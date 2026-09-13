ETV Bharat / bharat

ব্ৰিকছৰ নতুন দিল্লী ঘোষণাই প্ৰতিফলিত কৰিছে ভাৰতৰ দূৰদৰ্শী নেতৃত্বক : হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ সময়ত গ্ৰহণ কৰা এই ঘোষণাই শেহতীয়াকৈ ব্ৰিকছৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী সংস্থাসমূহৰ মুৰব্বীসকলে জাৰি কৰা গুৱাহাটী ঘোষণাপত্ৰকো আদৰণি জনাইছে ৷

18th BRICS summit in New Delhi
নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলন (X @himantabiswa)
author img

By PTI

Published : September 13, 2026 at 4:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ দেশসমূহৰ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে ৷ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্ৰিকছ দেশসমূহৰ নতুন দিল্লী ঘোষণাপত্ৰক প্ৰশংসা কৰি কয় যে ভাৰতীয় বৈদেশিক নীতিয়ে পৰিৱৰ্তিত পৃথিৱীলৈ কঢ়িয়াই অনা ‘‘ব্যৱহাৰিক, সৰ্বাংগীন আৰু আগন্তুক চিন্তাধাৰাৰ নেতৃত্ব’’ক প্ৰতিফলিত কৰে ।

নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ সময়ত গ্ৰহণ কৰা এই ঘোষণাই শেহতীয়াকৈ ব্ৰিকছৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী সংস্থাসমূহৰ মুৰব্বীসকলে জাৰি কৰা গুৱাহাটী ঘোষণাপত্ৰকো আদৰণি জনাইছে ৷ এই ঘোষণা ব্ৰিকছৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী সংস্থাসমূহৰ মাজত কাৰ্যকৰী আৰু কাৰিকৰী সহযোগিতাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব ।

শনিবাৰে ছ’চিয়েল মিডিয়াত শৰ্মাই কয় যে এই নথিখনে (নতুন দিল্লী ঘোষণাপত্ৰ) ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিয়ে বিকশিত বিশ্বব্যৱস্থালৈ অনা ব্যৱহাৰিক, সৰ্বাংগীন আৰু আগন্তুক চিন্তাধাৰাৰ নেতৃত্বৰ উদাহৰণ দাঙি ধৰে ।

তেওঁ এই ঐতিহাসিক নথিখন সফলভাৱে গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰশংসা কৰে । ‘‘এই ঘোষণা শক্তিশালী বিষয়বস্তু আৰু সুদূৰপ্ৰসাৰী দৃষ্টিভংগীৰে ভাৰতৰ অধ্যক্ষতাৰ এক শক্তিশালী প্ৰমাণ ।’’ ড৹ শৰ্মাই কয় ৷

তেওঁ লগতে কয়, “বহুপক্ষীয় সংস্কাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰোধিতালৈকে, আৰু নতুন যুগৰ প্ৰযুক্তি, কৃষি, আৰু পশু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতালৈকে গ্ল’বেল চাউথৰ কণ্ঠকে ধৰি কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত বিশ্ব নেতাসকল মাজত একমত হৈছে ।”

লগতে ৪৫ পৃষ্ঠাৰ নতুন দিল্লী ঘোষণাপত্ৰত গুৱাহাটীৰ নাম উল্লেখ কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । শৰ্মাই কয়, ‘‘ব্ৰিকছ ঘোষণাই ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী সংস্থাৰ মুৰব্বীসকলে গ্ৰহণ কৰা গুৱাহাটী ঘোষণাক মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্যকৰী আৰু কাৰিকৰী সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ দিশত এক মূল পদক্ষেপ হিচাপে আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি দিছে ।’’

‘‘যিহেতু অসম এক জটিল নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ কৰিড’ৰত অৱস্থিত, নতুন দিল্লী ঘোষণা পত্ৰত গুৱাহাটীৰ নাম উল্লেখ কৰাটো এটা অতি প্ৰতীকী আৰু শক্তিশালী পদক্ষেপ ৷’’ ড৹ শৰ্মাই দৃঢ়তাৰে কয়।

যোৱা জুলাই মাহত গ্ৰহণ কৰা গুৱাহাটী ঘোষণাই সদস্য দেশসমূহৰ মাজত, ৰাষ্ট্ৰীয় আইন আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাধ্যবাধকতা অনুসৰি, সময়মতে তথ্য, চোৰাংচোৱা আৰু উত্তম পদ্ধতিৰ আদান-প্ৰদানৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল ।

ঘোষণাপত্ৰখনত ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ বিৰুদ্ধে আইন প্ৰয়োগকাৰী আৰু নিয়ন্ত্ৰণমূলক প্ৰচেষ্টা শক্তিশালী কৰাৰ বাবে উদ্ভাৱনীমূলক প্ৰযুক্তি, ডিজিটেল সঁজুলি আৰু তথ্য-চালিত পদ্ধতিৰ প্ৰসাৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছিল ।

২০২৬ চনত ভাৰতৰ ব্ৰিকছৰ অধ্যক্ষতা সামগ্ৰিক বিষয়বস্তুৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হৈছে, সেয়া হৈছে স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাৱন, সহযোগিতা আৰু বহনক্ষমতাৰ বাবে নিৰ্মাণ ৷ যোৱা ৬-৭ জুলাইত গুৱাহাটীত ব্ৰাজিল, চীন, ইথিওপিয়া, ভাৰত, ইণ্ডোনেছিয়া, ইৰাণ, ৰাছিয়া আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ ব্ৰিকছৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী সংস্থাৰ মুৰব্বীসকল দুদিনীয়া বৈঠকত একত্ৰিত হৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনত প্ৰযুক্তি, জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ অস্ত্ৰকৰণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সকীয়নি

TAGGED:

ব্ৰিকছ সন্মিলন 2026
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
নতুন দিল্লী ঘোষণাপত্ৰ
ব্ৰিকছ দেশসমূহৰ সন্মিলন
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.