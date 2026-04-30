হৰমুজত আমেৰিকান সেনাৰ অৱৰোধৰ মাজতে পুনৰ বৃদ্ধি খাৰুৱা তেলৰ মূল্য
খাৰুৱা তেলৰ মূল্য প্ৰতি বেৰেলত ১২০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ অধিক বৃদ্ধি পালে । হৰমুজ প্ৰণালীত অৱৰোধ অব্যাহত ৰখাৰ ঘোষণা আমেৰিকাৰ ।
By ANI
Published : April 30, 2026 at 12:12 PM IST
নতুন দিল্লী : আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতিক লৈ এতিয়াও আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছে । কিন্তু এতিয়াও যুদ্ধবিৰতিক লৈ কোনো সিদ্ধান্ত হোৱা নাই । তাৰ মাজতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰিছে যে ইৰাণে আমেৰিকাৰ সৈতে চুক্তিত সন্মতি নিদিয়ালৈকে হৰমুজ প্ৰণালীত নৌসেনাৰ অৱৰোধ অব্যাহত থাকিব ।
এই ঘোষণাৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে খাৰুৱা তেলৰ মূল্য প্ৰতি বেৰেলত ১২০ মাৰ্কিন ডলাৰৰ ওপৰত বৃদ্ধি পাইছে । বুধবাৰে সংবাদ সংস্থা এক্সিঅ'ছৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ট্ৰাম্পে কয় যে এই অৱৰোধক ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰাৰ মূল আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
ট্ৰাম্পে এক্সিঅ'ছক কয়, "বোমা বিস্ফোৰণতকৈ অৱৰোধ অলপ বেছি ফলপ্ৰসূ । তেওঁলোক আতংকিত হৈ আছে । তেওঁলোকৰ বাবে ই আৰু বেয়া হ'ব । তেওঁলোকৰ হাতত পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ থাকিব নোৱাৰে ।"
এক্সিঅ'ছৰ মতে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ সম্পৰ্কীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পূৰ্বে ইৰাণে প্ৰথমে হৰমুজ প্ৰণালী পুনৰ মুকলি কৰি অৱৰোধ উঠাই লোৱাৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে । বৰঞ্চ ইৰাণে কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা শিথিল কৰাৰ পূৰ্বে আমেৰিকাৰ উদ্বেগক সমাধান কৰিবলৈ জোৰ দিছে । প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে বৰ্তমান ট্ৰাম্পে অৱৰোধক নিজৰ প্ৰাথমিক অস্ত্ৰ হিচাপে বিবেচনা কৰিলেও ইৰাণে আলোচনাত সন্মতি নিদিলে সামৰিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ কথা বিবেচনা কৰিব পাৰে । অৱশ্যে সাক্ষাৎকাৰৰ সময়ত তেওঁ কোনো নিৰ্দিষ্ট সামৰিক পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।
পশ্চিম এছিয়াত ক্ৰমাৎ উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে বিশ্বৰ তেল আৰু গেছ যোগানত বাধা হোৱাৰ সময়তে এই উদ্বেগ প্ৰকাশ পাইছে । ইফালে ইন্ধন যোগানৰ মূল পথ হৰমুজ প্ৰণালীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া অৱৰোধে বিশ্বৰ বজাৰত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এই পৰিস্থিতিক লৈ বিশ্বৰ বিভিন্ন অৰ্থনীতিবিদে গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । প্ৰখ্যাত অৰ্থনীতিবিদ জেফ্ৰি চেক্সে সকীয়াই দিছে যে চলি থকা সংকটৰ বাবে বিশ্ব অৰ্থনীতিয়ে ভয়াৱহ পৰিণতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে । তেওঁ কয় যে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিয়ে বিশ্বৰ শক্তি বজাৰত দুৰ্বল ভাৰসাম্য প্ৰতিফলিত কৰিছে আৰু যোগানৰ নাটনি অব্যাহত থাকিলে মূল্য আৰু বৃদ্ধি পাব পাৰে বুলি তেওঁ সকীয়াই দিছে । তেওঁ লগতে কয় যে কোনো প্ৰকাৰে সেই নাটনি দূৰ হ'ব...কিন্তু নহ'লে মূল্য বৃদ্ধি পাই থাকিব ।
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে ভূ-ৰাজনৈতিক উত্তেজনা আৰু তেলৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে দেশজুৰি বহল অৰ্থনৈতিক অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । খাৰুৱা তেলৰ মূল্যৰ ধাৰাবাহিক উত্থানত বিশ্বৰ বজাৰসমূহ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে । কিয়নো হৰমুজ প্ৰণালী দীৰ্ঘদিন ধৰি বন্ধ হৈ থাকিলে অনাগত সময়ছোৱাত যোগান আৰু অধিক কঠোৰ হ'ব পাৰে আৰু মূল্যবৃদ্ধি হ'ব পাৰে ।
লগতে পঢ়ক : ভাৰত-আমেৰিকা সহযোগিতাৰ আন এক অধ্যায়ৰ আৰম্ভণি
যুদ্ধৰ অন্তৰ লগতে হৰমুজ জলদ্বীপ পুনৰ মুকলি কৰিবলৈ ইৰাণৰ তিনিটা নতুন পদক্ষেপৰ প্ৰস্তাৱ, এক প্ৰতিবেদন