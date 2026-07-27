ETV Bharat / bharat

মেটাৰ বিৰুদ্ধে দেৱানী গোচৰ তৰিবলৈ গাডকাৰীক অনুমতি দিলে ন্যায়ালয়ে

মেটা আৰু অন্যান্য ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ভুল তথ্য প্ৰচাৰ কৰাৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ বিৰুদ্ধে গডকাৰীক দেৱানী গোচৰ তৰিবলৈ আদালতে অনুমতি প্ৰদান কৰে ।

Bombay HC Allows Union Minister Nitin Gadkari To File Civil Suit Against Meta, X, Google Over Social Media Posts
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 5:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বাই: শেহতীয়াকৈ ৰাজধানী দিল্লীত হোৱা ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সময়ত সামাজিক মাধ্যমত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বহু পোষ্ট শ্বেয়াৰ হৈছিল ৷ যাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিবলৈ আদালতে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক অনুমতি প্ৰদান কৰে ৷

সোমবাৰে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে (Bombay High Court) কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক Meta, X, Google আৰু অচিনাক্ত সত্তাৰ বিৰুদ্ধে ডিপফেক আৰু এআই-জেনেৰেটেড (AI-generated) পোষ্টক লৈ দেৱানী গোচৰ দাখিল কৰিবলৈ অনুমতি দিয়ে ।

E20 সম্পৰ্কীয় ব্যৱসায়িক লাভৰ অভিযোগৰ সৈতে গাডকাৰীৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালক জড়িত কৰি ছ’চিয়েল মিডিয়াত বহুতে বহু পোষ্ট কৰিছিল ৷ সেই পোষ্ট কৰাসকলক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ গাডকাৰী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছিল । গাডকাৰীৰ গোচৰ অনুসৰি, ছ’চিয়েল মিডিয়াত বিতৰ্কিত বিষয়বস্তুৰ ভিতৰত আছে পোষ্ট, ডিপফেক ছবি আৰু ভিডিঅ’ আদি, য’ত তেওঁ আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক E20 ইথানল মিশ্ৰণৰ পৰা লাভাংশ লোৱা বুলি কৰা বুলি অভিযোগ উঠিছে । তেওঁ দাখিল কৰা গোচৰটোত ইথানল মিশ্ৰণ নীতি পেট্ৰ’লিয়াম মন্ত্ৰণালয়ে পৰিচালনা কৰা বুলিও গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে গাডকাৰীক মেটা আৰু অন্যান্য ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মৰ লগতে গাডকাৰী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ভুল তথ্য প্ৰচাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা অচিনাক্ত সত্তাৰ বিৰুদ্ধে দেৱানী গোচৰ দাখিল কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে ।

ইফালে, অটো নিৰ্মাতা আৰু চৰকাৰী সংযুক্ত পৰীক্ষণ সংস্থাসমূহে কয় যে E20 ৰ বাবে প্ৰমাণিত বাহনসমূহে এই ইন্ধন নিৰাপদে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন আৰু পৰীক্ষা কৰা হয় । তেওঁলোকে লগতে কয় যে বাহনৰ সৈতে হোৱা বিভিন্ন সমস্যাসমূহ ইথানলৰ মিশ্ৰণৰ বাবেই নহয়, বৰঞ্চ ইন্ধনৰ মিশ্ৰণ আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ বাবেহে হৈছে ।

কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পেট্ৰ’লত অধিক ইথানল মিহলি কৰাৰ প্ৰচাৰ চলাইছে । খাৰুৱা তেল আমদানিৰ ওপৰত দেশৰ নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস, কাৰ্বন নিৰ্গমন হ্ৰাস, চুপাৰি আৰু শস্যৰ পৰা তৈয়াৰী ইথানলৰ ঘৰুৱা উৎপাদনত সহায় কৰাৰ বাবে ইয়াৰ বৃহত্তৰ কৌশলৰ অংশ ।

লগতে পঢ়ক : NEET-UG প্ৰশ্নকাকত ফাদিল গোচৰ: প্ৰথম দিনাই আদলতত উপস্থিত নহ’ল চি বি আইৰ অধিবক্তা

লগতে পঢ়ক : প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অপত্তিজনক পোষ্ট কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ দিল্লী আৰক্ষী

লগতে পঢ়ক : পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ সাধনৰ বাবে টাস্ক ফ’ৰ্চ গঠনৰ ঘোষণা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

লগতে পঢ়ক : সাংবাদিক-আৰক্ষীক আক্ৰমণৰ অভিযোগত দেওবাৰে তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ, ১৪ জনলৈ বৃদ্ধি গ্ৰেপ্তাৰৰ সংখ্যা

TAGGED:

পেট্ৰ’লত অধিক ইথানল মিহলি
ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম
মেটাৰ বিৰুদ্ধে দেৱানী গোচৰ
বোম্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়
UNION MINISTER NITIN GADKARI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.