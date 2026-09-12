ব্ৰিকছৰ ঘোষণাত পহলগাম আক্ৰমণৰ উল্লেখ, ভাৰতৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে সহযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ
ব্ৰিকছ সন্মিলনত গ্ৰহণ কৰা ‘নতুন দিল্লী ঘোষণা’ই ভাৰতক সন্ত্ৰাসবাদ আৰু উগ্ৰবাদ সম্পৰ্কীয় বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰিবলৈ এক উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক মঞ্চ প্ৰদান কৰিছে ।
Published : September 12, 2026 at 11:25 PM IST
নতুন দিল্লী: শনিবাৰৰ পৰা নতুন দিল্লীত ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন আৰম্ভ হৈছে ৷ ইয়াৰ সহায় লৈ ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদ, সীমা অতিক্ৰমি চলোৱা সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্য আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ উগ্ৰবাদক গোটটোৰ নিৰাপত্তা কাৰ্যসূচীত দৃঢ়ভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ লগতে ‘নতুন দিল্লী ঘোষণাপত্ৰ’ত পাকিস্তানৰ কোনো প্ৰসংগৰ প্ৰত্যক্ষ উল্লেখ কৰা নাই ।
এই ঘোষণাত ২০২৫ চনৰ ২২ এপ্ৰিলত জম্মু-কাশ্মীৰৰ পহলগামত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ এই আক্ৰমণত ২৫ গৰাকী পৰ্যটকৰ লগতে এগৰাকী স্থানীয় লোকৰ মৃত্যু ঘটিছিল ৷ আন বহু লোক আহত হৈছিল ৷ এই ঘোষণাই আক্ৰমণটোক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগতে সকলো ধৰণৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ব্ৰিকছৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ দায়বদ্ধতাক পুনৰবাৰ দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰে ।
অতি কৌশলীভাৱে ৰচনা কৰা ভাষাই ভাৰত-পাকিস্তানৰ মাজৰ ঘোষণাক দ্বিপাক্ষিক নথিলৈ ৰূপান্তৰিত নকৰাকৈয়ে ভাৰতে নিজৰ সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা চলোৱা সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত নিজৰ মূখ্য সমস্যাসমূহ দাঙি ধৰাৰ সুযোগ দিছিল ৷
শুকুৰবাৰে ইটিভি ভাৰতে প্ৰকাশ কৰা খবৰ অনুসৰি, ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ ওপৰত ব্ৰিকছৰ ঘোষণাক কাৰ্যকৰী সহযোগিতালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিব ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত প্ৰখ্যাত ভূ-ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ছিকন্দৰ ৰিজভিয়ে কয় যে যৌথ ঘোষণাই সীমান্তৰ সিপাৰলৈ এক স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব ।ৰিজভিয়ে কয়, ‘‘এয়া অতি শক্তিশালী ঘোষণা । পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু ম্যানমাৰলৈ পোনপটীয়াকৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । যি পৰিস্থিতিত সীমান্তৰ সিপাৰৰ পৰা ভাৰতত সন্ত্ৰাসবাদক ইন্ধন যোগোৱা হৈছে, সেই পৰিস্থিতিত যৌথ ঘোষণাই ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ শত্ৰু শক্তিক এক স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰদান কৰিব ।’’
ব্ৰিকছৰ নেতাসকলে কয় যে সন্ত্ৰাসবাদৰ কাৰণ যিয়েই নহওক কিয়, সকলো পৰিস্থিতিত প্ৰতিহত কৰিব লাগিব । তেওঁলোকে সন্ত্ৰাসবাদৰ সীমা অতিক্ৰম কৰি চলাচল, সন্ত্ৰাসবাদীসকলক আগবঢ়োৱা বিত্তীয় সাহায্য আৰু নিৰাপদ আশ্ৰয়স্থলৰ দৰে কাৰ্যসমূহক গৰিহণা দিয়ে । সন্ত্ৰাসবাদক কোনো ধৰ্ম, জাতি, সভ্যতা, জনগোষ্ঠীৰ লগত জড়িত কৰা উচিত নহয় বুলিও তেওঁলোকে দৃঢ়তাৰে কয় ৷
ঘোষণাটোত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ আৰু তেওঁলোকৰ সমৰ্থন ইয়াৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিজন ব্যক্তিক জবাবদিহি কৰাৰ লগতে প্ৰাসংগিক ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ অধীনত তেওঁলোকৰ শাস্তি নিশ্চিত কৰাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে । ইয়াৰ উপৰিও সন্ত্ৰাসবাদৰ প্ৰতি "শূন্য সহনশীলতা" পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ৷ তদুপৰি সন্ত্ৰাসবাদৰ ভাবুকিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দুমুখীয়া স্থিতি নস্যাৎ কৰা হৈছে ।
ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনত জম্মু-কাশ্মীৰৰ আক্ৰমণৰ উল্লেখ কৰাটো ভাৰতৰ বাবে বিশেষভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ ৷ কিয়নো এই ঘোষণাত কেৱল সন্ত্ৰাসবাদৰ বিষয়ে মাথোঁ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই ৷ ইয়াত ২০২৫ চনৰ ২২ এপ্ৰিলৰ আক্ৰমণৰ বিশেষ উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ভাৰতৰ নিৰাপত্তাজনিত সমস্যাক ব্ৰিকছৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী নীতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
উগ্ৰবাদৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত নৱপ্ৰজন্মৰ ওপৰত গুৰুত্ব
পৰম্পৰাগত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী ব্যৱস্থাৰ উপৰিও এই ঘোষণাই ভাৰতৰ বাবে চিন্তাৰ এক উদীয়মান ক্ষেত্ৰকো প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷ সেয়া হৈছে - যুৱক-যুৱতীসকলৰ উগ্ৰবাদ আৰু নিযুক্তি ।
ব্ৰিকছৰ নেতাসকলে উগ্ৰবাদ আৰু উগ্ৰবাদক প্ৰতিহত কৰাৰ বিষয়টোৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আৰু ব্ৰিকছৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আৰু নিজ নিজ চৰকাৰৰ মাজত সৰ্বোকৃষ্ট পদ্ধতিৰ আদান-প্ৰদানকে ধৰি সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ আহ্বান জনায় ।
যুৱক-যুৱতীসকলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটোৱে সন্ত্ৰাসবাদী নিযুক্তিৰ পৰিৱৰ্তিত প্ৰকৃতিক প্ৰতিফলিত কৰে ৷ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহে সমাজৰ দুৰ্বল শ্ৰেণীক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম, সামাজিক মাধ্যম আৰু অনলাইন যোগাযোগৰ ব্যৱহাৰ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি কৰিছে । ভাৰতৰ বাবে অনলাইন উগ্ৰবাদ, নিযুক্তি নেটৱৰ্ক, সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্যৰ অপপ্ৰচাৰ তথা ভুল তথ্য আৰু সন্ত্ৰাসবাদৰ আখ্যান প্ৰচাৰৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ সন্দৰ্ভত ক্ৰমাৎ উদ্বেগ বৃদ্ধিৰ মাজতে এই বিষয়টোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে ।
ব্ৰিকছৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী কৌশল, সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী কাৰ্য পৰিকল্পনা আৰু চিটিডব্লিউজিৰ স্থিতি পত্ৰৰ অধীনত কাম কৰা ব্ৰিকছৰ সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী কাৰ্যগোষ্ঠী আৰু ইয়াৰ পাঁচটা উপগোটৰ কাৰ্যকলাপক নেতাসকলে আদৰণি জনায় । সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী সহযোগিতা আৰু অধিক দৃঢ় কৰাৰ বাবে সন্মতি প্ৰকাশ কৰি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ পৰিকাঠামোৰ ভিতৰত ‘আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্ত্ৰাসবাদৰ সৰ্বাংগীণ সন্ধি’ আগতীয়াকৈ চূড়ান্ত কৰাৰ লগতে গ্ৰহণৰ আহ্বান জনায় ।
সন্ত্ৰাসবাদী বিত্তীয় সাহায্য আৰু সংগঠিত অপৰাধক নিৰাপত্তাৰ কাঠামোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল
এই ঘোষণাত সন্ত্ৰাসবাদী বিত্তীয় সাহায্যক অবৈধ বিত্তীয় কাৰ্যকলাপৰ এক বিশাল নেটৱৰ্কৰ সমান্তৰালভাৱে শ্ৰেণীভুক্ত কৰা হৈছে । ব্ৰিকছৰ নেতাসকলে অবৈধভাৱে কৰা বিত্তীয় লেনদেন, সন্ত্ৰাসবাদী বিত্তীয় সাহায্য, অস্ত্ৰ আৰু মানৱ সৰবৰাহ, ড্ৰাগছ সম্পৰ্কীয় অপৰাধৰ পৰা পোৱা ধনৰ সৰবৰাহ, অবৈধ ভাৰ্চুৱেল সম্পত্তিৰ লেনদেন, দুৰ্নীতি, ধন সৰবৰাহ, সংগঠিত অপৰাধৰ সৈতে জড়িত বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ।
ৰিজভিয়ে কয়, ‘‘বিত্তীয় নেটৱৰ্কত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় কাৰণ ই সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী সহযোগিতাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰে । ই বিত্তীয় চোৰাংচোৱা ইউনিট, শুল্ক, কৰ কৰ্তৃপক্ষ, প্ৰযুক্তি মঞ্চ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ সংস্থাৰ সমান্তৰালভাৱে চোৰাংচোৱা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী সংস্থাসমূহক একত্ৰিত কৰে ।’’
গুৱাহাটী ঘোষণাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে সহযোগিতাৰ কাৰ্যকৰী গতি প্ৰদান কৰিছে
ভাৰতৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় আন এক উল্লেখযোগ্য বিষয়ত ব্ৰিকছৰ নেতাসকলে ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী সংস্থাসমূহৰ মুৰব্বীসকলে জাৰি কৰা ‘গুৱাহাটী ঘোষণা’ক আদৰণি জনায় ।
নতুন দিল্লী ঘোষণাপত্ৰত উল্লেখ কৰা হৈছে যে গুৱাহাটী ঘোষণাই ব্ৰিকছ ৰাষ্ট্ৰৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী সংস্থাসমূহৰ মাজত কাৰ্যকৰী আৰু কাৰিকৰী সহযোগিতাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব । ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ ব্ৰিকছৰ ৰাষ্ট্ৰপতিত্বৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হোৱা ড্ৰাগছ বিৰোধী সহযোগিতাৰ আলোচনাক অধিক ৰাজনৈতিক সমৰ্থন প্ৰদান কৰা হয় । ইয়াৰোপৰি ই সদস্য দেশসমূহৰ সংস্থাসমূহক ড্ৰাগছ উৎপাদন, সৰবৰাহ আৰু অপব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সহযোগিতা কৰিবলৈ এক নীতি প্ৰদান কৰে ।
ব্ৰিকছৰ নেতাসকলে বিশ্বজুৰি অবৈধভাৱে কৰা ড্ৰাগছৰ উৎপাদন, সৰবৰাহ আৰু অপব্যৱহাৰক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁলোকে এই বিষয়টোক জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুতৰ ভাবুকি বুলি অভিহিত কৰি কয় যে ই বহনক্ষম উন্নয়নতো প্ৰভাৱ পেলায় । ভাৰতৰ বাবে কাৰ্যকৰী আৰু কাৰিকৰী সহযোগিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়াটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ৷ কিয়নো ড্ৰাগছ সৰবৰাহ প্ৰায়ে সংগঠিত অপৰাধ, অবৈধ বিত্তীয় প্ৰবাহ, চোৰাংচোৱাগিৰিৰ নেটৱৰ্ক আৰু আন একাংশ ক্ষেত্ৰত সন্ত্ৰাসবাদৰ বিত্তীয় সাহায্যৰ সৈতে জড়িত ।
পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট তথা সাধাৰণ নাগৰিক আৰু পাৰমাণৱিক আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত আক্ৰমণ
নতুন দিল্লী ঘোষণাপত্ৰত পশ্চিম এছিয়াৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা সংকটৰ প্ৰতিও যথেষ্ট মনোযোগ দিয়া হৈছে ৷ ব্ৰিকছৰ নেতাসকলে অব্যাহত থকা এই উত্তেজনাক লৈ গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি সৰ্বাধিক সংযমৰ বাবে আহ্বান জনাইছে । তেওঁলোকে সকলো পক্ষকে পৰিস্থিতি আৰু অধিক ভয়াৱহ কৰি তুলিব পৰা যিকোনো ধৰণৰ কাৰ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনায় ৷ সমান্তৰালকৈ সাধাৰণ নাগৰিক আৰু অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য নিৰাপত্তাজনিত উল্লেখত নেতাসকলে আইএইএৰ সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষাৰ অধীনত অসামৰিক আন্তঃগাঁথনি আৰু শান্তিপূৰ্ণ পাৰমাণৱিক সুবিধাসমূহৰ ওপৰত ইচ্ছাকৃতভাৱে আক্ৰমণৰ ওপৰত গুৰুতৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে ৷ এনে আক্ৰমণক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন আৰু আইএইএৰ প্ৰাসংগিক প্ৰস্তাৱৰ উলংঘন বুলি ব্ৰিকছৰ নেতাসকলে অভিহিত কৰে । মানুহ আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাবে সশস্ত্ৰ সংঘাতৰ সময়তো পাৰমাণৱিক সুৰক্ষা, সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰাখিব লাগিব বুলি এই ঘোষণাই স্পষ্ট কৰি দিছে ৷
গাজা - পশ্চিম এছিয়াৰ আলোচনাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু
গাজা সন্দৰ্ভত ব্ৰিকছৰ নেতাসকলে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ ২৮০৩ নং প্ৰস্তাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰাসংগিক প্ৰস্তাৱসমূহ কাৰ্যকৰী কৰা, যুদ্ধবিৰতি বজাই ৰখা আৰু সম্পূৰ্ণ আৰু বাধাহীন মানৱীয় প্ৰৱেশৰ আহ্বান জনায় । ২০২৫ চনৰ অক্টোবৰ মাহত যুদ্ধবিৰতি চুক্তি হোৱাৰ পিছতো গাজাত হিংসাত্মক পৰিস্থিতি অব্যাহত থকাৰ বাবে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে আৰু গাজা ষ্ট্ৰিপৰ পৰা পেলেষ্টাইনীসকলক বলপূৰ্বকভাৱে স্থানান্তৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে নিৰ্ধাৰিত নীতিৰ বিৰোধিতা কৰে ।
এই ঘোষণাপত্ৰত দুখন ৰাষ্ট্ৰৰ সমাধানৰ সমৰ্থন পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ য’ত ১৯৬৭ চনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সীমান্তৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সাৰ্বভৌম আৰু স্বাধীন পেলেষ্টাইন ৰাষ্ট্ৰ গঠন কৰা হৈছে আৰু পূব জেৰুজালেমক ৰাজধানী হিচাপে লোৱা হৈছে । ব্ৰিকছৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে দখল কৰা জেৰুজালেমৰ আইনী আৰু ঐতিহাসিক মৰ্যাদাৰ একপক্ষীয় পৰিৱৰ্তনৰ বিৰোধিতাও পুনৰ দৃঢ় কৰি ধৰ্মীয় স্থানসমূহৰ প্ৰতি সন্মান আৰু তাত প্ৰৱেশৰ আহ্বান জনায় ।
সন্ত্ৰাসবাদৰ পৰা চাইবাৰ সুৰক্ষালৈ : এটা ব্যাপক সুৰক্ষা নীতি
শেষত এই ঘোষণাই নিৰাপত্তাক এক অতি বিস্তৃত প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে উপস্থাপন কৰে ৷ য’ত সন্ত্ৰাসবাদ, উগ্ৰবাদ, সংগঠিত অপৰাধ, ড্ৰাগছ সৰবৰাহ, অবৈধ আৰ্থিক লেনদেন আৰু চাইবাৰ ভাবুকি আদি বিষয়কো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ব্ৰিকছৰ নেতাসকলে তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত অধিক সহযোগিতাৰ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় সাৰ্বভৌমত্ব আৰু নিৰাপত্তাক সন্মান জনায় । তেওঁলোকে জৰুৰীকালীন সঁহাৰি দল, আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থা আৰু গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ মাজত সহযোগিতাৰ সমৰ্থন কৰিছিল । লগতে ক্ষতিকাৰক ছফটৱেৰ, ডাটা সুৰক্ষাৰ ভাবুকি, চাইবাৰ অপৰাধ, ভুল তথ্য, ঘৃণামূলক ভাষণ, ইচ্ছাকৃতভাৱে ভুল তথ্য আৰু ডিপফেকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ।
লগতে পঢ়ক: চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কনভয়ৰ মাজত ক'লা কাপোৰেৰে মেৰিওৱা দুখন বাহন ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল ?