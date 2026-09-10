নতুন দিল্লীত ব্ৰিকছ সন্মিলন : জানক সবিশেষ
ভাৰতত চতুৰ্থবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব ব্ৰিকছ সন্মিলন । ইয়াৰ গুৰুত্ব কি জানেনে ?
Published : September 10, 2026 at 3:50 PM IST
গুৱাহাটী/নতুন দিল্লী : ১২ আৰু ১৩ ছেপ্টেম্বৰত দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত ব্ৰিকছ সন্মিলন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হ'ব । ভাৰত মণ্ডপমত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ১৮ সংখ্যক ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে । ন-ৰূপত সজাই তোলা হৈছে ৰাজধানী চহৰ । ইতিমধ্যে বিশ্বৰ নেতাসকলৰো আগমন আৰম্ভ হৈছে । কিন্তু এই ব্ৰিকছ সন্মিলন আচলতে কি আপুনি জানেনে ?
ব্ৰিকছ (BRICS) মানে কি ?
ব্ৰিকছ হৈছে এক আন্তঃচৰকাৰী সংস্থা । ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাকে ধৰি কেইবাখনো উন্নয়মমূলক দেশক লৈ এই ব্ৰিকছ গঠন কৰা হৈছিল । বিশেষকৈ ই বিশ্বৰ উদীয়মান বজাৰ আৰু উন্নয়নশীল দেশসমূহৰ এক যৌথ মঞ্চ । বৰ্তমান ব্ৰিকছত ব্ৰাজিল, ৰাছিয়া, ভাৰত, চীন আৰু দক্ষিণ আফ্ৰিকাসহ মুঠ ১১ খন দেশ আছে ।
When conflict divides, can dialogue bring people back to the table?— MyGovIndia (@mygovindia) September 9, 2026
At a time when conflicts continue to shape the world, the latest edition of #MyGovBharatMatters reflects on a simple yet important principle: wars must ultimately be resolved through dialogue and diplomacy.… pic.twitter.com/nsJOTJJq4U
ব্ৰিকছৰ সদস্য দেশসমূহ-
- ব্ৰাজিল
- ৰাছিয়া
- ভাৰত
- চীন
- দক্ষিণ আফ্ৰিকা
- ইজিপ্ত
- ইথিঅ'পিয়া
- ইৰাণ
- ছৌদি আৰৱ
- সংযুক্ত আৰৱ আমিৰশ্বাহী
- ইণ্ডোনেছিয়া
ব্ৰিকছৰ অংশীদাৰ দেশসমূহ-
- বেলাৰুছ
- কিউবা
- মালয়েছিয়া
- নাইজেৰিয়া
- থাইলেণ্ড
- বলিভিয়া
- কাজাখস্তান
- উগাণ্ডা
- উজবেকিস্তান
- ভিয়েটনাম
এই গোটে বিশ্বৰ অৰ্থনীতি, বাণিজ্য, ৰাজনীতি আৰু সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বৃদ্ধৰ উদ্দেশ্যে কাম কৰে । ই আইএমএফ আৰু বিশ্ব বেংকৰ দৰে পশ্চিমীয়া প্ৰধান প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিকাৰ হিচাপে কাম কৰে । উদীয়মান বজাৰসমূহৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বাবে পুঁজিৰ ক্ষেত্ৰত নতুন উন্নয়ন বেংক পৰিচালনা কৰে । একেদৰে সংস্থাটোৱে বাণিজ্য, বহনক্ষম উন্নয়ন, খাদ্য সুৰক্ষা আৰু সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ ওপৰতো গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । মুঠতে বিশ্ব আৰু আঞ্চলিক বিষয়সমূহৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক বিষয়সমূহৰ ওপৰত পৰামৰ্শ আৰু সহযোগিতাৰ মূল মঞ্চ হিচাপে ব্ৰিকছে কাম কৰে ।
ব্ৰিকছ সন্মিলন
সাধাৰণতে ব্ৰিকছৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহে এই সন্মিলনৰ আয়োজন কৰে । প্ৰতিবছৰে এখন বেলেগ বেলেগ সদস্য ৰাষ্ট্ৰই অধ্যক্ষতা গ্ৰহণ কৰি নিজৰ দেশত এই সন্মিলনৰ আয়োজন কৰে । য'ত বিশ্ব আৰু আঞ্চলিক বিভিন্ন বিষয়সমূহৰ বিস্তৃত আলোচনা কৰা হয় । লগতে দেশবোৰৰ মাজৰ বিভিন্ন সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰেও আলোচনা হয় ।
ভাৰতত ব্ৰিকছ সন্মিলন
ভাৰতে এইবছৰ ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ অধ্যক্ষতা গ্ৰহণ কৰিছে । সেই অনুসৰি ১২-১৩ ছেপ্টেম্বৰত নতুন দিল্লীত ব্ৰিকছ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হ'ব । এইবাৰৰ এই সন্মিলনৰ বিষয়বস্তু হৈছে "স্থিতিস্থাপকতা, উদ্ভাৱন, সহযোগিতা আৰু বহনক্ষমতাৰ বাবে নিৰ্মাণ"। ই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ 'মানুহ প্ৰথম, মানৱতা প্ৰথম' দৃষ্টিভংগীক প্ৰতিফলিত কৰে । মূল বিষয়সমূহৰ উপৰিও এই সন্মিলনত সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ উপায়সমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ব । বিশ্ব আৰু আঞ্চলিক সমস্যাসমূহৰ ওপৰতো আলোচনা হ'ব ।
ভাৰতৰ অধ্যক্ষতাত দেশৰ ২৫ খনতকৈও অধিক চহৰত ৩৫০ খনতকৈও অধিক বৈঠক আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে । য'ত ব্ৰিকছৰ মূল ৩ টা স্তম্ভ- ৰাজনৈতিক আৰু নিৰাপত্তা সহযোগিতা, অৰ্থনৈতিক আৰু আৰ্থিক সহযোগিতা, সাংস্কৃতিক আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত বিনিময় আদি সামৰি লোৱা হৈছে ।
ব্ৰিকছ সন্মিলন বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ কিয়নো ২০০৬ চনত ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠা আৰু আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিৰ দুটা দশক সম্পূৰ্ণ হৈছে । ইয়াৰ লগতে শেহতীয়াকৈ সদস্যপদ সংযোজনৰ পিছত সম্পূৰ্ণৰূপে সম্প্ৰসাৰিত ব্লকৰ প্ৰথম ব্যক্তিগত সমাৱেশ হ'ব ভাৰতত অনুষ্ঠিত ব্ৰিকছ সন্মিলন ।
উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতে তিনিবাৰকৈ ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ অধ্যক্ষতা গ্ৰহণ কৰিছিল । ২০১২, ২০২৬ আৰু ২০২১ চনত দেশত ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ আয়োজন কৰা হৈছিল ।
ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ প্ৰস্তুতি
চতুৰ্থবাৰৰ বাবে ভাৰতে ব্ৰিকছৰ অধ্যক্ষতা লাভ কৰিছে আৰু যাক লৈ ৰাজধানীত বিশেষ তৎপৰতা দেখা গৈছে । কেইবামাহৰ পূৰ্বে আৰম্ভ হোৱা প্ৰস্তুতি এতিয়া সমগ্ৰ নতুন দিল্লীত স্পষ্টভাৱে দেখা গৈছে । চাৰিওফালে ব্ৰিকছৰ বেনাৰ আৰু পোষ্টাৰ লগোৱা হৈছে ।
কনাট প্লেচ আৰু খান মাৰ্কেটকে ধৰি বজাৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চলসমূহত পৰ্যাপ্ত লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । কিয়নো বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশৰ নেতাসকলৰ আগমন হ'ব । বিশেষকৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত প্ৰায় ৫০০ টা চিচিটিভি কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে কয়, "অঞ্চলটোৰ সকলো পথতে চিচিটিভি কেমেৰা স্থাপন কৰা হৈছে । যদি আমি কোনো সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য কৰোঁ তেন্তে আমি কেইছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি সমগ্ৰ অঞ্চলটোক সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিম । যদি আমি সন্দেহজনক কিবা পাওঁ তেন্তে আমি তাত উপস্থিত থকা লোকসকলৰ সৈতে সহজেই সংযোগ স্থাপন কৰিব পাৰিম ।"
বিষয়াসকলে জনোৱা মতে কিছুমান চিচিটিভি কেমেৰাত নম্বৰ প্লেট চিনাক্তকৰণ প্ৰযুক্তি আছে । ইফালে ব্ৰিকছ সন্মিলনৰ সময়ত প্ৰতিনিধি আৰু দৰ্শনাৰ্থীৰ সুচল যাতায়াত নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহে নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা, যান-বাহন নিয়ন্ত্ৰণ ব্যৱস্থা আৰু দ্ৰুত সঁহাৰি ব্যৱস্থাকে ধৰি বহুস্তৰীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । দিল্লী আৰক্ষী আয়ুক্তই এই সমগ্ৰ ব্যৱস্থাৰ নেতৃত্ব দিছে । একেদৰে আৰক্ষীৰ বিশেষ আয়ুক্ত আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলে নিজ নিজ এলেকাৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব ।
লগতে পঢ়ক :
ব্ৰিকছ সন্মিলন: নয়ডা বিমানবন্দৰত অৱতৰণ ইখনৰ পিছত সিখন ৰাছিয়াৰ বিমান