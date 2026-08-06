ধৰ্ষণৰ গোচৰত তৰুণ তেজপালক দোষী সাব্যস্ত বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ
নিজৰেই কনিষ্ঠ সহকৰ্মীক ধৰ্ষণ আৰু যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত তৰুণ তেজপালক বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গোৱা বিচাৰপীঠে দোষী সাব্যস্ত কৰিছে ।
By PTI
Published : August 6, 2026 at 2:38 PM IST
পানাজী (গোৱা) : সুদীৰ্ঘ ১৩ বছৰৰ মূৰত দোষী সাব্যস্ত হ'ল প্ৰবীণ সাংবাদিক তৰুণ তেজপাল ৷ ২০১৩ চনত এগৰাকী সহকৰ্মীৰ দ্বাৰা উত্থাপিত যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত তৰুণ তেজপাল অভিযুক্ত হৈছিল ।
দীৰ্ঘদিনীয়া আইনী যুঁজৰ অন্তত বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গোৱা বিচাৰপীঠে তেওঁক এই গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰে । তৰুণ তেজপাল হ’ল এজন ভাৰতীয় সাংবাদিক, লেখক তথা চৰ্চিত আলোচনী 'টেহেলকা'ৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক ।
Bombay High Court at Goa convicts Tehelka magazine Founder Tarun Tejpal in the 2013 sexual assault case pic.twitter.com/CSliQfbLa1— ANI (@ANI) August 6, 2026
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গোৱা বিচাৰপীঠৰ ন্যায়াধীশ নীলা গোখলে আৰু অমিত জামছাণ্ডেকাৰৰ বিচাৰপীঠে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি শাস্তি প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ ঘোষণা কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।
ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ (Indian Penal Code) ৩৭৬ (২)(চ) (অভিভাৱিকা বা আস্থা বা কৰ্তৃত্বৰ পদত থকা ব্যক্তিয়ে মহিলাক ধৰ্ষণ), ৩৫৪ (ক) (যৌন নিৰ্যাতন) আৰু ৩৫৪ (খ) (বিবস্ত্ৰ কৰিব বিচৰা মহিলাৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ) ধাৰাত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে ।
#WATCH | Panaji, Goa | Tehelka magazine Founder Tarun Tejpal leaves from the court premises, after being convicted in the 2013 sexual assault case by Bombay High Court at Goa. The pronouncement of sentence at 1430 hours today. pic.twitter.com/4pPTMnXRZG— ANI (@ANI) August 6, 2026
৩৭৬ নং ধাৰাত তেজপালক ন্যূনতম দহ বছৰৰ শাস্তি আৰু সৰ্বোচ্চ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব । তেজপালৰ অধিবক্তা আবাদ পণ্ডাই ন্যূনতম শাস্তি বিচৰাৰ বিপৰীতে গোৱা চৰকাৰৰ হৈ হাজিৰ হোৱা ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই যুক্তি দৰ্শাই কয়, “ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী অভিযুক্তৰ নিজ জীয়ৰীৰ সমবয়সীয়া আছিল । যেতিয়া এগৰাকী মহিলাই ‘নহয়’ (No) বুলি কয়, তাৰ অৰ্থ সদায় ‘নহয়’ । সমাজলৈ এক স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ বাবেই এই গোচৰত কোনো ধৰণৰ ৰেহাই দিয়া উচিত নহয় ।’’
আদালতত উপস্থিত থকা তেজপালে নিজকে "ৰাজনৈতিক ভুক্তভোগী" বা তেওঁ ৰাজনীতিৰ মেৰপাকত সোমাই পৰা আৰু দুগৰাকী কন্যাৰ পিতৃ বুলি দাবী কৰি কিছু শিথিলতা বিচাৰিছিল । উল্লেখ্য যে, ২০১৩ চনৰ ৭ আৰু ৮ নৱেম্বৰত গোৱাত অনুষ্ঠিত হোৱা থিংকফেষ্ট অনুষ্ঠানৰ সময়ত হোটেলৰ লিফটৰ ভিতৰত প্ৰবীণ সাংবাদিকগৰাকীয়ে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷
STORY | 2013 sexual assault case: Will challenge conviction in Supreme Court, says Tejpal— Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2026
Former Tehelka editor Tarun Tejpal on Thursday said he would move the Supreme Court against the Bombay High Court's judgment convicting him in a 2013 sexual assault case, asserting that the… pic.twitter.com/YbWiqGOviL
#WATCH | Panaji | Goa Police's Sunita Sawant, who was the Investigating Officer in Tarun Tejpal sexual assault case, says, " the case investigation was conducted properly. all the things which came out during the investigation were presented before the court. at some point in… pic.twitter.com/AaTKPyt2VD— ANI (@ANI) August 6, 2026
২০২১ চনত বিচাৰ আদালতে তেওঁক দোষমুক্ত কৰাৰ পাছত গোৱা চৰকাৰে এই ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনায় । কিয়নো উপযুক্ত প্ৰমাণৰ অভাৱৰ বাবেই ২০২১ চনৰ মে’ মাহত মাপুচাৰ বিশেষ আদালতে তেজপালক সকলো অভিযোগৰ পৰা দোষমুক্ত কৰিছিল । নিম্ন আদালতৰ এই ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পৰৱৰ্তী সময়ত গোৱা চৰকাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ৷
#WATCH | Bombay High Court at Goa convicts Tehelka magazine Founder Tarun Tejpal in the 2013 sexual assault case— ANI (@ANI) August 6, 2026
Goa Advocate General Devidas Pangam says, " ...the court has heard the accused on the question of the quantum of sentence. the court will pass the order regarding… pic.twitter.com/7FNvQ1Nhp9
তদন্তকাৰী বিষয়া আৰু অধিবক্তাৰ মন্তব্য
তৰুণ তেজপালৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰৰ তদন্তকাৰী বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত গোৱা আৰক্ষীৰ সুনীতা সাৱন্তে কয়, "এই গোচৰৰ তদন্ত সঠিকভাৱে কৰা হৈছিল । তদন্তৰ সময়ত যিবোৰ কথা বাহিৰলৈ আহিছে, সেইবোৰ সকলো আদালতৰ সন্মুখত দাখিল কৰা হৈছিল । উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত সকলো যুক্তি দাঙি ধৰিছিল । উচ্চ ন্যায়ালয়ে দোষমুক্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ বাতিল কৰিছে ।"
গোৱাৰ এডভোকেট জেনেৰেল দেৱীদাস পাংগমে কয়, "... আদালতে অভিযুক্তৰ শাস্তিৰ কোৱাণ্টামৰ প্ৰশ্নত শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে । আৰোপ হ'বলগীয়া শাস্তি সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশ আদালতে গৃহীত কৰিব ।"