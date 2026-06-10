মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, পৌৰ নিগম, আৰএছএছৰ কাৰ্যালয়ক বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি

মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, পৌৰ নিগম, আৰএছএছৰ কাৰ্যালয়ক বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি
ই-মেইলৰ জৰিয়তে আহিছে এই ভাবুকি ৷ দেশৰ দুখনকৈ আগশাৰীৰ আৰু ব্যস্ততাপূৰ্ণ ৰাজ্যত একেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷
By PTI
Published : June 10, 2026 at 6:51 PM IST
আহমেদাবাদ/মুম্বাই: এইবাৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়কে ধৰি একাধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান ৷ যাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়, পৌৰ নিগমৰ লগতে আৰএছএছৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছে এক ভাবুকিৰে ভৰা ই-মেইল ৷ ই-মেইলটোত আটাইকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্যালয় বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে ৷
এই ই-মেইল লাভ কৰাৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে আতংকৰ ৷ যাৰ বাবে কাৰ্যালয়কেইটাত বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলৰ লগতে কুকুৰ উপস্থিত হৈ তালাচী অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ৷ বুধবাৰে দিনৰ ১.১১ বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়টো বোমাৰে উৰুৱাই দিয়া হ’ব বুলিও ই-মেইলটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, ভাবুকিৰে পৰিপূৰ্ণ এই ই-মেইলটো খালিস্তান ৰাষ্ট্ৰীয় সেনাৰ নামত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বুলি আৰক্ষীৰ তদন্তকাৰী বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিছে ৷ এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গুজৰাটত ৷
আৰক্ষী-প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলে জনোৱা মতে, ‘‘গুজৰাটৰ গান্ধীনগৰস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে আহমেদাবাদ পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয় আৰু আৰএছএছৰ কাৰ্যালয়টো উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি ই-মেইলৰ জৰিয়তে লাভ কৰাৰ পিছত বুধবাৰে এক তালাচী অভিযান চলোৱা হয় ৷ অভিযোগ অনুসৰি ‘খালিস্তান ৰাষ্ট্ৰীয় সেনা’ এই ভাবুকিভৰা ই-মেইলটো প্ৰেৰণ কৰিছিল ।
চৰকাৰী আইডিত লাভ কৰা এই ই-মেইলত দাবী কৰা হৈছিল যে নিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰি এটাৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ’ব ৷ সেই অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ত দিনৰ ১.১১ বজাত, আহমেদাবাদ পৌৰ নিগমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিয়লি ৩.১১ বজাত আৰু চহৰখনৰ মণিনগৰ অঞ্চলস্থিত আৰএছএছৰ কাৰ্যালয়ত সন্ধিয়া ৫.১১ বজাত বিস্ফোৰণ সংঘটিত হ’ব ।
এই ভাবুকিৰ পিছতে পৌৰ নিগমৰ কাৰ্যালয়টো খালী কৰা হয় ৷ তদুপৰি অন্যান্য স্পৰ্শকাতৰ এলেকাসমূহতো নিৰাপত্তা অধিক কটকটীয়া কৰা হয় ৷ আৰক্ষীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই জনোৱা মতে বোমা বিশেষজ্ঞৰ দলৰ লগতে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীও কাৰ্যালয়কেইটাত উপস্থিত হৈছে ৷ সমান্তৰালকৈ বোমাৰ সন্ধানত তন্ন-তন্নকৈ অভিযান চলোৱা হৈছে ৷
ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান আৰু আহমেদাবাদৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী আয়ুক্ত জি এছ মালিকে এই ই-মেইলটোৰ উৎস সম্পৰ্কে আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰখা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধান মালিকে কয়, ‘‘এই ই-মেইল প্ৰেৰণৰ বাবে ভিপিএন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু ইণ্টাৰনেট ট্ৰেফিক আমেৰিকাৰ মাজেৰে পৰিচালনা কৰা হৈছিল । গান্ধীনগৰ আৰু আহমেদাবাদ আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি বিষয়টোৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিছে ৷’’
ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব এম কে দাসে এই ই-মেইল লাভৰ পিছতে প্ৰয়োজনীয় সকলো ধৰণৰ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় থকা গান্ধীনগৰৰ স্বৰ্ণিম সংকুল-১ ৰ বাহিৰত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত সচিবগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমি এটা ভাবুকিৰে ভৰা ই-মেইল লাভ কৰিছো আৰু আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ তদন্ত কৰি আছে । এইক্ষেত্ৰত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।’’
আনহাতে, পৌৰ নিগমৰ স্থায়ী সমিতিৰ অধ্যক্ষ কমলেশ পেটেলে উল্লেখ কৰে যে ই-মেইলটো লাভ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল কাৰ্যালয়টোত উপস্থিত হৈ সকলো পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰে । পেটেলে কয়, ‘‘ই-মেইলটো পোৱাৰ লগে লগে তাৎক্ষণিকভাৱে তদন্ত কৰা হৈছিল ৷ ইয়াৰ লগে লগে কাৰ্যালয়টোও খালী কৰা হৈছিল । ই-মেইলটো কোনে প্ৰেৰণ কৰিছে, তাক নিৰ্ণয় কৰিবলৈ তদগন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে ৷ সাধাৰণতে মানুহৰ মাজত আতংক বিয়পাবলৈয়ে একাংশই এনেধৰণৰ ই-মেইল প্ৰেৰণ কৰে ৷’’
অৱশ্যে আহমেদাবাদ আৰু গান্ধীনগৰৰ আৰক্ষী নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষই বৰ্তমানলৈকে চলোৱা অনুসন্ধানৰ মাজত কোনোধৰণৰ সন্দেহজাত সামগ্ৰী আৰক্ষী নোপোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে ৷
মুম্বাইতো অনুৰূপ ঘটনা
গুজৰাটৰ লগতে দেশৰ বাণিজ্যিক চহৰ মুম্বাইতো একেধৰণৰ ই-মেইল লাভ কৰিছে মেয়ৰৰ কাৰ্যালয়ে ৷ মুম্বাইৰ মেয়ৰৰ কাৰ্যালয়ৰ লগতে একাধিক চৰকাৰী বাহন বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰি অজ্ঞাত উৎসই পৌৰ নিগম প্ৰশাসনলৈ এক ই-মেইল প্ৰেৰণ কৰিছে । যাৰ বাবে মুম্বাই পৌৰ নিগমৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ লগতে মেয়ৰৰ কাৰ্যালয়তো নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ৷
সুৰক্ষাৰ খাতিৰত বাহিৰৰ পৰা অহা কোনো ব্যক্তিকে কাৰ্যালয়টোত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই ৷ কোনো জৰুৰী বিষয়ত কোনো ব্যক্তি কাৰ্যালয়টোত প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া হ’লেও সোধা-পোছা কৰি পাছ প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ অৱশ্যে মেয়ৰ ৰিতু তাৱড়ে নিজৰ কাৰ্যালয়তে নিয়মীয়াকৈ বৈঠক অব্যাহত ৰাখিছে ।
খালিস্তান নেশ্যনেল আৰ্মীৰ নামত প্ৰেৰিত এই ই-মেইলৰ জৰিয়তে বুধবাৰে দিনৰ ১.১১ বজাত বিএমচিৰ মেয়ৰৰ কাৰ্যালয়ত কাৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ একেটা ই-মেইলকে বোম্বাই ষ্টক এক্সচেঞ্জ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ো বোমাৰে উৰুৱাই দিয়াৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি আৰু চিকিৎসকৰ যত্নই এটি শিশুক দিলে নতুন জীৱন