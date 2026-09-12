১৮ সংখ্যক ব্রিকছ সন্মিলন : গ্ল’বেল ছাউথ হ’ব লাগিব নীতি নিৰ্ধাৰক, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ প্ৰথম দিনাটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন, চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং, ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেস্কিয়ানৰ সৈতে বাৰ্তালাপত মিলিত হয় ৷
Published : September 12, 2026 at 6:02 PM IST
নতুন দিল্লী : শনিবাৰৰ পৰা নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত ১৮ সংখ্যক ব্রিকছ সন্মিলন আৰম্ভ হয় ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ’ব লগীয়া বাৰ্ষিক ব্ৰিকছ সন্মিলনখন উদ্বোধন কৰে ৷ এই সন্মিলনখন উদ্বোধন কৰি তেওঁ কয় যে বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ‘‘গ্ল’বেল ছাউথ’’ৰ নিয়ম অনুসৰণকাৰী নহয় “নিয়ম নিৰ্ধাৰণকাৰী” হ’ব লাগিব ।
তেওঁ কয় যে ব্ৰিকছে বিশ্বৰ মঞ্চত এক অনন্য পৰিচয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে আৰু এই গোটটো কাৰো বিৰোধী নহয় । তেওঁৰ এই বক্তব্যক আমেৰিকা আৰু অন্যান্য পশ্চিমীয়া শক্তিসমূহৰ বাবে এক বাৰ্তা হিচাপে দেখা গৈছে ।
#WATCH | Delhi: Prime Minister Narendra Modi officially declares the BRICS Summit 2026 open.— ANI (@ANI) September 12, 2026
(Source: DD News) pic.twitter.com/GVYgK4Y2hc
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, “আজি গ্ল’বেল ছাউথ বিশ্ব সংকটৰ ক্ষেত্ৰত আগৰণুৱা, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ পিছত আছে । আমি এই 'বিশেষাধিকাৰৰ পিৰামিড'ক অংশীদাৰিত্বৰ মঞ্চ'লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব ।’’ তেওঁ এনে এখন মঞ্চৰ আহ্বান জনায় য’ত প্ৰতিখন দেশৰ কণ্ঠ থাকে, ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিজন সদস্যৰ অংশীদাৰিত্ব থাকে আৰু প্ৰতিটো প্ৰচেষ্টাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত মানৱতাৰ বিকাশ হয় ৷
#WATCH | Delhi: During the BRICS Summit 2026, Prime Minister Narendra Modi says, " it gives me immense pleasure to welcome and greet you all to india. india’s brics chairmanship is based on a people-centric and humanity-first approach. resilience, innovation, cooperation, and… pic.twitter.com/8GWE5tWXPk— ANI (@ANI) September 12, 2026
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এই সন্দৰ্ভত মই প্ৰস্তাৱ দিছো যে আমি যৌথভাৱে বিশ্ব শাসন সংস্কাৰৰ বাবে ১০টা প্ৰস্তাৱ তৈয়াৰ কৰো, পৰৱৰ্তী শীৰ্ষ সন্মিলনৰ ভিতৰত সেইবোৰক ব্ৰিকছ সংস্কাৰৰ ৰোডমেপলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ লক্ষ্য লওঁ ।’
ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন, চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং, ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেস্কিয়ান, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি চাইৰিল ৰামাফোছা, মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিম আৰু ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰব’ও ছুবিয়াণ্টোৰ উপস্থিতিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই মন্তব্য কৰে ।
#WATCH | Delhi: During the BRICS Summit 2026, Prime Minister Narendra Modi says, " i express my heartfelt gratitude to all of you for your active contribution and support in making india’s brics chairmanship a success. this year’s brics summit marks a historic milestone. we are… pic.twitter.com/5XEa4jSYL4— ANI (@ANI) September 12, 2026
এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা আন নেতাসকলৰ ভিতৰত আছে আবুধাবিৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্স মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান, ইথিওপিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আবি আহমেদ আলী, ইজিপ্তৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দেল ফাত্তাহ আল চিছি আৰু ভিয়েটনামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লে মিন হাং ।
#WATCH | Delhi: During the BRICS Summit 2026, Prime Minister Narendra Modi says, " today, brics, too, has reached a moment of 'coming of age'. over the past two decades, brics has established a distinct identity on the global stage. we respect each other's perspectives and move… pic.twitter.com/qZpvKTKVrZ— ANI (@ANI) September 12, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদ (UNSC)ৰ জৰুৰী সংস্কাৰৰ বাবেও আহ্বান জনায় । তেওঁ কয় যে UNSC-ৰ সংস্কাৰৰ বাবে আৰু অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰি । তেওঁ কয়, “গোলকীয় শাসনৰ বৰ্তমানৰ গাঁথনিটো পিৰামিডৰ দৰেই – ক্ষমতা আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ শীৰ্ষত কেন্দ্ৰীভূত হৈ আছে, আনহাতে এই সিদ্ধান্তসমূহৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত দেশসমূহক সামৰি লোৱা নিম্নস্তৰসমূহে ইয়াক গঢ় দিবলৈ অক্ষম ।”
#WATCH | Delhi: During the BRICS Summit 2026, Prime Minister Narendra Modi says, " we need to work on a new and ambitious agenda for the next 20 years. we must begin this process with our own internal working systems. while the brics presidency rotates annually, this should not… pic.twitter.com/D9kXsqzmy8— ANI (@ANI) September 12, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে বিশ্বই সন্মুখীন হোৱা বিভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ গ্ল’বেল চাউথ “নিয়ম নিৰ্ধাৰক” হ’ব লাগিব । তেওঁ নাৱিকসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ ব্ৰিকছৰ সদস্য দেশসমূহৰ মাজত সামুদ্ৰিক নেটৱৰ্কৰ প্ৰস্তাৱো আগবঢ়ায় ।
- গ্ল'বেল ছাউথ কি ?
গ্ল'বেল ছাউথ' শব্দটোত 'ছাউথ' বা 'দক্ষিণ' বুলি থাকিলেও, ই কেৱল দক্ষিণ গোলাৰ্ধৰ দেশবোৰকে নুবুজায় । 'গ্ল'বেল ছাউথ' শব্দটো 'তৃতীয় বিশ্বৰ দেশ' শব্দটোৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ।
ঔপনিৱেশিক আৰু শীতল যুদ্ধৰ পৰৱৰ্তী সময়ত দৰিদ্ৰ, নিম্ন উপাৰ্জনকাৰী, নিম্ন বিকশিত, কম বিকশিত আৰু উন্নয়নশীল দেশবোৰক সামূহিকভাৱে বৰ্ণনা কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকক দ্বিতীয় শব্দ দেশৰ (মূলধন অৰ্থনীতিৰ সৈতে ঔদ্যোগিক আৰু প্ৰযুক্তিগতভাৱে বিকশিত আৰু উন্নত সমৃদ্ধ দেশ) পৰা পৃথক কৰিবলৈ ইয়াক ব্য়ৱহাৰ কৰা হৈছে ।
পূৰ্বৰ অবিভক্ত কমিউনিষ্ট ইউএছএছআৰ (ছোভিয়েট ইউনিয়ন) আৰু ইয়াৰ উপগ্ৰহীয় কমিউনিষ্ট দেশসমূহৰ পতনৰ পিছৰে পৰা উন্নয়নৰ স্তৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰা সমসাময়িক শব্দটো এতিয়া গ্ল'বেল নৰ্থ (উন্নত, ধনী আৰু উন্নত দেশ) আৰু গ্ল'বেল ছাউথত (পিছপৰা, দৰিদ্ৰ বা উন্নয়নশীল দেশ) বিভক্ত হৈছে ।
কিন্তু এই বিভাজন ভূগোলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নহয় । কিয়নো ভৌগোলিক অৱস্থান নিৰ্বিশেষে জাপান, অষ্ট্ৰেলিয়া, দক্ষিণ কোৰিয়া, নিউজীলেণ্ড আদি দেশবোৰ গ্ল'বেল নৰ্থৰ অন্তৰ্গত ।
গ্ল'বেল ছাউথত বৰ্তমান এক নিৰ্দিষ্ট-সংখ্যক দ্ৰুত বিকাশশীল আৰু উদীয়মান অৰ্থনীতিও অন্তৰ্ভুক্ত আছে । যেনে ভাৰত, চীন, ব্ৰাজিল, ইণ্ডোনেছিয়া, দক্ষিণ আফ্ৰিকা ইত্যাদি । ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত এখন উন্নত দেশ হোৱাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা ভাৰতক গ্ল'বেল ছাউথৰ পৰা গ্ল'বেল নৰ্থলৈ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত বুলি ক'ব পাৰি ।