পশুপ্ৰেমৰ অনন্য কাহিনী : এটা বাটৰুৱা গৰু কেনেদৰে হৈ পৰিল পৰিয়ালৰ সদস্য ?

পশুপ্ৰেমৰ অনন্য কাহিনী : এটা বাটৰুৱা গৰু কেনেদৰে হৈ পৰিল পৰিয়ালৰ সদস্য ?
নিতৌ এখন দোকানলৈ আহে এটা বাটৰুৱা গৰু । কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি নকৰাকৈ মালিকৰ সৈতে একেখন আসনতে বহে ।
Published : March 18, 2026 at 5:11 PM IST
সুৰজপুৰ (ছত্তীশগড়) : ব্যৱসায়িক অঞ্চলত বাটৰুৱা গৰু আহিলেই সচৰাচৰ সকলোৱে খেদি দিয়ে । বাটৰুৱা গৰুৱে উপদ্ৰৱ কৰে বুলি সকলোৱে গণ্য কৰে । কিন্তু ছত্তীশগড়ৰ এক ঘটনাই সকলোকে আচৰিত কৰিছে । ৰাজ্যখনৰ এখন চহৰত পশুপ্ৰেম আৰু জন্তু-মানুহৰ সহাৱস্থানৰ এখন ব্যতিক্ৰমী ছবি দেখা গৈছে । এখন দোকানৰ গৰাকীৰ পদক্ষেপে সকলোকে আচৰিত কৰিছে । আনকি পশুপ্ৰেমৰ ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য চাবলৈ দোকানখনলৈ নিতৌ মানুহৰ সোঁত বৈছে । আপুনিও দোকানখনৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পশুপ্ৰেমৰ কাহিনী শুনিলে আচৰিত হ'ব !
এটা বাটৰুৱা গৰু, যি প্ৰায় ৬ মাহ ধৰি দোকানখনলৈ আহি আছিল । প্ৰথমে দোকানৰ বাহিৰতে ইফালে সিফালে ঘূৰি আছিল । যোৱা এমাহমানৰ পৰা অৱশ্যে গৰুটো দোকানখনৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিবলৈ ল'লে । কিন্তু গৰুটোৱে দোকানৰ ভিতৰত অতি শান্তভাৱেই ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা ধৰি থাকে । আনকি দোকানখনৰ ভিতৰত থকা আসনতো গৰুটো শুই থাকে । অৱশ্যে কোনেও গৰুটো খেদি নিদিয়ে । ব্যৱসায়ীজনেও গৰুটোক আদৰ সাদৰ কৰি ভিতৰতে থাকিবলৈ দিয়ে ।
এই দৃশ্য দেখাৰ পিছতে বহু লোকে কয় যে এই দৃশ্যই ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাত শিপাই থকা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু গৰুৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ কথাই মনত পেলাই দিয়ে ।
আনকি গ্ৰাহকসকলো আচৰিত হয় । বিশেষকৈ গৰুটোৰ আচৰণ দেখি তেওঁলোক আচৰিত হয় । কিয়নো দোকানৰ ভিতৰত বহু সময় থাকিও গৰুটোৱে কোনো ধৰণৰ উপদ্ৰৱ নকৰে বা কোনো গ্ৰাহককে অশান্তি নকৰে । ভিতৰত ইফালে সিফালে ঘূৰিও নাথাকে ।
দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ মাতৃ মীনা দেৱীয়ে কয়, "গৰুটোৱে কেতিয়াও দোকানখন লেতেৰা নকৰে । বাহিৰত গৈ মল-মূত্ৰ ত্যাগ কৰে আৰু কিছু সময়ৰ পিছত উভতি আহে ।" এই অস্বাভাৱিক আচৰণৰ বাবে গৰুটো স্থানীয় লোক আৰু গ্ৰাহকৰ মাজত কৌতুহল আৰু প্ৰশংসাৰ বিষয় হৈ পৰিছে । গৰুটোক লৈ নেতিবাচক আলোচনাৰ পৰিৱৰ্তে ইয়াৰ আচৰণৰ প্ৰশংসাহে কৰে লোকসকলে । দোকানত প্ৰৱেশ কৰা গ্ৰাহকসকলে প্ৰায়ে থমকি ৰয়, আনকি কিছুমানে বজাৰ কৰি যোৱাৰ পূৰ্বে ভক্তিভাৱেৰে গৰুটোলৈ সেৱা জনায় ।
দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী বিছেন আগৰৱালে কয়, "গৰুটোৱে কোনো সামগ্ৰী নষ্ট নকৰে বা গ্ৰাহকক অশান্তি নিদিয়ে, বৰঞ্চ এনে আচৰণ দেখি দোকানলৈ অহা লোকসকল আচৰিত হয় ।"
পৰিয়ালটোৰ বাবে গৰুটোৰ সৈতে এই সম্পৰ্কও আচৰিত হৈ পৰিছে । ভাৰতৰ হিন্দু পৰম্পৰা অনুসৰি তেওঁলোকে গৰুটোক সেৱা জনায় । আনন্দ আগৰৱালাই কয়, "বয়োজ্যেষ্ঠসকলে আমাক সদায় গৰু প্ৰতিপালন কৰিবলৈ শিকাইছিল, হয়তো সেইবাবেই এই গৰুটো আমাৰ ওচৰলৈ আহিছে আৰু আমি সঁচাকৈয়ে সুখী ।"
যিখন সমাজত বাটৰুৱা গৰুক প্ৰায়ে খেদি পঠিওৱা হয় বা অৱহেলিত হয়, সেইখন সমাজত সুৰজপুৰৰ এই কাহিনীটোৱে এক ব্যতিক্ৰমী দৃষ্টিভংগী আগবঢ়াইছে । ই এটা ধাৰণাৰ সৃষ্টি কৰিছে যে জীৱ-জন্তুৱে দয়াৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনায় । কেতিয়াবা এটা বাটৰুৱা জন্তুও অলপ মমতাৰ বাবদ পৰিয়ালৰ অংশ হ'ব পাৰে ।
