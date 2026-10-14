সৌৰভ ৰাজপুত হত্যাকাণ্ড: স্বামী হত্যাকাৰী মুস্কান-চাহিল মৃত্যুদণ্ডত ন্যায়াধীশৰ গীতা-মহাভাৰতৰ প্ৰসংগ

সৌৰভ ৰাজপুত হত্যাকাণ্ড: স্বামী হত্যাকাৰী মুস্কান-চাহিল মৃত্যুদণ্ডত ন্যায়াধীশৰ গীতা-মহাভাৰতৰ প্ৰসংগ
২০২৫ চনৰ মাৰ্চ মাহত মীৰাটৰ ব্ৰহ্মপুৰীত প্ৰেমিক চাহিল শুক্লাৰ সৈতে মিলি মুস্কান ৰস্তোগীয়ে স্বামী সৌৰভ ৰাজপুতক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিছিল...
Published : October 14, 2026 at 7:06 PM IST
মীৰাট: দেশত বিগত সময়ছোৱাত সংঘটিত কেবাটাও হত্যাকাণ্ডত নীলা ৰঙৰ ড্ৰাম বা ট্ৰলী বেগ ব্যৱহাৰৰ বিষয়টোৱে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল ৷ কেতিয়াবা যদি নীলা ড্ৰামত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয়, আন কেতিয়াবা আকৌ হত্যাকাৰীয়ে ট্ৰলী বেগত ভৰাই পেলাই দিয়ে মৃতদেহ ৷ এনেকুৱা বহু কেইটা ঘটনাৰ সাক্ষী হৈছিল দেশৰ জনতা ৷
বুধবাৰে তেনে এক হত্যাকাণ্ডৰ বিচাৰ কৰি আদালতে দুগৰাকী অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে মৃত্যুদণ্ডৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ৷ সৌৰভ হত্যাকাণ্ডৰ দুই অভিযুক্ত চাহিল আৰু মুস্কানক যোৱা ৩০ ছেপ্টেম্বৰত মীৰাটৰ জিলা আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল ৷ এই বিচাৰৰ ৰায় প্ৰদানৰ বাবে আদালতে বুধবাৰ অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটো ধাৰ্য কৰি ভাৰ্চুৱেল মাধ্য়মেৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয় মুস্কান আৰু চাহিলক । গোচৰীয়া পক্ষৰ অধিবক্তা বিজয় বাহাদুৰ সিঙে আদালতত কয় যে হত্যাৰ পদ্ধতিটো অত্যন্ত নিষ্ঠুৰ । এই হত্যাকাণ্ডটো হঠাতে হোৱা কাৰ্য নাছিল; বৰঞ্চ এয়া আছিল ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰা এক পৰিকল্পিত কাৰ্য ।
#WATCH मेरठ, उत्तर प्रदेश: एडवोकेट किशन कुमार दुबे ने कहा, "अदालत में आज मुस्कान और साहिल को उनके अपराध के लिए मृत्यु दंड की सजा दी गई है..." https://t.co/6VI4uwQSsF— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2026
ন্যায়াধীশে এই গোচৰৰ ৰায়দান প্ৰদান কৰি মহাভাৰত-গীতাৰ প্ৰসংগৰে ৰাজধৰ্মৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷ প্ৰতিপক্ষই অভিযুক্তক ৰক্ষা কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিল যদিও হত্যাকাৰীৰ অপৰাধৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ন্যায়ালয়ে ৰাজধৰ্ম পালন কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে হত্যাকাণ্ডটোৰ পিছত মৃতদেহটোৰ অংগ বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছিল । আনকি অভিযুক্ত চাহিলে মৃত সৌৰভৰ মূৰটোও নিজৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল । অপৰাধৰ ধৰণ-কৰণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হ’ব লাগে বুলি ন্যায়াধীশে মতপোষণ কৰে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ গোচৰৰ উদ্ধৃতি দি অধিবক্তা বিজয় বাহাদুৰে এই গোচৰত মৃত্যুদণ্ডৰ দাবী জনোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছিল ।
ৰায়দানৰ সময়ত মৃত সৌৰভৰ মাতৃ ৰেণু আৰু ভাতৃ বাবলুও আদালতত উপস্থিত আছিল । এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ বাবে জিলা ন্যায়াধীশ অৰবিন্দ কুমাৰ মিশ্ৰৰ আদালতে সৌৰভ ৰাজপুতৰ পত্নী মুস্কান ৰস্তোগী আৰু তেওঁৰ প্ৰেমিক চাহিল শুক্লাক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে । আদালতে এই ঘটনাক অতি নৃশংস বুলি অভিহিত কৰি কয় যে এনে অপৰাধে সমাজত গভীৰ আৰু নেতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় ।
#WATCH मेरठ, उत्तर प्रदेश: सौरभ राजपूत की मां रेनू देवी ने कहा, "हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत संतुष्टि मिल रही है कि उन दोनों को मौत की सज़ा सुनाई गई है। हमें इंसाफ मिल गया है। हम अपने वकीलों, सहयोगियों और स्टाफ के बहुत आभारी हैं और उनके ऋणी रहेंगे... " https://t.co/yZfz9wTj1Y— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 14, 2026
আদালতে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰে যে অভিযুক্ত দুজনে সংঘটিত কৰা অপৰাধ ক্ষমা কৰিব নোৱাৰি আৰু দোষীয়ে কঠোৰ তথা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি লাভ কৰিব লাগে । এই চাঞ্চল্যকৰ গোচৰটো প্ৰায় ১৩ৰ পৰা ১৬ মাহ ধৰি চলিছিল, মুঠ ১২৬টা শুনানি গ্ৰহণ কৰা হৈছিল । বিচাৰ বিভাগে ২২ জন মূল সাক্ষীক উপস্থাপন কৰে, যাৰ সাক্ষ্যই অভিযুক্তৰ দোষ প্ৰমাণ কৰে । আদালতে হত্যাৰ লগতে প্ৰমাণ ধ্বংস আৰু লুকুৱাই ৰখাৰ অপৰাধত দুয়োকে দোষী সাব্যস্ত কৰে ।
ৰায়দানৰ পিছত সৌৰভ ৰাজপুতৰ মাতৃ ৰেণু দেৱীয়ে কয়, ‘‘আজি মনত শান্তি পাইছোঁ । দুয়োকে মৃত্যুদণ্ড দিয়াত আমি অতি সন্তুষ্ট । আমি ন্যায় পাইছোঁ । আমি আমাৰ অধিবক্তা, সহকৰ্মী, কৰ্মচাৰীৰ প্ৰতি অতিশয় কৃতজ্ঞ আৰু তেওঁলোকৰ ওচৰত ঋণী হৈ থাকিম ।’’
উল্লেখ্য যে ২০২৫ চনৰ মাৰ্চ মাহত মীৰাটৰ ব্ৰহ্মপুৰী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এটা অঞ্চলত প্ৰেমিক চাহিল শুক্লাৰ সৈতে মিলি মুস্কান ৰাস্তোগীয়ে স্বামী সৌৰভ ৰাজপুতক নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰে ৷ তাৰ পাছত সৌৰভৰ মৃতদেহটো টুকুৰা-টুকুৰ কৰি নীলা ড্ৰামত ভৰাই চিমেণ্টেৰে পুতি ৰাখিছিল । হত্যাকাণ্ডৰ পিছত ঘৰত তলা লগাই মুস্কানে প্ৰায় দহদিন ধৰি প্ৰেমিক চাহিল শুক্লাৰ সৈতে হিমাচলত কটায় । কিন্তু অৱশেষত ধৰা পৰে চাহিল আৰু মুস্কান ৷
লগতে পঢ়ক : বিহাৰত গংগা নদীত নাও ডুবি ১৩ নাবালকৰ মৃত্যু, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ শোক প্ৰকাশ