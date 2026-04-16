বিদ্যালয়, সচিবালয় আৰু দুখন বিমান বোমাৰে উৰুৱাৰ ভাবুকি, ই-মেইলৰ পিছতেই সতৰ্ক আৰক্ষী-প্ৰশাসন

বিদ্যালয়, সচিবালয় আৰু দুখন বিমান বোমাৰে উৰুৱাৰ ভাবুকি, ই-মেইলৰ পিছতেই সতৰ্ক আৰক্ষী-প্ৰশাসন
পুনৰ এবাৰ বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি । এইবাৰ বিদ্যালয়, সচিবালয়ৰ লগতে আৰু দুখন বিমানো বোমাৰে উৰুৱাৰ ভাবুকি আহিল ই-মেইলত ।
Published : April 16, 2026 at 2:49 PM IST
চণ্ডীগড় : ধাৰাবাহিকভাৱে ভাবুকিভৰা মেইলৰ ধাৰা বৰ্তমানো থমকি ৰোৱা নাই চণ্ডীগড়ত । শেহতীয়াকৈ বৃহস্পতিবাৰে কেইবাখনো বিদ্যালয়ে পুৱা ৭:২২ বজাত এনেধৰণৰ সন্দেহজনক মেইল লাভ কৰে । এই ই-মেইলত কেৱল বিদ্যালয়সমূহক লক্ষ্য কৰিয়েই নহয়, চণ্ডীগড় সচিবালয় আৰু দুখন বিমানৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছিল । উক্ত ই-মেইল লাভ কৰাৰ লগে লগে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আতংকিত হৈ পৰে আৰু আৰক্ষী তথা নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহক অৱগত কৰে ।
কি লিখা আছিল এই ই-মেইলত:
ইমেইলটোত স্পষ্টভাৱে নিৰ্দিষ্ট স্থানত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি দিয়া হৈছে । এইবাৰ ইমেইলটো কেৱল বিদ্যালয়ত সীমাবদ্ধ হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সচিবালয়কে ধৰি চৰকাৰী কাৰ্যালয় আৰু দুখন বিমান সেৱাও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । যাৰ ফলত বৃদ্ধি পাইছে বিষয়টোৰ গুৰুত্ব । তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহে মেইলটোৰ আঁৰত কোন আছে তাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ।
সতৰ্ক হৈ আছে নিৰাপত্তা সংস্থাসমূহ:
এই ভাবুকিৰ পিছত চণ্ডীগড় আৰক্ষী, বোমা বিশেষজ্ঞৰ দল আৰু অন্যান্য নিৰাপত্তা সংস্থা তৎক্ষণাত সতৰ্ক হৈ পৰিছে । ই-মেইল লাভ কৰা বিদ্যালয়সমূহ পৰিদৰ্শন কৰা হৈছে । শিশু আৰু কৰ্মচাৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে কেইবাটাও স্থান খালী কৰাৰ লগতে কঠোৰ নিৰীক্ষণত ৰখা হৈছে । সচিবালয় আৰু বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ অঞ্চলসমূহতো নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
পূৰ্বেও আহিছিল ভাবুকি:
চণ্ডীগড়ত এনে ই-মেইল প্ৰথমবাৰৰ বাবে নহয় । কিছুদিনৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহে বাৰে বাৰে বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি লাভ কৰি আহিছে যদিও তদন্তত এইবোৰৰ বেছিভাগেই ভুৱা বুলি প্ৰকাশ পাইছে । ইয়াৰ পিছতো প্ৰশাসনে প্ৰতিবাৰেই সম্পূৰ্ণ প্ৰট’কলৰ সৈতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব, কিয়নো যিকোনো গাফিলতিয়ে যথেষ্ট ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব পাৰে ।