ই হকীকত’, মোদী প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ
চলিত বৰ্ষৰ ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে ৷ কিন্তু, কিহৰ বাবে এনে প্ৰশংসা ?
Published : September 13, 2026 at 5:14 PM IST
নতুন দিল্লী : দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নতুন দিল্লীত ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ ব্ৰিকছৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । নতুন দিল্লীত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং, ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন, মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিমকে ধৰি বিশ্বৰ আগশাৰীৰ নেতাসকল উপস্থিত হৈছে ৷
শনিবাৰে নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত এই সন্মিলনৰ মূল অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত হয় । ইয়াৰ পাছতে সন্ধিয়া সকলো অতিথিৰ সৈতে একেলগে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে ।
মূল অনুষ্ঠানৰ পিছতে মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিমে এই পৰিৱেশ আৰু অধিক আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে ৷ তেওঁ ভাৰতীয় প্ৰবীণ প্লে-বেক ছিংগাৰ কিশোৰ কুমাৰৰ এটা গীত পৰিৱেশন কৰি সকলোকে হতবাক কৰি তোলে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ১৯৬৫ চনৰ ‘তিন দেৱীয়া’ শীৰ্ষক ছবিখনৰ চিৰসেউজ গীত ‘খ্যোৱাব হো তুম ইয়া ক’ই হকীকত’ গীতটো পৰিৱেশন কৰিছিল ৷
#WATCH | Delhi: Malaysia’s Prime Minister Anwar Ibrahim sings a popular Hindi song “Khwab Ho Tum Ya Koi Haqeeqat” in Delhi.— ANI (@ANI) September 12, 2026
(Video source: Anwar Ibrahim/X)#BRICSSummit pic.twitter.com/E8RE9erfie
ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ ভাৰতত উপস্থিত হোৱা মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিল্লীৰ এখন হোটেলত বাহৰ পাতিছে ৷ তাতেই তেওঁ এই গীতটি গুণগুণায় ৷ এই বিশেষ মুহূৰ্তৰ ভিডিঅ’টো সম্প্ৰতি ভাইৰেল হৈ পৰিছে ।
খবৰ অনুসৰি, মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰৰ হিন্দী ছবিৰ গীতৰ প্ৰতি তীব্ৰ আকৰ্ষণ আছে । ভিডিঅ’টোত তেওঁক এজন পিয়ানোবাদকৰ কাষত থিয় হৈ নিজৰ অনন্য শৈলী প্ৰদৰ্শন কৰা স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে ।
এই সাংস্কৃতিক আদান-প্ৰদানৰ বাহিৰেও মালয়েছিয়াৰ নেতাগৰাকীয়ে ভাৰতৰ চহকী সভ্যতা আৰু ইতিহাসক প্ৰশংসা কৰি ভাৰত আৰু পাকিস্তানৰ মাজত বাকী থকা ভূ-ৰাজনৈতিক সমস্যাসমূহ শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাধান হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰে । ২০২২ চনত মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত আনোৱাৰে প্ৰথমবাৰলৈ আনুষ্ঠানিভাৱে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পূৰ্বৰ মালয়েছিয়া ভ্ৰমণৰ সময়তো প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনে ধৰণৰ কামেৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰা দেখা গৈছিল ৷ তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বে কভী খুশী কভী গম ছবিখনৰ জনপ্ৰিয় ট্ৰেক ‘বোলে ছুড়িয়া’ত ত তৈয়াৰী এটা অফিচিয়েল ভিডিঅ’ মণ্টেজ শ্বেয়াৰ কৰিছিল । পূৰ্বেতেও প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিমে গোৱা হিন্দী গীতৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বাৰুকৈয়ে প্ৰশংসা কৰা দেখা গৈছিল ।
উল্লেখ্য যে, ভাৰতে ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন আয়োজন কৰিছে । শনিবাৰৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হোৱা এই দুদিনীয়া সন্মিলন আজি অৰ্থাৎ ১৩ ছেপ্টেম্বৰ দেওবাৰে সামৰণি পৰিব । দেওবাৰেও প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে বহুকেইগৰাকী নেতাৰ সৈতে দ্বি-পাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হ’ব ।
নতুন কূটনৈতিক আলোচনাৰ জৰিয়তে দুয়োখন দেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কই এক ব্যাপক কৌশলগত অংশীদাৰিত্বৰ স্তৰত উপনীত হৈছে আৰু ডিজিটেল প্ৰযুক্তি আৰু পৰ্যটন সহযোগিতাৰ সন্দৰ্ভত কেইবাখনো চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনত প্ৰযুক্তি, জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ অস্ত্ৰকৰণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সকীয়নি