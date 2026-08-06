ETV Bharat / bharat

ধৰ্ষণৰ গোচৰত তৰুণ তেজপালক দোষী সাব্যস্ত বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

নিজৰেই কনিষ্ঠ সহকৰ্মীক ধৰ্ষণ আৰু যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত তৰুণ তেজপালক বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গোৱা বিচাৰপীঠে দোষী সাব্যস্ত কৰিছে ।

Bombay HC Convicts Tarun Tejpal In 2013 Sexual Assault Case; Sets Aside Acquittal
তৰুণ তেজপাল (PTI)
author img

By PTI

Published : August 6, 2026 at 2:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

পানাজী (গোৱা) : সুদীৰ্ঘ ১৩ বছৰৰ মূৰত দোষী সাব্যস্ত হ'ল প্ৰবীণ সাংবাদিক তৰুণ তেজপাল ৷ ২০১৩ চনত এগৰাকী সহকৰ্মীৰ দ্বাৰা উত্থাপিত যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰত তৰুণ তেজপাল অভিযুক্ত হৈছিল ।

দীৰ্ঘদিনীয়া আইনী যুঁজৰ অন্তত বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গোৱা বিচাৰপীঠে তেওঁক এই গোচৰত দোষী সাব্যস্ত কৰে । তৰুণ তেজপাল হ’ল এজন ভাৰতীয় সাংবাদিক, লেখক তথা চৰ্চিত আলোচনী 'টেহেলকা'ৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গোৱা বিচাৰপীঠৰ ন্যায়াধীশ নীলা গোখলে আৰু অমিত জামছাণ্ডেকাৰৰ বিচাৰপীঠে বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি শাস্তি প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ ঘোষণা কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ (Indian Penal Code) ৩৭৬ (২)(চ) (অভিভাৱিকা বা আস্থা বা কৰ্তৃত্বৰ পদত থকা ব্যক্তিয়ে মহিলাক ধৰ্ষণ), ৩৫৪ (ক) (যৌন নিৰ্যাতন) আৰু ৩৫৪ (খ) (বিবস্ত্ৰ কৰিব বিচৰা মহিলাৰ ওপৰত বল প্ৰয়োগ) ধাৰাত দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে ।

৩৭৬ নং ধাৰাত তেজপালক ন্যূনতম দহ বছৰৰ শাস্তি আৰু সৰ্বোচ্চ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ সন্মুখীন হ’ব লাগিব । তেজপালৰ অধিবক্তা আবাদ পণ্ডাই ন্যূনতম শাস্তি বিচৰাৰ বিপৰীতে গোৱা চৰকাৰৰ হৈ হাজিৰ হোৱা ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই যুক্তি দৰ্শাই কয়, “ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী অভিযুক্তৰ নিজ জীয়ৰীৰ সমবয়সীয়া আছিল । যেতিয়া এগৰাকী মহিলাই ‘নহয়’ (No) বুলি কয়, তাৰ অৰ্থ সদায় ‘নহয়’ । সমাজলৈ এক স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণৰ বাবেই এই গোচৰত কোনো ধৰণৰ ৰেহাই দিয়া উচিত নহয় ।’’

আদালতত উপস্থিত থকা তেজপালে নিজকে "ৰাজনৈতিক ভুক্তভোগী" বা তেওঁ ৰাজনীতিৰ মেৰপাকত সোমাই পৰা আৰু দুগৰাকী কন্যাৰ পিতৃ বুলি দাবী কৰি কিছু শিথিলতা বিচাৰিছিল । উল্লেখ্য যে, ২০১৩ চনৰ ৭ আৰু ৮ নৱেম্বৰত গোৱাত অনুষ্ঠিত হোৱা থিংকফেষ্ট অনুষ্ঠানৰ সময়ত হোটেলৰ লিফটৰ ভিতৰত প্ৰবীণ সাংবাদিকগৰাকীয়ে যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল ৷

২০২১ চনত বিচাৰ আদালতে তেওঁক দোষমুক্ত কৰাৰ পাছত গোৱা চৰকাৰে এই ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনায় । কিয়নো উপযুক্ত প্ৰমাণৰ অভাৱৰ বাবেই ২০২১ চনৰ মে’ মাহত মাপুচাৰ বিশেষ আদালতে তেজপালক সকলো অভিযোগৰ পৰা দোষমুক্ত কৰিছিল । নিম্ন আদালতৰ এই ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পৰৱৰ্তী সময়ত গোৱা চৰকাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল ৷

তদন্তকাৰী বিষয়া আৰু অধিবক্তাৰ মন্তব্য

তৰুণ তেজপালৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰৰ তদন্তকাৰী বিষয়া হিচাপে কৰ্মৰত গোৱা আৰক্ষীৰ সুনীতা সাৱন্তে কয়, "এই গোচৰৰ তদন্ত সঠিকভাৱে কৰা হৈছিল । তদন্তৰ সময়ত যিবোৰ কথা বাহিৰলৈ আহিছে, সেইবোৰ সকলো আদালতৰ সন্মুখত দাখিল কৰা হৈছিল । উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত সকলো যুক্তি দাঙি ধৰিছিল । উচ্চ ন্যায়ালয়ে দোষমুক্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ বাতিল কৰিছে ।"

গোৱাৰ এডভোকেট জেনেৰেল দেৱীদাস পাংগমে কয়, "... আদালতে অভিযুক্তৰ শাস্তিৰ কোৱাণ্টামৰ প্ৰশ্নত শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে । আৰোপ হ'বলগীয়া শাস্তি সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশ আদালতে গৃহীত কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক : ৬৫ বছৰীয়া শিশু ধৰ্ষণকাৰীক আদালতে দিলে মৃত্যুৰ ৰায়

লগতে পঢ়ক : এবছৰৰ পাছত ছাত্ৰী নিৰ্যাতনকাৰী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা

TAGGED:

যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগ
তৰুণ তেজপাল ধৰ্ষণকাণ্ড
ধৰ্ষণৰ গোচৰ
বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়
TARUN TEJPAL SEXUAL ASSAULT CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.