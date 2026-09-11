BRICS 2026:ভাৰতত উপস্থিত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন, 'ব্ৰিকছ' শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পুটিনে

BRICS 2026:ভাৰতত উপস্থিত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন, 'ব্ৰিকছ' শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পুটিনে
শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতত উপস্থিত হয় ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন ৷ 'ব্ৰিকছ' শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৷
By ANI
Published : September 11, 2026 at 7:51 AM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰতীয় সময় অনুসৰি শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ভাৰতত উপস্থিত হয় ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিন ৷ উল্লেখ্য যে, ১২-১৩ ছেপ্টেম্বৰত দুদিনীয়াকৈ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 'ব্ৰিকছ' শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৷
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰন্ধীৰ জয়ছৱালে এক্স যোগে কয়,"১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণৰ বাবে ভাৰতলৈ অহা ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনক উষ্ম আদৰণি জনাইছো ৷ ভাৰত-ৰাছিয়াৰ মাজত এক দীৰ্ঘদিনীয়া সম্পৰ্ক আছে ৷"
MEA Official Spokesperson Randhir Jaiswal tweets, "Warmly welcome President Vladimir Putin of Russia for the 18th BRICS Summit. He was received by MoS and Gonda MP KV Singh at the airport. India and Russia share multifaceted and longstanding ties anchored in Special and… pic.twitter.com/6JxIXcie5v— ANI (@ANI) September 10, 2026
উল্লেখ্য যে, ২০২২ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ৰাছিয়াৰ বাহিৰত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰা এইটোৱেই হ’ব ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনৰ প্ৰথম ৷
ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনতে বিশ্বত দেখা দিয়া খাদ্য, শক্তি, স্বাস্থ্য, দুৰ্যোগ হ্ৰাস আৰু যুদ্ধ সমাপ্ত, সহযোগী দেশসমূহৰ সৈতে কূটনীতিৰ আস্থা বৃদ্ধি আদি বিষয়ে বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
ইতিমধ্যে ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ, পশ্চিম এছিয়াৰ সংকট, বিশেষকৈ হৰমুজ প্ৰণালীত অৱৰোধ আৰু ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ বাণিজ্য আৰু শুল্ক নীতিৰ বিৰূপ প্ৰভাৱৰ বাবে সন্মুখীন হোৱা বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ সন্দৰ্ভটো ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনখন আলোচনাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি এতিয়া ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ব্ৰিকছ সন্মিলনলৈ ৷ যিহেতু ভাৰতলৈ আহিব চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ছি ঝিং পিং, ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেছকিয়ান, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি চাইৰিল ৰামাফোছা, ইণ্ডোনেছিয়া ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বী প্ৰব’ও ছুবিয়ানটো, ইজিপ্তৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আব্দেল ফাত্তাহ এল-চিচি, মালয়েছিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আনোৱাৰ ইব্ৰাহিম, আবুধাবিৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্স মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান, ইথিওপিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আবি আহমেদ আলী আৰু ভিয়েটনামৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী লে মিন হুঙৰ লগতে অন্যান নেতাসকল ৷
ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ অংশীদাৰী দেশসমূহ
|২০০৯ চনত গঠন হোৱা ব্ৰিকছ অংশীদাৰী দেশ বৰ্তমান ১০ খন আছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন, দক্ষিণ আফ্ৰিকা, ইজিপ্ত, ইথিওপিয়া, ইৰাণ, ইউ এ ই, আৰু ইণ্ডোনেছিয়া ৷
ভাৰতত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ব্ৰিকছ সন্মিলনত ১০ খন অংশীদাৰী দেশৰ লগতে আছিয়ান, আফ্ৰিকান ইউনিয়ন, গালফ ক’অপাৰেচন কাউন্সিল, চেলাক আৰু ইউৰেছিয়ান ইকনমিক ইউনিয়নকে ধৰি কেইবাটাও সংস্থাৰ অধ্যক্ষসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক:চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিং ৭ বছৰৰ মূৰকত আহিব ভাৰতলৈ; অংশ ল’ব ব্ৰিকছ সন্মিলনত