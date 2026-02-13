ETV Bharat / bharat

পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে শীঘ্ৰে ভাৰত ভ্ৰমণলৈ ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লুলা দা ছিলভা

১৯-২০ ফেব্ৰুৱাৰীত হ’বলগা এ আই ইমপেক্ট ছামিটত অংশগ্ৰহণ কৰিব ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ।

BRAZILIAN PRESIDENT LULA DA SILVA
ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লুলাৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ফাইল ফটো (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 13, 2026 at 12:24 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লুইজ ইনাচিঅ’ লুলা দা চিলভাই পাঁচদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ভাৰতত উপস্থিত হ’ব ৷ দেশখনত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে কেইবাখনো বৈঠকত মিলিত হ’ব ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকী ৷ তেওঁ এ আই ইমপেক্ট শীৰ্ষ সন্মিলনতো কৰিব অংশগ্ৰহণ ৷

ৰাষ্ট্ৰপতি লুলাৰ ভাৰত ভ্ৰমণে দুয়োখন দেশৰ দ্বি-পাক্ষিক কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিব ৷ এই আলোচনাই দুয়োখন দেশৰ দ্বি-পাক্ষিক, আঞ্চলিক আৰু বিশ্ব মঞ্চত সহযোগিতা দৃঢ় কৰাৰ বাবে এক দূৰদৰ্শী কাৰ্যসূচীৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিব বুলি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ।

কাৰ্যসূচী অনুসৰি, ২১ ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি লুলাক সাক্ষাৎ কৰিব আৰু দুয়োগৰাকী নেতাই দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ সকলো দিশ পুনৰীক্ষণ কৰিব ।

মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে বহুপক্ষীয় মঞ্চত সহযোগিতা, সংস্কাৰিত বহুপক্ষীয়তাবাদ, বিশ্ব শাসন আৰু গ্ল’বেল ছাউথৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহকে ধৰি পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহৰ ওপৰতো দুয়োগৰাকী নেতাই মত বিনিময় কৰিব ।

১৯-২০ ফেব্ৰুৱাৰীত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এ আই ইমপেক্ট ছামিটত অংশগ্ৰহণ কৰিব ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে । তেওঁৰ সৈতে প্ৰায় ১৪ গৰাকী মন্ত্ৰী আৰু ব্ৰাজিলৰ কোম্পানীসমূহৰ শীৰ্ষ মুৰব্বীসকলৰ এক বৃহৎ প্ৰতিনিধি দল উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সৈতে অহা মন্ত্ৰীসকলে ভাৰতত থকা একে পদবীৰ মন্ত্ৰীসকলক সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ব্যৱসায়িক আলোচনা চক্ৰত মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিয়ে দুয়োখন দেশৰ মাজত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা বাণিজ্য আৰু বাণিজ্যিক সম্পৰ্কক প্ৰতিফলিত কৰিব ।

এয়া ৰাষ্ট্ৰপতি লুলাৰ ষষ্ঠটো ভাৰত ভ্ৰমণ । ২০০৪ চনত গণৰাজ্য দিৱস উদযাপনৰ বাবে সন্মানীয় অতিথি হিচাপে তেওঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ আনহাতে, শেষবাৰৰ বাবে জি-২০ সন্মিলনৰ বাবে ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিছিল ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ।

অৱশ্যে ইয়াৰ মাজতে নিয়মীয়াকৈ বৈঠকত মিলিত হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী আৰু ৰাষ্ট্ৰপতি লুলা । বিগত বৰ্ষৰ ৭-৮ জুলাইত ব্ৰাজিল ভ্ৰমণ কৰিছিল ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ।

বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে ভাৰত আৰু ব্ৰাজিলৰ এক আন্তৰিক, ঘনিষ্ঠ আৰু বহুমুখী কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব আছে, যিটো ভাগ-বতৰা কৰা গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ, জনসাধাৰণৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষেত্ৰত ক্ৰমবৰ্ধমান সহযোগিতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে ।

এই দুখন বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক দেশে ২০০৬ চনৰ পৰা কৌশলগত অংশীদাৰ হৈ আহিছে । লেটিন আমেৰিকা অঞ্চলত ব্ৰাজিল ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বাণিজ্যিক অংশীদাৰ আৰু বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগ, প্ৰতিৰক্ষা আৰু শক্তিৰ দৰে ক্ষেত্ৰত দুয়ো দেশৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক দৃঢ় হৈয়েই আছে ।

লগতে পঢ়ক: ভাৰতে ক্ৰয় কৰিব ১১৪ খন নতুন ৰাফেল যুদ্ধবিমান, ৩.২৫ লাখ কোটি টকাৰ চুক্তিত অনুমোদন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ

TAGGED:

BRAZILIAN PRESIDENT LULA DA SILVA
INDIA BRAZIL RELATION
ইটিভি ভাৰত অসম
AI IMPACT SUMMIT
LULA DA SILVA TO VISIT INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.