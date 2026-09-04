ETV Bharat / bharat

মণিপুৰত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতাৰ বাসগৃহৰ সমীপত বোমা বিস্ফোৰণ

কোনো অজ্ঞাত দুষ্কৃতিকাৰীয়ে নিক্ষেপ কৰা বিস্ফোৰকৰ ফলত এই বিস্ফোৰণৰ সন্দেহ কৰা হৈছে যদিও তেওঁলোকৰ পৰিচয় আৰু উদ্দেশ্য এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ।

MANIPUR BOMB BLAST
মণিপুৰত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতাৰ বাসগৃহৰ সমীপত বোমা বিস্ফোৰণ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 4, 2026 at 11:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

থৌবাল (মণিপুৰ) : মণিপুৰৰ য়াইৰিপকৰ বিষ্ণুনাহাত বৃহস্পতিবাৰে নিশা কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা কে মেঘাচন্দ্ৰ সিঙৰ বাসগৃহৰ গে'টৰ সমীপত এক বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হয় । এক প্ৰেছ বিবৃতি অনুসৰি, নিশা প্ৰায় ৮.১৫ বজাত এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় ।

অচিনাকি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিস্ফোৰক নিক্ষেপ কৰাৰ ফলত এই বিস্ফোৰণ ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । প্ৰেছ বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে অপৰাধীৰ পৰিচয় আৰু উদ্দেশ্য এতিয়াও জানিব পৰা পৰা হোৱা নাই । ইফালে এই ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষী গৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তালাচী অভিযান চলায় ।

সন্দেহযুক্ত অপৰাধীৰ পৰিচয় আৰু ঘটনাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই । সবিশেষ জানিবৰ বাবে অপেক্ষা কৰা হৈছে বুলি বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে ।

"মণিপুৰৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা শ্ৰী মেঘাচন্দ্ৰ সিঙৰ বাসগৃহৰ সমীপত সংঘটিত বোমা বিস্ফোৰণক তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ । এই গুৰুতৰ আক্ৰমণৰ বাবে জৰুৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছোঁ । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তৎকালীনভাৱে তেওঁক পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু দোষীক ন্যায়ৰ কাঠগৰালৈ অনাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনালোঁ ।" লোকসভাৰ সাংসদ তথা কংগ্ৰেছ নেতা সপ্তগিৰি উলাকাই এক X পোষ্টত কয় ।

মণিপুৰৰ দায়িত্বত থকা সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটীৰ লগতে সাংসদ সপ্তগিৰি শংকৰ উলাকাই এই বিস্ফোৰণক তীব্ৰ গৰিহণা দি জৰুৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে । তেওঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতাগৰাকীক পৰ্যাপ্ত নিৰাপত্তা প্ৰদান কৰাৰ লগতে দোষীক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ আহ্বান জনায় ।

উল্লেখ্য যে ২০২৩ চনৰ ৩ মে'ত এক প্ৰতিবাদী সমদলৰ পৰা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত তিনি বছৰৰো অধিক সময় ধৰি মণিপুৰ অশান্ত হৈ আছে । বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনাত চৰকাৰী তথ্য মতে, চলিত বৰ্ষৰ ৩১ আগষ্টলৈকে ৩০৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । আনহাতে, ৪৯ গৰাকী লোক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে । ইয়াৰ উপৰি হাজাৰ হাজাৰ লোক স্থানচ্যুত হৈছে । বহু লোক এতিয়া আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলগা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :অসম-নাগালেণ্ড সীমা বিবাদ: নাগালেণ্ড চৰকাৰে সীমান্তবাসীৰ স্বাৰ্থ সক্ৰিয়ভাৱে ৰক্ষা কৰাৰ দাবী উপ মুখ্যমন্ত্ৰী পেটনৰ
লগতে পঢ়ক :যাত্ৰীবাহী বাছ আৰু ডাম্পাৰৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত ৫, আহত ২০

TAGGED:

MEGHACHANDRA SINGH
MANIPUR VIOLENCE
মণিপুৰত বোমা বিস্ফোৰণ
কংগ্ৰেছ নেতা মেঘাচন্দ্ৰ সিং
MANIPUR BOMB BLAST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.