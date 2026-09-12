চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কনভয়ৰ মাজত ক'লা কাপোৰেৰে মেৰিওৱা দুখন বাহন ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল ?

চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কনভয়ৰ মাজত ক'লা কাপোৰেৰে মেৰিওৱা দুখন বাহন ক'ৰ পৰা কেনেকৈ আহিল ?
দিল্লীৰ ৰাজপথত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কনভয়ত দেখা গ'ল বিশেষ দুখন বাহন ৷ য'ত বাহন দুখন ক'লা ৰঙৰ কাপোৰেৰে বান্ধি থোৱা আছিল ৷
Published : September 12, 2026 at 10:12 PM IST
হায়দৰাবাদ : ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে শনিবাৰে ভাৰতলৈ আহিল চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং ৷ কিন্তু বিমান বন্দৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছতে দিল্লীৰ ৰাজপথত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জিনপিঙৰ কনভয়ৰ মাজত দুখন পৃথক বাহন দেখা গৈছিল ৷ কনভয়টোৰ দুখন বাহনত ক'লা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই থোৱা আছিল ৷ যাক লৈ সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷
সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টো দেখা গৈছে যে, চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বাহন লিমুজিন হংকি এন ৭০১ (Limousine Hongqi N701) মডেলৰ দুখন বাহনত ক'লা ৰঙৰ কাপোৰে মৰিয়াই থোৱা হৈছিল ৷ সেই বাহন দুখন চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কনভয়ৰ মাজত দেখা পোৱা গৈছে বুলি সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে ৷
Xi Jinping की गाड़ियों पर काला कवर! 🧐— Payall Singhh (@PayallSingh13) September 12, 2026
BRICS समिट के लिए दिल्ली आईं हाई-सिक्योरिटी Hongqi N701 लिमोजिनें पूरे बॉडी कवर में नजर आईं—मॉडल और फीचर्स छुपाने का खास इंतजाम.... pic.twitter.com/OyQkLuH0aq
বাহনখনত চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী আছিলে নে নাই সেয়া নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই ৷
চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কনভয়ৰ দুই বাহনক লৈ কি কয় সচেতন লোকে ?
সচেতন লোকৰ মতে, এখন দেশৰ মূৰব্বী আন এখন দেশলৈ যাত্ৰা কৰিলে নিজৰ দেশত ব্যৱহাৰ কৰা বাহনে আন দেশত ব্যৱহাৰ কৰে ৷ সেয়ে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বাহনখন ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বিশেষ কাৰ্গ বিমানত ৷ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ বাহন দুখন চীনৰ পৰা ভাৰতলৈ কাৰ্গ বিমানত অনাৰ সময়ত ধুলি, সূৰ্যৰ পোহৰ আৰু বৰষুণৰ পৰা সুৰক্ষা বাবে ক'লা কাপোৰেৰে মেৰিয়াই দিয়া হৈছিল ৷
Chinese President Xi Jingpin's car is covered in black material as it moves across the roads in #Delhi— Gautam Agarwal 🇮🇳 (@gauagg) September 12, 2026
Covering done to hide features of the vehicle pic.twitter.com/yCVAmozm4W
সেয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা দুই বাহন ক'লা ৰঙৰ কাপোৰেৰে মৰিয়াই থোৱা অৱস্থাতে দিল্লীৰ ৰাজপথত চলন্ত ৰূপত দেখা গৈছিল ৷
Chinese President Xi Jinping’s convoy cars have arrived in Delhi ahead of his visit for the BRICS Summit. pic.twitter.com/mPrqGZ40Bw— DesiEsco🇮🇳 (@DesiEsco7) September 11, 2026
চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা লিমুজিন হংকুই এন ৭০১ৰ কিছু বিশেষত্ব
চীনৰ মাৰ্ক হংকিৰ কোম্পেনীৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত বিলাসী এন ৭০১ হৈছে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ব্যৱহাৰ কৰা অত্যাধুনিক বাহন ৷ বাহনখনৰ দৈৰ্ঘ্য প্ৰায় ৫.৫ মিটাৰ । এন ৭০১ (N701)ত প্ৰায় ৪০৮ হৰ্চপাৱাৰৰ ৬.০ লিটাৰৰ ভি ১২ (V12) ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
লগতে পঢ়ক:দিল্লীত মোদী-জিনপিং : ভাৰত-চীন-ৰাছিয়া-ইৰাণ-দক্ষিণ আফ্ৰিকা সমন্বিতে একাধিক দেশৰ নেতৃত্বত ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলন