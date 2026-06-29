ৰঙা চীনৰ আগ্ৰাসী মানসিকতাৰ মাজতে অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ দাবী

ৰঙা চীনৰ আগ্ৰাসী মানসিকতাৰ মাজতে অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁৱৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ দাবী
বাসিন্দাসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি, বহু দশক ধৰি এই সীমান্ত গাঁওসমূহত উন্নয়নমূলক আন্তঃগাঁথনিৰ যথেষ্ট অভাৱ হৈ আছে । বহু অঞ্চলত মোবাইল নেটৱৰ্ক কম অথবা একেবাৰে নাই ।
Published : June 29, 2026 at 7:46 PM IST
তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ আপাৰ-সোৱণশিৰি জিলাৰ ভাৰত-চীন সীমান্তৱৰ্তী দুৰ্গম টাকচিং–মাজা (Maza) অঞ্চল পুনৰবাৰ চৰ্চালৈ আহিছে । টাকচিংস্থিত সামাজিক সংগঠন নাহ ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটীয়ে (NWS) ডাপৰিজোৰ উপায়ুক্তৰ জৰিয়তে এখন স্মাৰক-পত্ৰ দাখিল কৰি সীমান্ত অঞ্চলত চীনৰ কাৰ্যকলাপৰ তদন্তৰ বাবে আহ্বান জনায় । আনহাতে, গাঁওবাসীয়ে সীমান্ত অঞ্চলটোৰ গাঁওসমূহৰ উন্নয়নৰ দাবী জনাইছে ।
স্মাৰক-পত্ৰখনত সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰে যে চীনৰ পিপ'লছ লিবাৰেচন আর্মীয়ে (PLA) ভাৰতীয় ভূখণ্ড বুলি দাবী কৰা কিছুমান এলেকাত বিভিন্ন নিৰ্মাণকাৰ্য চলাইছে । সংগঠনটোৱে এই বিষয়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ আহ্বান জনাইছে । অৱশ্যে এই অভিযোগসমূহ ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই ।
সংগঠনটোৰ মতে, বিগত প্ৰায় এটা দশক ধৰি সংঘটিত এই তথাকথিত কাৰ্যকলাপৰ ফলত স্থানীয় জনজাতিসকলৰ পৰম্পৰাগত চৰাঞ্চল, চিকাৰভূমি আৰু পৈতৃক ভূমিৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰিছে।
স্মাৰক-পত্ৰত অইং (আছাফিলা এলেকা), পানিয়াৰ (চুজাৰ্টা), মাৰ্পান (মাৰ্নাফে), পট্ৰাং হ্ৰদ আৰু টিণ্ডিংটাং (TG) অঞ্চলত চীনৰ সামৰিক আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ।
সংগঠনটোৱে জিলা প্ৰশাসনক স্মাৰক-পত্ৰখন অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰি উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ অনুৰোধ জনোৱাৰ লগতে সীমান্তবাসীৰ স্বাৰ্থ আৰু পৰম্পৰাগত ভূমি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে ।
ইটিভি ভাৰতৰ পৰা নাহ ৱেলফেয়াৰ ছ'চাইটীৰ (NWS) লগত যোগাযোগৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছিল যদিও দুৰ্গম টাকচিং অঞ্চলত নেটৱৰ্ক ব্যৱস্থা নথকাৰ বাবে ব্যৰ্থ হয় । ইফালে দেশৰ সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহত বসবাস কৰা লোকসকলৰ দৈনন্দিন সমস্যাৰ কথা শেহতীয়াকৈ গাঁওবাসীয়ে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ।
ইটিভি ভাৰতে স্থানীয় বাসিন্দাসকলৰ পৰা পোৱা তথ্য়মতে, কৌশলগতভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ এই অঞ্চলসমূহত এতিয়াও মৌলিক আন্তঃগাঁথনিৰ যথেষ্ট অভাৱ বিদ্যমান ।
স্থানীয় লোকসকলৰ মতে, ১৯৬২ চনৰ ভাৰত-চীন যুদ্ধৰ সময়ত পূব দিশে এই মাজা অঞ্চলৰে চীনা সেনাই প্ৰৱেশ কৰা অন্যতম পথ আছিল । ১৯৭২ চনত ভাৰতীয় সেনাই ইয়াত স্থায়ী মোতায়েন আৰম্ভ কৰে আৰু তাৰ পাছৰে পৰা এই অঞ্চলটো সীমান্ত সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে ।
টাকচিং চাৰ্কোল দুটা প্ৰধান উপত্যকাৰে গঠিত— টাকচিং উপত্যকা আৰু ছাৰিচু (শিৰিচু) উপত্যকা । স্থানীয় লোকসকলৰ মতে, ছাৰিচু উপত্যকাৰ প্ৰথম বসতিপূৰ্ণ গাঁও হৈছে বিদাক ।
আনহাতে, টাকচিং উপত্যকাৰ প্ৰথম ডাঙৰ গাঁও হৈছে টাকচিং । আপাৰ-সোৱণশিৰি উপত্যকাৰ প্ৰথম ভাৰতীয় গাঁও আৰু গাঁও পঞ্চায়ত হিচাপে অজুগোৰ (Ojugo) কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে ।
বাসিন্দাসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি, বহু দশক ধৰি এই সীমান্ত গাঁওসমূহত উন্নয়নমূলক আন্তঃগাঁথনিৰ যথেষ্ট অভাৱ আছে । বহু অঞ্চলত মোবাইল নেটৱৰ্ক কম অথবা একেবাৰে নাই । পথ যোগাযোগ সীমিত হোৱাৰ লগতে স্বাস্থ্যসেৱা, যোগাযোগ ব্যৱস্থা আৰু আন মৌলিক ৰাজহুৱা সেৱা লাভ কৰাটোও অত্যন্ত কঠিন ।
বিদাক গাঁৱৰ কিছুমান বাসিন্দাই অভিযোগ কৰে যে মাজা অঞ্চলৰ ওচৰত কেতিয়াবা চীনা সেনাক দেখা যায় আৰু তেওঁলোকে ভাৰতীয় সেনাৰ শিবিৰৰ ওচৰত থকা অসামৰিক লোকক অঞ্চলটো এৰি যাবলৈ কোৱা বুলি দাবী কৰে । তেওঁলোকৰ মতে, এনে ঘটনা মাজে সময়ে সংঘটিত হৈ আহিছে । অৱশ্যে এই দাবীসমূহো স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই ।
স্থানীয় লোকসকলে কয় যে ছাৰিচু আৰু টাকচিং উপত্যকা সমান্তৰালভাৱে বিস্তৃত আৰু দুয়োটাৰ মাজত প্ৰায় ৩০ কিলোমিটাৰ দূৰত্ব । মাজাৰ পৰা টাকচিং সংযোগী পথ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ থাকিলেও জটিল ভৌগোলিক পৰিস্থিতিৰ বাবে এনে সংযোগ বাস্তৱায়ন কঠিন বুলি তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰে ।
সীমান্ত অঞ্চলত নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত আলোকচিত্ৰ আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফীত কঠোৰ নিয়ম থকা বাবে বহু ঘটনাৰ দৃশ্যগত প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰাটোও কঠিন বুলি স্থানীয় লোকসকলে উল্লেখ কৰে ।
ইয়াৰ লগতে কিছুমান অগ্ৰিম সীমান্ত অঞ্চলত ভাৰতীয় সেনাৰ মোতায়েন তুলনামূলকভাৱে কম বুলি বাসিন্দাসকলে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁলোকৰ দাবী অনুসৰি, বিগত এক-দুই বছৰত সেনা মোতায়েন কিছু বৃদ্ধি পালেও কঠিন ভৌগোলিক পৰিস্থিতি আৰু সীমিত যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ বাবে সামগ্ৰী সৰবৰাহ ব্যৱস্থা এতিয়াও এক প্ৰত্যাহ্বান হৈ আছে । অৱশ্যে এই দাবীসমূহো স্বতন্ত্ৰভাৱে নিশ্চিত হোৱা নাই ।
গাঁওবাসীয়ে কেন্দ্ৰীয় আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰক সীমান্ত গাঁওসমূহত উন্নত পথ যোগাযোগ, টেলিকম সেৱা, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু অন্যান্য মৌলিক আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ দাবী জনাইছে । সংগঠনটোৱে সীমান্ত সুৰক্ষা অধিক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে সীমান্তবাসীৰ কল্যাণ নিশ্চিত কৰাৰ বাবে চৰকাৰী হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে ।
উল্লেখ্য যে সীমান্তৱৰ্তী গাঁওসমূহৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ উদ্দেশ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ২০২৩ চনৰ ১০ এপ্ৰিলত কিবিথুত ‘ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজেছ প্ৰ'গ্ৰাম’ (Vibrant Villages Programme - VVP) আৰম্ভ কৰে । ২০২২ চনৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ঘোষণা কৰা এই কেন্দ্ৰীয় পৃষ্ঠপোষকতাপ্ৰাপ্ত আঁচনিখনৰ লক্ষ্য হৈছে ভাৰতৰ উত্তৰ সীমান্তৱৰ্তী দুৰ্গম গাঁওসমূহত পথ, যোগাযোগ, জীৱিকা, পৰ্যটন, দক্ষতা বিকাশ আৰু মৌলিক সেৱাৰ উন্নয়নৰ জৰিয়তে সীমান্তবাসীক নিজ গাঁৱতে স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা । অৰুণাচল প্ৰদেশত এই আঁচনিৰ অধীনত ১১ খন জিলাৰ ৪৫৫ খন সীমান্তৱৰ্তী গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
স্থানীয় বিধায়কৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
এই ঘটনা সন্দৰ্ভত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নাচো বিধানসভা সমষ্টিৰ (22 Nacho Assembly Constituency) বিধায়ক নাকাপ নালোৱে (Nakap Nalo) টেলিফোন বাৰ্তালাপত জনায়, "এই ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ । কিয়নো মই নিজেই সেই ঠাইলৈ যাব পৰা নাই, কিন্তু অস্বীকাৰো কৰিব নোৱাৰি । কাৰণ এনেকুৱা ঘটনাৰ খবৰ আহি থাকে । এইবাৰ আমাৰ এই টাগিন সমাজৰ লোকে প্ৰথমবাৰৰ বাবে জিলা উপায়ুক্তক লিখিত আৰু ফটো-তথ্যসম্বলিত স্মাৰক-পত্ৰযোগে জনাইছে । তেওঁলোক গাঁৱৰ মানুহ, তেওঁলোকৰ খেতিপথাৰ, চৰণীয়া পথাৰত এনে ধৰণৰ ঘটনাৰ বাবে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে যেতিয়া বিষয়টো গভীৰ, চিন্তাৰ অৱকাশ আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বৰ্তমান বাৰিষাৰ বৰষুণৰ ফলত বহু ঠাইত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে । তালৈ যোৱাটো অসম্ভৱ আৰু জিলা উপায়ুক্তও সেই ঠাইলৈ যাব পৰা নাই । কিন্তু বিষয়টো ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ বিষয় । মাজা অঞ্চলৰ পৰা পূৰ্বতে আমাৰ পৰম্পৰা অনুযায়ী চিকাৰ কৰিবলৈ যোৱা এজন ল'ৰাক চীনা সেনাই ধৰি লৈ যোৱা ঘটনা সকলোৱে জানে । কিন্তু বৰ্তমানৰ বিষয়টোত চিন্তাৰ অৱকাশ আছে ।"