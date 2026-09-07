শৰীৰৰ ৯০ শতাংশই অক্ষম, তৎস্বত্বেও আইআইটিত স্থান লাভ বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱকৰ
ছাত্ৰজনে নিজৰ ব্যৰ্থতাত হাৰ নামানি দুগুণ উৎসাহেৰে শেহতীয়াকৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই পৰীক্ষাত বহে আৰু সফলতাৰ মুখ দেখে ৷
Published : September 7, 2026 at 1:35 PM IST
চেন্নাই: আত্মবিশ্বাস আৰু অধ্যৱসায়ে সফলতাৰ মূল চাবি-কাঠি ৷ তেনে বহু সফলতাৰ কাহিনী ইতিমধ্যে আমাৰ জ্ঞাত ৷ শৈশৱৰ পৰাই মস্তিষ্কৰ পক্ষাঘাতৰ সৈতে যুঁজি থকাৰ পিছত শৰীৰৰ ৯০% পেশী অক্ষম হৈ যোৱা এজন যুৱকৰ জয়যাত্ৰা ৷ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰখনত বিভিন্ন ধৰণে পোৱা প্ৰতিবন্ধকতাৰ পিছতো এই যুৱকজনে মাদ্ৰাজ আইআইটিত নামভৰ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷
এয়া ১৭ বছৰীয়া সন্তোষৰ শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰৰ সফলতাৰ কাহিনী ৷ তেওঁ শেহতীয়াকৈ প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ মাদ্ৰাজস্থিত আইআইটি বিএছ ডিগ্ৰীত নামভৰ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ মনৰ দৃঢ়তা আৰু তীব্ৰ ইচ্ছাশক্তিৰ বাবে জীৱনৰ বাটত একোৱেই বাধা হ’ব নোৱৰা কথাটোক ছাত্ৰজনে পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত কৰে ।
সন্তোষে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত শীৰ্ষস্থান দখল কৰাৰ পিছত অধ্যক্ষই মাতি আনি আইআইটিবিএছত নামভৰ্তি কৰিবলৈ উৎসাহ যোগাই আৰু বিষয়টোৰ বিষয়ে বিৱৰি কয় ৷ আইআইটিৰ দৰে এখন সন্মানীয় শিক্ষানুষ্ঠানত অধ্যয়ন কৰিব পৰাটো নিসন্দেহে গৌৰৱৰ বিষয় ৷
তাকে ভাবি ছাত্ৰজনে যোৱা বছৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হয় ৷ অৱশ্যে তেওঁ একেবাৰতে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ’ব নোৱাৰিলে ৷ বিপৰীতে তেওঁৰ কেইবাজনো বন্ধুৱে এই প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় ৷
ছাত্ৰজনে নিজৰ ব্যৰ্থতাত হাৰ নামানি দুগুণ উৎসাহেৰে শেহতীয়াকৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই পৰীক্ষাত বহে আৰু সফলতাৰ মুখ দেখে ৷
চেন্নাইৰ আয়াপক্কামৰ বাসিন্দা জগন্নাথন আৰু ভানুপ্ৰিয়াৰ জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ সন্তোষৰ জন্ম হৈছিল ২০০৯ চনত । জন্মৰ কিছুবছৰ পিছৰে পৰা তেওঁ যে চলা-ফুৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, সেই কথা পিতৃ-মাতৃৰ চকুত পৰে ৷
তেওঁলোকে সন্তোষক লৈ কেইবাজনো চিকিৎসকৰ কাষ চপাৰ পিছত শিশুটোৰ জন্মগতভাৱে শাৰীৰিক অক্ষমতা থকাৰ কথা জানিব পাৰে ৷ তেতিয়াৰ পৰাই সন্তোষৰ চিকিৎসা চলি আছে ৷ ভৱিষ্যতে ভাল শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে পিতৃ-মাতৃৰ যতন লোৱাটোৱে সন্তোষৰ এতিয়া একমাত্ৰ লক্ষ্য ৷
উল্লেখ্য যে, সন্তোষৰ পিতৃ পেছাত এজন অটোৰিক্সা চালক, যাৰ কান্ধত পুত্ৰৰ চিকিৎসাৰ উপৰিও পৰিয়ালৰ অন্য়ান্যসকলক পোহপাল দিয়াৰ দায়িত্ব ন্যস্ত আছে ৷ ঘৰৰ ওচৰৰ ল’ৰা-ছোৱালীকেইটাক বিদ্যালয়লৈ যোৱা দেখি দেখি তেওঁৰো শিক্ষাগ্ৰহণ কৰাৰ মন ৷ পুত্ৰৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণৰ প্ৰতিজ্ঞাৰে মাকে প্ৰথমে অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰত আৰু পিছলৈ আন এখন বিদ্যালয়ত সন্তোষৰ নামভৰ্তি কৰোৱায় ৷
আথিপট্টিৰ চেন্নাই কৰ্প'ৰেশ্বন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সন্তোষে আৰ্টিকুলেটভাৱে কথা কোৱাৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিছিল আৰু বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ভাষণ প্ৰতিযোগিতাত পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল । দশম আৰু দ্বাদশ দুয়োটা শ্ৰেণীতে তেওঁ উৎকৃষ্ট নম্বৰ লাভ কৰিছিল ৷
আনকি দ্বাদশ শ্ৰেণীত তেওঁ বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল । তেওঁ কেতিয়াও নিজৰ শাৰীৰিক অক্ষমতাক বাধা হিচাপে লোৱা নাছিল, বৰং তেওঁ সদায় জীৱনত আগবাঢ়ি যোৱাতহে মনোনিৱেশ কৰিছিল ।
‘‘সকলোৰে বাবে আইআইটি’’(IIT for All) শীৰ্ষক আঁচনিৰ কথা নজনাৰ বাবে তেওঁ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ যুটীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তুতিত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল । আইআইটি মাদ্ৰাজৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ সহায়ত ছাত্ৰজনে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ সফলতা লাভ কৰে ৷
এই সফলতাৰ পিছত সন্তোষে ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, ‘‘মায়ে মোক সৰুৰে পৰাই বিদ্যালয়লৈ অনা-নিয়া কৰিছে ৷ দেউতায়ো বাহিৰত কাম কৰি টকা উপাৰ্জন কৰে । তেওঁলোকে সন্মুখীন হোৱা কষ্টবোৰ দেখি দেখি মই মোৰ শিক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰি মা-দেউতাৰ যত্ন ল'ব বিচাৰো ।’’
আইআইটিৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানত উপলব্ধ সা-সুবিধাৰ কথা শুনাৰ পিছত পঢ়াৰ ইচ্ছা থকা সন্তোষৰ ইচ্ছা দুগুণে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে ৷ তেওঁ কয়, ‘‘যেতিয়া মই মোৰ বিদ্য়ালয়ত দ্বাদশ শ্ৰেণীত শীৰ্ষস্থান লাভ কৰিছিলো, তেতিয়া বিদ্য়ালয়খনৰ অধ্যক্ষই মোক আইআইটিৰ বিএছ পাঠ্যক্ৰমৰ কথা কৈছিল । পিছত যেতিয়া মই এই বিষয়ে অনলাইনত উপলব্ধ তথ্য বিচাৰিলোঁ, তেতিয়া মই এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাৰ জৰিয়তে ‘IIT for All’ ৰ বিষয়ে জানিব পাৰিলোঁ । তেওঁলোকৰ সহায়ত মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰীক্ষা দিলোঁ যদিও উত্তীৰ্ণ হ’ব নোৱাৰিলোঁ । আইআইটি মাদ্ৰাজৰ শিক্ষকসকলে মোক পুনৰ চেষ্টা কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিলে । বহুত কষ্ট কৰিলোঁ, পুনৰ পৰীক্ষা দিলোঁ, দ্বিতীয় প্ৰচেষ্টাত সফল হ’লোঁ ।’’
তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ সৈতে জড়িত প্ৰত্যাহ্বানৰ বিষয়ে কয়, ‘‘মোৰ বাবে একেৰাহে কেইবাঘণ্টাও অধ্যয়ন কৰাটো কঠিন কাম ৷ মই দিনটোত পাঁচ ঘণ্টা পঢ়ো, পুৱা তিনি ঘণ্টা আৰু সন্ধিয়া দুঘণ্টা । মাজতে বিৰতি ল'ব লাগে । এই ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত মই ঘৰৰ পৰাই তথ্য প্ৰযুক্তি(আইটি) খণ্ডত কাম কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছো ।’’
সন্তোষে কয় যে তেওঁ নিজৰ মানসিক ক্ষমতাক ব্যৱহাৰ কৰি শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয় । তেওঁ কয়, ‘‘মোৰ দৰে মানুহে আত্মবিশ্বাসেৰে শাৰীৰিক প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগে । তেওঁলোকে ইয়াক নেতিবাচক দিশ হিচাপে নহয়, ইতিবাচক দিশ হিচাপেহে গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।’’
আনহাতে, মাতৃয়ে কয়, ‘‘সন্তোষৰ পঢ়াৰ হেঁপাহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও প্ৰত্যাহ্বানে দেখা দিছিল ৷ শিশুটিৰ স্বাস্থ্যৰ চিন্তা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে আমি তেওঁৰ শিক্ষাগ্ৰহণৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰি সুখী ।’’
লগতে পঢ়ক: দিল্লীৰ সত্য নিকেতনৰ সমীপৰ অট্টালিকাত মৃতকৰ সংখ্যা ৭ জনলৈ বৃদ্ধি, দণ্ডাধীশৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ