ভিয়েটনাম নাও দুৰ্ঘটনা: মুম্বাইৰ পৰা গৃহৰাজ্যলৈ মৃতদেহ প্ৰেৰণ, লাভা মোবাইলৰ ২৫ লাখকৈ সাহায্য
মুম্বাই বিমানবন্দৰত সকলো আনুষ্ঠানিকতা সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত মঙলবাৰে পুৱা মৃতদেহকেইটা সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰে তিনিখন ৰাজ্যৰ জন্মগৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
Published : July 14, 2026 at 1:58 PM IST
মুম্বাই: ভিয়েটনামৰ ফুক’ক দ্বীপৰ ওচৰত স্পীডবোট দুৰ্ঘটনাত নিহত ১৫ জন ভাৰতীয় পৰ্যটকৰ মৃতদেহ সোমবাৰে নিশা বিমানেৰে ভাৰতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত মঙলবাৰে পুৱা নিজ নিজ জন্মস্থানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
হো চি মিন চহৰৰ পৰা যাত্ৰা কৰি নিশা ৯.১৯ বজাত মুম্বাইৰ ছাত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰা ভিয়েটনাম এয়াৰলাইনছৰ ভিএন ৯৭৯ নম্বৰৰ বিমানখনত মৃতদেহকেইটা প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
The flight transporting the mortal remains of the Indian nationals who had lost their lives in the tragic boat accident on 11 July in Phu Quoc has just arrived in Mumbai.— India in Vietnam (@AmbHanoi) July 13, 2026
The Embassy in Hanoi and the Consulate in Ho Chi Minh City will continue to coordinate with respective… pic.twitter.com/LAJMyU2BW3
তাৰ পৰাই তেওঁলোকক বিমানেৰে মৃতসকলৰ জন্ম ৰাজ্য তামিলনাডু, কেৰালা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ লৈ যোৱা হয় । নিহতসকলৰ ভিতৰত দহজন তামিলনাডুৰ, তিনিজন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আৰু দুজন কেৰালাৰ ।
মৃতসকল কোন কোন
নিহত তামিলনাডুৰ বাসিন্দাকেইজন হৈছে সেন্থিল কুমাৰ জয়াভেল, মুৰুগা প্ৰভু অৰুমুগাম, শ্ৰীধৰ সুন্দৰৰাজন, শ্বেখ আব্দুল্লা আব্দুল মজীদ, বালাজী নাটেছান, বিনয় কুমাৰ চিথিৰাপুৰম ভাস্কৰা, ৰবিশংকৰ সুগুমৰণ, সন্তোষ কুমাৰ শান্তিলালজৈন, বাবু কুপ্পুস্বামী আৰু আলাগুৰাজন শিৱসামী ।
আনহাতে, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নিহত লোককেইজনক নাল্লাপেটা আদিছেছাইয়া ৰবিতেজা, শ্ৰীধৰ মুদিয়াম আৰু জয়া লক্ষ্মী গেল্লী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি কেৰালাৰ নিহত লোক দুজন হৈছে অভিকট চেৰিয়ান থমাছ আৰু তেওঁৰ পত্নী লভেনি থমাছ ।
নিহত ১৫ জন লোকৰ ভিতৰত আছে লাভা মোবাইলছৰ এজন কৰ্মচাৰী আৰু ১৪ জন সহযোগী । লাভা মোবাইলছৰ উদ্যোগত আয়োজিত এক কৰ্প'ৰেট ইনচেণ্টিভ যাত্ৰাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
চেন্নাই আৰু কেৰালাত মৃতদেহ উপস্থিত
তামিলনাডুৰ ১০ জন লোকৰ মৃতদেহ চেন্নাই আৰু কয়ম্বটুৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে । পুৱা ৮.১০ বজাত দুটা মৃতদেহ চেন্নাইত উপস্থিত হোৱাৰ বিপৰীতে আন দুটা মৃতদেহ চেন্নাইলৈ কঢ়িয়াই লৈ যোৱা দ্বিতীয়খন বিমানে পুৱা ৯.৫০ বজাত মুম্বাইৰ পৰা ৰাওনা হয় আৰু পুৱা ১১.৪৫ বজাত চেন্নাইত উপস্থিত হয় ।
ইয়াৰ পিছতে আন ছয়টা মৃতদেহ তিনিখন বিমানেৰে পুৱা প্ৰায় ১০ বজাত কয়ম্বটুৰলৈ ৰাওনা হয় আৰু দুপৰীয়াৰ ভিতৰত তাত উপস্থিত হ’ব । এই আটাইকেইটা মৃতদেহ বিমানবন্দৰৰ পৰাই তেওঁলোকৰ জন্মগাঁৱৰ আত্মীয়ৰ হাতত গতাই দিয়া হ’ব ।
মঙলবাৰে পুৱা তিৰুৱনন্তপুৰম বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা কেৰালাৰ দম্পতীটোৰ মৃতদেহ এম্বুলেন্সেৰে তেওঁলোকৰ গৃহ চহৰ কোটৰাক্কাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে ।
The Indian national undergoing treatment at Phu Quoc after the tragic boat accident successfully underwent a medical procedure yesterday evening. He has been admitted in a hospital in Ho Chi Minh City today.— India in Vietnam (@AmbHanoi) July 13, 2026
His family members have also arrived in Ho Chi Minh City.
We continue…
বিমানখন অৱতৰণৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে পুৱা ৫.৪৫ বজাত মুম্বাই বিমানবন্দৰত উপস্থিত হোৱা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰক্ষীৰ এটা দলে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানেৰে তিনিওটা মৃতদেহ হায়দৰাবাদলৈ লৈ যায় । ইয়াৰ পিছতে পুৱা প্ৰায় ৭.১০ বজাত হায়দৰাবাদৰ পৰা এয়াৰ এম্বুলেন্সেৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ লৈ যোৱা মৃতদেহকেইটা ইতিমধ্যে জন্মগাঁৱলৈ লৈ যোৱা হৈছে ।
ভিয়েটনামত কি ঘটিছিল
শনিবাৰে ফু ক’ক দ্বীপৰ সমীপৰ হ’ন মে ৰুট নগইৰ সমীপত ৩২ জন ভাৰতীয় পৰ্যটক আৰু চাৰিজন স্থানীয় ক্ৰু মেম্বাৰ কঢ়িয়াই অনা এখন স্পীডবোট বাগৰি পৰে আৰু ১৫ জন পৰ্যটকৰ মৃত্যু হয় । বাকীকেইজনক উদ্ধাৰ কৰা হয় । উদ্ধাৰ হোৱা ভাৰতীয় পৰ্যটকৰ ১৬ জন ভাৰতলৈ উভতি অহাৰ বিপৰীতে এজনক ভিয়েটনামৰ ফু ক’ক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ।
চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি জীৱিত ব্যক্তিজনৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি সংবাদ সংস্থা এ পিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । ৪৯ বছৰীয়া ব্যক্তিজন পানীত প্ৰায় ডুব যোৱাৰ পিছত হাওঁফাওঁৰ গুৰুতৰ ক্ষতি হোৱাৰ লগতে ভয় খোৱা, একাধিক আঘাত আৰু মগজুত ৰক্তক্ষৰণ হোৱা বুলিও প্ৰকাশ পাইছে ।
ভিয়েটনামত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে সোমবাৰে X পোষ্টযোগে কয়, "কালি সন্ধিয়া সংঘটিত কৰুণ নাও দুৰ্ঘটনাৰ পিছত ফু ক'কত চিকিৎসাধীন হৈ থকা ভাৰতীয় নাগৰিকগৰাকীক সফলতাৰে চিকিৎসা পদ্ধতি প্ৰদান কৰা হৈছে । আজি তেওঁক হো চি মিন চহৰৰ এখন চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে । তেওঁৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলো হো চি মিন চহৰত উপস্থিত হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে ভিয়েটনামৰ সৰ্ববৃহৎ দ্বীপ ফু ক’ক বগা বালিৰ বিল, প্ৰবাল প্ৰাচীৰ আৰু দ্বীপটোত হপিং ভ্ৰমণৰ বাবে বিখ্যাত এক প্ৰধান পৰ্যটনস্থলী । শনিবাৰে দ্বীপটো ভ্ৰমণৰ পৰা উভতি আহি থকা অৱস্থাত হন মে ৰুট নগাই দ্বীপৰ পৰা প্ৰায় ৪০০ মিটাৰ দূৰত্বত স্পীডবোটখন বাগৰি পৰে ।
দুৰ্ঘটনাৰ কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই আৰু ভিয়েটনাম কৰ্তৃপক্ষই ইয়াৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে । ভিয়েটনামৰ নিউজ পৰ্টেল ভি এন এক্সপ্ৰেছ ইণ্টাৰনেশ্যনেলৰ তথ্য অনুসৰি, দেওবাৰে স্পীডবোটৰ অপাৰেটৰক আটক কৰা হয় ।
প্ৰতিজন ভুক্তভোগীৰ পৰিয়াললৈ লাভা মোবাইলৰ ২৫ লাখকৈ সাহায্য ঘোষণা
ঘৰুৱা মোবাইল ফোন কোম্পানী লাভা ইণ্টাৰনেশ্যনেলে সোমবাৰে ভিয়েটনামৰ নাও ট্ৰেজেডীত নিহত পৰিয়ালক ২৫ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ।
লাভাই এক বিবৃতিত কয় যে এই কঠিন সময়ত পৰিয়ালসমূহৰ সৈতে একেলগে থকাৰ সাহস হিচাপে লাভাই ২৫ লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিব ।
কোম্পানীটোৱে জনোৱা মতে, প্ৰয়োজনীয় পৰীক্ষণ আৰু নথি-পত্ৰৰ কামৰ পিছত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহলৈ পোনপটীয়াকৈ এই সাহায্য প্ৰদান কৰা হ’ব । বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "এই সাহায্য স্বেচ্ছাই, মানৱীয় ভিত্তিত প্ৰদান কৰা হৈছে । যিসকলে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে তেওঁলোক আছিল বিশাল লাভা পৰিয়ালৰ মূল্যৱান সদস্য । আমি এই গভীৰ শোকৰ সময়ত তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সৈতে থিয় দিছোঁ আৰু এই কঠিন সময়ছোৱাত আমাৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ ।"