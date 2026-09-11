ETV Bharat / bharat

ব্ৰিকছে বিশ্বক নেতৃত্ব দিয়াৰ দৰে ঐতিহাসিক দায়িত্ব বহন কৰিছে : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

সন্মিলনখনত বিশ্ব অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা, শক্তি সুৰক্ষা, বাণিজ্য, প্ৰযুক্তি, উন্নয়ন, জলবায়ু সম্পৰ্কীয় কাৰ্যকলাপ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সংস্কাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে।

BRICS SUMMIT 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ANI)
author img

By ANI

Published : September 11, 2026 at 4:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে নতুন দিল্লীৰ ভাৰত মণ্ডপমত ব্ৰিকছ সন্মিলন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হ'ব । ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ উদ্দেশ্যে সমগ্ৰ বিশ্বৰ নেতাসকল ভাৰতত উপস্থিত হৈছেহি ৷

অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ব্ৰিকছ সন্মিলন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই শুকুৰবাৰে সাম্প্ৰতিক বিশ্ব সংকট, বিশেষকৈ হৰমুজ প্ৰণালীকেন্দ্ৰিক শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ মাজতে বিশ্বক নেতৃত্ব প্ৰদানৰ বাবে ব্ৰিকছৰ “ঐতিহাসিক দায়িত্ব” থকা বুলি মন্তব্য় প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ আস্থা প্ৰকাশ কৰে যে এই সন্মিলনত সমবেত হ’বলগা বিশ্বৰ আগশাৰীৰ নেতাসকলে শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে কাম কৰিব ।

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰতে ব্ৰিকছ সন্মিলন আয়োজন কৰাটো এক বৃহৎ সাফল্য বুলি অভিহিত কৰে ৷ তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বক আদৰণি জনায় ।

‘‘ভাৰতত ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন অনুষ্ঠিত কৰাটো এক অনন্য কৃতিত্ব । সমগ্ৰ বিশ্বতে চলি থকা সংকটৰ মাজত বিশেষকৈ হৰমুজ প্ৰণালী আৰু আন সকলো দিশতে বিশ্বক নেতৃত্ব দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰিকছৰ বহু ঐতিহাসিক দায়িত্ব আছে ৷’’ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয় । তেওঁ এই সন্মিলনৰ জৰিয়তেই বিশ্বজনীন প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰাৰ বাবে সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থাৰ উন্মেষ ঘটাৰ আস্থা প্ৰকাশ কৰে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘মই অতিশয় সুখী যে ভাৰতে বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জৰিয়তে ব্ৰিকছৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছে । নিঃসন্দেহে ব্ৰিকছে বিশ্ব শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে এক সুনিৰ্দিষ্ট কাৰ্য পৰিকল্পনা বাহিৰ কৰিব পাৰিব ।’’

নতুন দিল্লীত শনিবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া চলিত বৰ্ষৰ ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ মূল বিষয়বস্তু হৈছে, ‘‘স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাৱন, সহযোগিতা আৰু বহনক্ষমতাৰ বাবে নিৰ্মাণ, য'ত উন্নয়ন, বহনক্ষমতা আৰু উদ্ভাৱনৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।

আনহাতে, ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ানে এই সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে শুকুৰবাৰে নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয় ৷ দিনান্তত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

টেহৰাণৰ পৰা উৰা মৰাৰ পূৰ্বে পেজেছকিয়ানে একপক্ষীয়তাবাদ প্ৰতিহত কৰাত ব্ৰিকছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে বুলি উল্লেখ কৰিছিল ৷ তদুপৰি তেওঁ অৰ্থনৈতিক প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰিবলৈ নতুন পদ্ধতিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।

ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে এই শীৰ্ষ সন্মিলনখনত অৰ্থনৈতিক, বিত্তীয়, ঔদ্যোগিক আৰু বাণিজ্যিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত হোৱা আলোচনাৰ কথাও উল্লেখ কৰি কয় যে এই গোটে সদস্য দেশসমূহক আমেৰিকান ডলাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।

ভাৰত আৰু ইৰাণৰ মাজত দীৰ্ঘদিনীয়া দ্বি-পাক্ষিক সম্পৰ্ক আছে ৷ দুয়োখন ৰাষ্ট্ৰই ব্ৰিকছ আৰু ছাংহাই সহযোগিতা সংস্থাৰ দৰে বহুপক্ষীয় মঞ্চৰ জৰিয়তেও সহযোগিতা আগবঢ়ায় । বৰ্তমান ১১খন দেশ ব্ৰিকছৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে আছে, যেনে - ব্ৰাজিল, চীন, ইজিপ্ত, ইথিঅ’পিয়া, ভাৰত, ইণ্ডোনেছিয়া, ইৰাণ, ৰাছিয়া, চৌদি আৰব, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহী । এই গোটটোৱে উদীয়মান অৰ্থনীতিসমূহৰ মাজত সহযোগিতা গঢ়ি তোলা আৰু ‘গ্ল’বেল ছাউথ’ৰ স্বাৰ্থ আগুৱাই নিয়াৰ বাবে এক মূল মঞ্চ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।

এই সন্মিলনত বিশ্ব অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা, শক্তি সুৰক্ষা, বাণিজ্য, প্ৰযুক্তি, উন্নয়ন, জলবায়ু সম্পৰ্কীয় কাৰ্যকলাপ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সংস্কাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে দিল্লীত উপস্থিত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেজেছকিয়ান

TAGGED:

ব্ৰিকছ সন্মিলন ২০২৬
ভাৰত মণ্ডপমত ব্ৰিকছ সন্মিলন
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
BRICS SUMMIT 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.