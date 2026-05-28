গংগাত অঘটন: দুজনৰ মৃত্য়ু, সন্ধানহীন বহুজন

BOAT CAPSIZE IN GANGA
আকৌ নাও দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat Bihar)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 28, 2026 at 1:07 PM IST

পাটনা: আকৌ নাও দুৰ্ঘটনা ৷ নিজে কৰা খেতিৰ ফচল আনিবলৈ বুলি নৌকাৰে যাত্ৰা কৰাৰ সময়তে সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো ৷ জানিব পৰা মতে, বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনাৰ গাতে লাগি থকা বাড় মহকুমাৰ বিখ্যাত উমানাথ গংগা ঘাটত বৃহস্পতিবাৰে পুৱাই এই মৰ্মান্তিক নাও দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।

দিয়াৰা অঞ্চলৰ দিশে গৈ থকা অৱস্থাতে সৰু নাওখনে হঠাতে ভাৰসাম্য হেৰুৱাই গংগা নদীৰ মাজত উলটি যায় । জানিব পৰা মতে, নাওখনত পোন্ধৰজন মানুহ আছিল । বাতৰি লিখা পৰলৈকে জানিব পৰা মতে, গংগা নদীৰ বক্ষত নাওখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ ফলত দুজন লোকৰ মৃত্যু হয় ।

দুজনৰ মৃত্যু, কেইবাজনো সন্ধানহীন :

নৈৰ মাজত নাওখন উলটি পৰাৰ সময়ত পাৰতে ৰৈ আছিল আন কেবাজনো নাৱৰীয়া আৰু স্থানীয় লোকে ৷ নাওখন বাগৰি পৰা দেখি তেওঁলোকে অলপো সময় নষ্ট নকৰি পানীত জাঁপ দিয়ে ৷

স্থানীয় ৰাইজ আৰু অন্য নাৱৰীয়াই ৭ জন লোকক জীৱিত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনাত দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি নিশ্চিত হৈছে আৰক্ষী ৷ নাৱত থকা আটাইকেইজনে নিজৰ শস্য চাবলৈ আৰু শাক-পাচলি ছিঙিবলৈ নদীৰ সিপাৰলৈ গৈ আছিল ।

এছ ডি আৰ এফৰ উদ্ধাৰ অভিযান :

এই নাও দুৰ্ঘটনাৰ ফলত নিৰুদ্দেশ হৈ থকা লোকসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ স্থানীয় প্ৰশাসনে ব্যাপক উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে । ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী (SDRF) আৰু স্থানীয় ডুবাৰুৱে নদীখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অহৰহ অনুসন্ধান অভিযান চলাই আছে । নৈৰ প্ৰবল সোঁতৰ বাবে নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলৰ সন্ধান উলিওৱাত কিছু বাধাৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

ঘটনাস্থলীত উপস্থিত প্ৰশাসনিক বিষয়াসকল :

এই ঘটনাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে মহকুমা পৰ্যায়ৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকল উমানাথ গংগা ঘাটত উপস্থিত হয় । নিৰুদ্দেশ হোৱা লোকসকলক যিমান পাৰি সোনকালে বিচাৰি উলিওৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ বিষয়াসকলে প্ৰত্যক্ষভাৱে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ ওপৰত নজৰ ৰাখি আছে ।

ঘাটত বহু লোকৰ সমাগম :

এই হৃদয়বিদাৰক ঘটনাৰ খবৰ অঞ্চলটোত বিয়পি পৰাৰ লগে লগে ঘটনাস্থলীত দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা লোকৰ আত্মীয় আৰু স্থানীয় বহু লোকৰ সমাগম হোৱা দেখা যায় ৷ স্থানীয় আৰক্ষী থানা আৰু মহকুমা প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহ চিনাক্তকৰণ আৰু অন্যান্য আইনী পদ্ধতি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে কাম-কাজ আৰম্ভ কৰিছে । আনফালে জীৱন্তে উদ্ধাৰ হোৱাসকলক প্ৰাথমিক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে ।

কেনেকৈ সংঘটিত হ’ল দুৰ্ঘটনা ?

এছডিপিঅ’ ৰামকৃষ্ণই কয় যে প্ৰথম অৱস্থাত অতিৰিক্ত বোজা আৰু হঠাতে বলা প্ৰচণ্ড বতাহৰ বাবে নাওখনে ভাৰসাম্য হেৰুৱায় ৷ ফলত নাওখন নৈৰ মাজতে উলটি যায় ৷ অৱশ্যে তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে দুৰ্ঘটনাটোৰ সঠিক কাৰণ সম্পূৰ্ণ তদন্তৰ অন্ততহে স্পষ্ট হৈ পৰিব ।

"অভাৰলোডিং আৰু প্ৰচণ্ড বতাহৰ বাবে নাওখন উলটি পৰাৰ খবৰ পাইছো । অৱশ্যে বৰ্তমান একো ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই ৷ দুটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । বাকীকেইটাক বিচাৰি উলিয়াবলৈ এছডিআৰএফ আৰু স্থানীয় ডুবাৰুৰ সহায়ত অনুসন্ধান অব্যাহত আছে ।" - ৰামকৃষ্ণ, এছডিপিঅ’ ৷

সম্পাদকৰ পচন্দ

