নাচিকৰ আৱাসিক বিদ্যালয়ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা : নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে জন্ম দিলে সন্তান

নাচিকৰ আৱাসিক বিদ্যালয়ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা : নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীয়ে জন্ম দিলে সন্তান
গ্ৰীষ্মবন্ধৰ সময়ত নাবালিকাগৰাকী গাঁৱৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ সময়ত যৌন নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । এই কথা আৰক্ষীয়ে সদৰী কৰিছে ৷
Published : July 10, 2026 at 11:35 PM IST
নাচিক(মহাৰাষ্ট্ৰ): মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাচিকত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ এখন চৰকাৰী জনজাতীয় আৱাসিক বিদ্যালয়ৰ নৱম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে এটা ল’ৰা সন্তান জন্ম দিছে । শুকুৰবাৰে খোদ আৰক্ষীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ৷
ইতিমধ্যে স্থানীয় কালৱান থানাত পক্স’ আইনৰ অধীনত এক গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত ছোৱালীজনীৰ আত্মীয় হিচাপে পৰিচিত এজন নাবালকক আটক কৰি কিশোৰ সংশোধনী গৃহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত অধিক তদন্ত অব্যাহত থকাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে ।
আৰক্ষীৰ মতে, গ্ৰীষ্মবন্ধত গাঁৱৰ ঘৰলৈ যোৱা নাবালিকাগৰাকী যৌন নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি সম্প্ৰতি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । পৰৱৰ্তী সময়ত নাবালিকাগৰাকী গৰ্ভৱতী হৈ শেহতীয়াকৈ এটি সন্তান জন্ম দিয়ে । বিষয়টো পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে গোচৰ ৰুজু কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে, জনজাতি উন্নয়ন বিভাগৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত দীনকাৰ পাভৰাই বিভাগটোৱে বিষয়টোৰ সম্পূর্ণ তদন্ত কৰিব আৰু এই তথ্যৰ ভিত্তিত প্রয়োজনীয় আইনী ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰা হ’ব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে ৷
আয়ুক্ত পাভৰাই কয়, ‘‘ছোৱালীজনী আৱাসিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী । গ্ৰীষ্মকালীন ছুটীত নিজৰ গাঁৱত গৈ থকাৰ সময়তে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । ইতিমধ্যে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে আৰু অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে POCSO আইনৰ অধীনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । সংমণ্ডল পৰ্যায়তো বিষয়টোৰ তদন্ত চলি আছে ।’’
আৰক্ষীৰ প্ৰাথমিক তদন্তত প্ৰকাশ পাইছে যে এই ঘটনা বিদ্যালয় চৌহদত সংঘটিত হোৱা নাই ৷ জনজাতীয় আৱাসিক বিদ্যালয়খনত নিয়মীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে চৰকাৰী পুঁজিৰ ব্যৱস্থা থকাৰ পিছতো কিয় বিদ্যালয় প্ৰশাসনে নাবালিকাগৰাকীৰ গৰ্ভধাৰণৰ বিষয়টো ধৰা পেলাব নোৱাৰিলে, তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । এই ঘটনাই পুনৰবাৰ নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: নিউজীলেণ্ডত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, দুই দেশৰ মাজত বহু চুক্তিৰ সম্ভাৱনা