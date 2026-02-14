কলকাতা বিমানবন্দৰত চাৰি ঘণ্টা আবদ্ধ শ্বিলং অভিমুখী বিমান
কলকাতাৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখী ইণ্ডিগ' বিমানৰ শৌচাগাৰত এজন ক্ৰুৰ সদস্যই বোমাৰ ভাবুকি পত্ৰ উদ্ধাৰ কৰে ।
Published : February 14, 2026 at 5:19 PM IST
কলকাতা : শ্বিলং অভিমুখী ইণ্ডিগ’ৰ এখন বিমান শনিবাৰে পুৱা প্ৰায় চাৰি ঘণ্টা ধৰি কলকাতা বিমানবন্দৰত আবদ্ধ হৈ পৰে । পুৱা ৯:১৫ বজাত কলকাতাৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখে ৰাওনা হ’বলগীয়া ইণ্ডিগ' ৬E3074 বিমানখনত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি পত্ৰ লাভ কৰে আৰু লগে লগে বিমানখন আইছ’লেশ্যন বে’লৈ ডাইভাৰ্ট কৰা হয় ।
কিন্তু পিছত এই ভাবুকিটো ভূৱা বুলি প্ৰমাণিত হয় আৰু মানক সুৰক্ষা প্ৰট’কল অনুসৰি সম্পূৰ্ণ অনুসন্ধানৰ অন্তত বিমানখনে দুপৰীয়া ১:৩৩ বজাত গন্তব্যস্থানলৈ ৰাওনা হয় ।
ভাৰতীয় বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই জনোৱা মতে, নিৰ্ধাৰিত যাত্ৰা সময়ৰ প্ৰায় ১৫ মিনিট পূৰ্বে পুৱা প্ৰায় ৯:১৫ বজাত শৌচাগাৰত এজন ক্ৰুৱে নোটখন উদ্ধাৰ কৰে । ইতিমধ্যে ৬০জন যাত্ৰীৰ কিছুসংখ্যক বিমানখনত উঠিছিল ।
কিন্তু যাত্ৰীসকলক নিৰাপদে নমাই অনা হয় আৰু বিমানখনক আইছ’লেশ্যন বে’লৈ লৈ যোৱা হয় । তেওঁ লগতে কয় যে মানক সুৰক্ষা প্ৰট’কল মানি চলি সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহে এক সম্যক পৰীক্ষা চলাইছিল ।
ইণ্ডিয়ান এৰোন'টিকেল ইনষ্টিটিউট (এ এ আই)ৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই জনোৱা মতে, সকলো নিৰাপত্তা পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আৰু কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা অনুমতি লাভ কৰাৰ পিছত বিমানখনক উৰণৰ বাবে নিৰাপদ বুলি ঘোষণা কৰা হয় ।
মন কৰিবলগীয়া যে যোৱা মাহৰ ২৩ জানুৱাৰীত দিল্লীৰ পৰা পুনে অভিমুখী ইণ্ডিগ’ৰ এখন বিমানত একেধৰণৰ ভাবুকি পত্ৰ পোৱা গৈছিল । সেই চিঠিখনো হাতেৰে লিখা আছিল আৰু শৌচাগাৰত এজন ক্ৰুৱে পত্ৰখন লাভ কৰিছিল । অৱশ্যে বিমানখন পুনেত অৱতৰণ কৰাৰ পিছতহে এই ভাবুকি পত্ৰখন পোৱা গৈছিল ।