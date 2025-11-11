সকলোতে সিঁচৰতি কেৱল মানৱ শৰীৰৰ অংগ : দিল্লী বিস্ফোৰণৰ প্ৰতিটো দৃশ্য বৰ্ণনা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ
লালকিল্লাৰ সমীপত হোৱা বিস্ফোৰণে সকলোকে কঁপাই তুলিছে,পদপথৰ সকলোতে কেৱল মানৱ দেহৰ অংগ সিঁচৰিত হৈ পৰিছে ৷ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰি ফৰেনছিকে কৰি গৈছে নিজৰ কাম ৷
November 11, 2025
সান্তু দাসৰ প্ৰতিবেদন
নতুন দিল্লী : সোমবাৰে সন্ধিয়া লালকিল্লা মেট্ৰ’ ষ্টেচনৰ ১ নং গেটৰ সমীপত এখন গাড়ী বিস্ফোৰণ হয় ৷ এই বিস্ফোৰণত অঞ্চলটোৰ লোকসকলৰ মাজত এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ৷ এই বিস্ফোৰণত আন কেবাখনো গাড়ীত জুই লাগে ৷ সোমবাৰে এক ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সূচনা হয় ৰাজধানী চহৰ দিল্লীত ৷
বগা ৰঙৰ HR26 CE 7674 নম্বৰৰ হুণ্ডাই i20 বাহনখন বিস্ফোৰণৰ পূৰ্বে উপস্থিত হৈছিল লালকিল্লাৰ সমীপত ৷ এই বিস্ফোৰণ ইমানেই শক্তিশালী আছিল যে ইয়াৰ চাৰিওফালে থকা ই-ৰিক্সাকে ধৰি প্ৰায় দুই ডজন গাড়ীত জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল ৷
এই বিস্ফোৰণত ১২ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে কেইবাজনো লোক আহত হয় । সংবাদ সংস্থা PTI-ৰ আগত কেবাজনো প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে এই ঘটনাৰ বিৱৰণ দিছে ৷ এই বিস্ফোৰণ ইমানেই ভয়াৱহ আছিল যে বহু মানুহৰ দেহৰ অংগ পদপথৰ ওপৰত সিঁচৰিত হৈ পৰি থকা দেখা গৈছিল ৷
ধৰ্মেন্দ্ৰ নামৰ এজন লোকে ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি গৈ থকা সময়তে এই বিস্ফোৰণ সংঘটিত হয় । তেওঁ ইটিভি ভাৰতৰ আগত কয়, ‘‘মই দেখিছিলো জীৱিত মানুহ জ্বলি থকা, বহু মানুহে নিজৰ গাড়ী এৰি সেই ঠাইৰ পৰা পলাই যোৱা । সেই সময়ত সকলোৱে কেৱল নিজকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰি আছিল ৷ কিন্তু যদি আপোনাৰ সন্মুখত কোনোবা ব্যক্তি জ্বলি আছে, তেন্তে তেওঁলোককো বচাবলৈ আমি চেষ্টা কৰা উচিত । মই চিঞৰি আছিলো, মানুহক সহায় কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিলো । কিন্তু কোনো অহা নাছিল । মই বহু চেষ্টাৰ অন্তত এজন মানুহক গাড়ীৰ পৰা উলিয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিলো । বহু লোকৰ দেহৰ অংশ মাটিত ছেদেলি-ভেদেলি হৈ পৰি থকা দেখা পাইছিলো ।”
ধৰ্মেন্দ্ৰয়ে কয় যে তেওঁ HR26 CE 7674 নম্বৰৰ গাড়ীখন চিনি পোৱাৰ লগে লগে আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । ‘‘আৰক্ষীৰ লোকসকল উক্ত স্থানত আহি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকে ফোনত গাড়ীৰ পঞ্জীয়ন পৰীক্ষা কৰে । পৰীক্ষণত নামটো ওলাল মহম্মদ ছলমান । পিছত আৰক্ষীয়ে গম পালে যে নদীমক সেই গাড়ীখন বিক্ৰী কৰা হৈছে ।’’ তেওঁ কয় ৷
এনে উচ্চ নিৰাপত্তাৰ প্ৰয়োজন থকা অঞ্চলত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অপ্ৰস্তুত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে সাক্ষীগৰাকীয়ে । ‘‘ইয়াত মাত্ৰ দুজন কনিষ্টবলহে নিয়োজিত আছিল আৰু বাকী আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক প্ৰায় ১০ মিনিটৰ পিছত আহিছিল ।’’ তেওঁ কয় ৷ এই বিস্ফোৰণত ওচৰৰ বহু দোকানৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল লগতে মেট্ৰ’ ষ্টেচনৰ কাঁচসমূহো ভাঙি গৈছিল বুলিও তেওঁ কয় ।
ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত চান্দনী চ’কত থকা ব্লগাৰ সুনীল শেট্টীয়ে ইটিভি ভাৰতক কয় যে এই বিস্ফোৰণটো যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ সৈতে মিল আছে । তেওঁ কয়, “আমি মাত্ৰ গৌৰী শংকৰ মন্দিৰৰ ওচৰ পাওঁতে এটা বৃহৎ বিস্ফোৰণ হয় আৰু মাটি কঁপি যায় । এটা প্ৰকাণ্ড অগ্নিগোলক ওপৰলৈ উঠি যায় আৰু বতাহত কেৱল ক’লা ধোঁৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল । মানুহবোৰ আতংকিত হৈ চাৰিওফালে সিঁচৰিত হৈ দৌৰি আছিল । মই দেখিলো, মানুহৰ শৰীৰৰ অংগবোৰ ৰাস্তাত পৰি থকা, ক’ৰবাত এটা চকু, ক’ৰবাত এখন হাত ৷ গাড়ীবোৰ লাইট টৰ্চৰ দৰে জ্বলি আছিল ।”
শেট্টীয়ে কয় যে কেইবাজনো লোকে এই বিস্ফোৰণক সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ বুলি ভুলকৈ ধৰি লৈছে । ‘‘কেইছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে সংঘটিত হোৱা এই বিস্ফোৰণত কি হ’ল কোনেও একো ধৰিবই নোৱাৰিলে ৷ যেতিয়া সকলোৱে সম্ভেদ ঘূৰাই পালে তেতিয়া কোনো লোকে চিঞৰি ক’বলৈ ধৰিলে - লালকিল্লাত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণ হৈছে ।’’
লালকিল্লাৰ সমীপৰ এখন বজাৰত হকাৰ হিচাপে কাম কৰি থকা পাৰবীনে কয় যে তেওঁ মানৱ শৰীৰৰ অংগবোৰ ইফালে সিফালে পৰি থকা দেখিছিল । “এটা ডাঙৰ শব্দ হ’ল, শৰীৰৰ অংগবোৰ সিঁচৰতি হৈ পৰিল । আমি সেইবোৰ সংগ্ৰহ কৰাত কৰ্তৃপক্ষক সহায় কৰিলো ৷’’ তেওঁ কয় ।
কাশ্মীৰী গেটৰ (Kashmiri Gate) বাসিন্দা আদিত্য ৰাজপুতে তেওঁৰ বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে জামা মছজিদ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিল । তেতিয়াই এই ঘটনাটো সংঘটিত হয় ৷
তেওঁ কয় যে এই বিস্ফোৰণৰ প্ৰভাৱ ইমানেই প্ৰবল আছিল যে তাৰ পৰাই তেওঁলোৱে শব্দ শুনিবলৈ পাইছিল । “সকলোতে কেৱল বিশৃংখলতা দেখা গৈছিল । আমি ওলাই যাবলৈ আমি বিকল্প পথ ব্যৱহাৰ কৰিছিলো, য’ত আমি মানৱ শৰীৰৰ অংগবোৰ সিঁচৰতি হৈ থকা দেখিছিলো ৷” তেওঁ লগতে কয় ।
সন্ধিয়াৰ ভাগত উদ্ধাৰকাৰী দলে সকলো দৃশ্যমান অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰি অঞ্চলটো পৰিষ্কাৰ কৰি পেলাই যদিও আৰক্ষীয়ে ফৰেনছিক কাম অব্যাহত ৰখাৰ বাবে আঞ্চলটো ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে । নিৰুদ্দেশ হোৱা আত্মীয়ৰ সন্ধানত থকা পৰিয়ালসমূহৰ বাবে চিকিৎসালয়সমূহে হেল্পলাইন নম্বৰ প্ৰদান কৰিছে ।