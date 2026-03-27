পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্ক ১০ টকা কৰ্তন
পেট্ৰ’লৰ অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্ক ৩ টকালৈ কৰ্তন কৰা হৈছে । ডিজেলৰ আবকাৰী শুল্ক পূৰ্বৰ ১০ টকাৰ পৰা ০ লৈ কৰ্তন কৰা হৈছে ।
Published : March 27, 2026 at 11:53 AM IST
নতুন দিল্লী : এক ভাল খবৰ ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্ক ১০ টকা কৰ্তন কৰিছে । কিয়নো মধ্যপ্ৰাচ্যত চলি থকা সংঘাতৰ ফলত ভাৰতত ইন্ধনৰ মূল্যবৃদ্ধি হৈছে । ইন্ধনৰ মূল্য়বৃদ্ধিক লৈ উদ্বেগ বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সুখবৰটো ঘোষণা কৰে । বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত এক গেজেট অধিসূচনা জাৰি কৰে ।
এই গেজেট অধিসূচনা অনুসৰি, পেট্ৰ’লৰ ওপৰত অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্ক পূৰ্বৰ প্ৰতি লিটাৰত ১৩ টকাৰ পৰা ৩ টকালৈ কৰ্তন কৰা হৈছে । আনহাতে ডিজেলৰ আবকাৰী শুল্ক পূৰ্বৰ ১০ টকাৰ পৰা ০ টকালৈ কৰ্তন কৰা হৈছে ।
চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰী হৰদীপ সিং পুৰীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয় যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্য আকাশলংঘী হোৱাৰ সময়ত তেল কোম্পানীসমূহৰ বৃহৎ লোকচান (পেট্ৰ’ল প্ৰতি লিটাৰ প্ৰায় ২৪ টকা প্ৰতি লিটাৰ ডিজেল ৩০ টকা) হ্ৰাস কৰিবলৈ চৰকাৰে নিজৰ কৰ ৰাজহত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে । ইয়াৰ উপৰিও পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মূল্য আকাশলংঘী হোৱাৰ বাবেই ৰপ্তানি কৰ আৰোপ কৰা হৈছে আৰু অন্য দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা যিকোনো শোধনাগাৰে ৰপ্তানি কৰ দিব লাগিব । এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনক ধন্যবাদ জনাইছো ।
উল্লেখ্য যে, বৰ্তমান অধিক মূল্যত খাৰুৱা তেল ক্ৰয় কৰি থকা পেট্ৰ’লিয়াম কোম্পানীসমূহক সকাহ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । ইৰাণ যুদ্ধৰ বাবে ব্ৰেণ্ট খাৰুৱা তেল প্ৰতি বেৰেলত ১০০ ডলাৰৰ তললৈ নামি আহিছে, শেহতীয়াকৈ প্ৰতি বেৰেলত ১১৯ ডলাৰৰ উচ্চতম স্তৰত উপনীত হৈছে ।
বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধনত অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্ক ৰেহাই :
বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধনক বিশেষ অতিৰিক্ত আবকাৰী শুল্কৰ পৰাও ৰেহাই দিয়া হৈছে । ইয়াৰ ফলত বিমানখণ্ডই কিছু সকাহ পাব । একে সময়তে বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধনৰ ৰপ্তানিৰ ওপৰত 'উইণ্ডফল টেক্স' প্ৰতি লিটাৰত ২৯.৫ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
উৰাবাতৰিত ভোল নাযাবলৈ আহ্বান :
বৃহস্পতিবাৰে পেট্ৰ'লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ভাৰতৰ পেট্ৰ'লিয়াম আৰু এল পি জি যোগান সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত আৰু নিয়ন্ত্ৰণত আছে । ইতিমধ্য়ে এই লৈ জণসাধাৰণৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে । অৱশ্য়ে কেন্দ্ৰই এই লৈ আতংকিত নহ’বলৈ জণসাধাৰণক আহ্বান জনাই উল্লেখ কৰিছে যে দেশৰ কোনো ঠাইতে পেট্ৰ’ল, ডিজেল, এল পি জিৰ অভাৱ নহয় । মন্ত্ৰালয়ে লগতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে দেশৰ সকলো পেট্ৰ’ল পাম্পতে পেট্ৰ’ল আৰু ডিজেলৰ পৰ্যাপ্ত মজুত আছে । চৰকাৰে নাগৰিকসকলক উৰাবাতৰিত ভোল নাযাবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
