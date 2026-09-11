BRICS 2026: দিল্লীত পানী নসৰকা কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, ১৫ হাজাৰ আৰক্ষী জোৱান, ৫০০ৰো অধিক চিচিটিভি স্থাপন

BRICS 2026: দিল্লীত পানী নসৰকা কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, ১৫ হাজাৰ আৰক্ষী জোৱান, ৫০০ৰো অধিক চিচিটিভি স্থাপন
শনিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ'ব ব্ৰিকছ সন্মিলন ৷ ১৫ হাজাৰ আৰক্ষী, ২০০ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কোম্পানী ৫০০ৰো অধিক চিচিটিভি স্থাপন দিল্লীত ৷
By PTI
Published : September 11, 2026 at 8:46 AM IST
নতুন দিল্লী: শনিবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া ১৮ সংখ্যক 'ব্ৰিকছ' শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ১০ খন অংশীদাৰী দেশৰ মূৰব্বীৰ লগতে আছিয়ান, আফ্ৰিকান ইউনিয়ন, গালফ ক’অপাৰেচন কাউন্সিল, চেলাক আৰু ইউৰেছিয়ান ইকনমিক ইউনিয়নৰ সংস্থাৰ অধ্যক্ষসকলেও ৷ যাৰ বাবে দেশৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লীত পানী নসৰকা কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে ৷
জানিব পৰা মতে, সমগ্ৰ দিল্লীতে প্ৰায় ১৫ হাজাৰ দিল্লী আৰক্ষী জোৱান, অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ ২০০ কোম্পানী আৰু ৫০০ৰো অধিক চিচিটিভি স্থাপন কৰা হৈছে ৷ লগতে যানবাহন নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবেও কঠোৰ ব্যৱস্থা লৈছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৷
BRICS Summit 2026— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 10, 2026
TRAFFIC ADVISORY
📍 In view of the BRICS Summit on September 11, 2026, traffic diversions and regulated movement will be in place across key routes in Delhi from 2:00 PM to 8:30 PM.
* Commuters are advised to plan their journeys in advance, allow extra travel… pic.twitter.com/0BdSVHdElA
দিল্লী আৰক্ষীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই জনোৱা মতে, প্ৰশাসনে অনুমতি দিয়া স্থানতহে যাতায়ত স্বাভাৱিকভাৱে চলি থাকিব ৷ জনসাধাৰণৰ বাবে যাতে অসুবিধাৰ সৃষ্টি নহয় আৰু সমান্তৰালভাৱে দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ সৰ্বোচ্চ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷
এজন জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াই কয়, "আমি জনসাধাৰণৰ নূন্যতম সুবিধা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷ যাত্ৰা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি আগতীয়া পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছো ৷ নতুন দিল্লীত অত্যাধুনিক ৫০০ৰো অধিক চিচিটিভি স্থাপনৰ লগতে নিৰীক্ষণ কক্ষৰ জৰিয়তে ২৪ ঘণ্টাই নিৰীক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷"
যান-বাহন আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে,ব্ৰিকছ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ সময়ছোৱাত ৩৫টাতকৈও অধিক পথ সাধাৰণ লোকৰ যাতায়তৰ বাবে বন্ধ থাকিব ৷ সেই পথসমূহৰ ভিতৰত মথুৰা ৰোড, চৰ্দাৰ পেটেল মাৰ্গ, শান্তি পাঠ, জনপথ, অশোকা ৰোড, বাৰাখাম্বা ৰোড, টলষ্টয় মাৰ্গ, আফ্ৰিকা এভিনিউ ৰোড, নীতি মাৰ্গ, পঞ্চশীল মাৰ্গ আৰু এ পি জে আব্দুল কালাম ৰোড অন্যতম ৷
🌍 BRICS SUMMIT 2026 | 11–13 SEPTEMBER— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 10, 2026
We know. Restrictions may cause some inconvenience.
We understand. Your journey matters.
🚦 Know the Controlled Areas, Diversions & Alternate Routes.
🔗 Traffic Advisory: [https://t.co/Io2guqQDVX]
❓ Have a doubt? Check our FAQs.
💬 Still… pic.twitter.com/afPhJLIU3J
নয়ডা আৰু মধ্য দিল্লী, পূব দিল্লী, দ্বাৰকা আৰু পশ্চিম দিল্লীৰ পৰা ধৌলা কুৱান, বিমানবন্দৰ আৰু দক্ষিণ দিল্লীৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীসকলৰ বাবেও পথ সাল-সলনি কৰা হৈছে ৷
যান-বাহন আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে,"এজন নেতাই বিমানবন্দৰ, হোটেল, শীৰ্ষ সন্মিলনৰ স্থান আৰু দ্বিপাক্ষিক বৈঠক বা অন্যান্য যোগাযোগৰ মাজত যাত্ৰা কৰোটে যাতে কোনো নিৰাপত্ত সুৰঙা নাথাকে তাৰ বাবেও ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ ৰাষ্ট্ৰনেতাসকলৰ প্ৰতিটো গতিবিধিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পৃথকে যাতায়ত নিয়ন্ত্ৰণ, প্ৰৱেশ নিষেধাজ্ঞাৰ ফলক লগোৱা হৈছে ৷ সেয়ে প্ৰায় ৪,৮০০ যান-বাহন কৰ্মী নিয়োগ কৰা হৈছে ৷"
দিল্লী মেট্ৰ’ চলি থাকিব যদিও নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰয়োজন হ’লে কিছুমান ষ্টেচন বা প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান গেটত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হ’ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে ৷
ইফালে অ'ট, টেক্সি আৰু কেব সেৱা চলি থাকিব যদিও নিয়ন্ত্ৰিত বা নিষিদ্ধ অঞ্চললৈ তেওঁলোকৰ চলাচল আৰু পিক-আপ আৰু ড্ৰপ অফৰ ব্যৱস্থাত কিছু প্ৰতিবন্ধকতা থাকিব । সেয়ে ইউপিএছচি, এনডিএ, চিডিএছ আদি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ আৰু পথসমূহ আগতীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰি এডমিট কাৰ্ড আৰু পৰিচয় পত্ৰ লৈ ঘৰৰ পৰা সোনকালে যাবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
ইতিমধ্যে শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা ভাৰতত উপস্থিত হয় ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন ৷
লগতে পঢ়ক: BRICS 2026:ভাৰতত উপস্থিত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিন, 'ব্ৰিকছ' শীৰ্ষ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পুটিনে