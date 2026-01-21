ETV Bharat / bharat

ভাৰতত নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰৰ মূল স্তম্ভ বি এল অ’সকল: মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়া জ্ঞানেশ কুমাৰ

৫.৩২ লাখতকৈ অধিক বি এল অ’ৱে ভোটাৰ তালিকা বিশুদ্ধ কৰাৰ কামত দ্বিতীয় পৰ্যায়ত চলি থকা এছ আই আৰত নিয়োজিত হৈ আছে ।

CEC GYANESH KUMAR
মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়া জ্ঞানেশ কুমাৰ (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 21, 2026 at 2:38 PM IST

4 Min Read
নতুন দিল্লী : ৯ খন ৰাজ্য আৰু তিনিখন কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত চলি থকা ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণৰ (Special Intensive Revision, SIR) মাজতে বুধবাৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলক প্ৰশংসা কৰি তেওঁলোকক ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰৰ মূল স্তম্ভ হিচাপে অভিহিত কৰে ।

তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ভোটাৰসকলৰ দায়িত্ব আৰু সকলো যোগ্য ভোটাৰক ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাটো নিশ্চিত কৰাটো বি এল অ’সকলৰ ওপৰতে ন্যস্ত ।

উল্লেখ্য যে ৫.৩২ লাখতকৈ অধিক বি এল অ’ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত চলি থকা এছ আই আৰ কাৰ্যত নিয়োজিত হৈ আছে । তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হৈছে ভোটাৰ তালিকা বিশুদ্ধ কৰা ।

ভাৰত মণ্ডপমত ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে আয়োজন কৰা তিনিদিনীয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গণতন্ত্ৰ আৰু নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাপনা সন্মিলনত উদ্বোধনী ভাষণত চি ই চিয়ে ভাৰতক গণতন্ত্ৰৰ মাতৃ বুলি অভিহিত কৰে ।

"ভাৰতৰ প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত মোটামুটিভাৱে প্ৰায় ৯৭০ জন ভোটাৰ থাকে । ভোটাৰসকলৰ দায়িত্ব আৰু সকলো যোগ্য ভোটোৰক যাতে ভোটাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় সেইটো নিশ্চিত কৰাটো বুথ স্তৰৰ বিষয়াৰ (বি এল অ') ওপৰত ন্যস্ত । বি এল অ'সকল হৈছে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী গণতন্ত্ৰৰ ভেটি আৰু মূল স্তম্ভ ।" তেওঁ কয় ।

আনহাতে, সংবিধানৰ উদ্ধৃতি দি চি ই চিয়ে কয়, "আমাৰ সংবিধানে কোৱাৰ দৰে ভাৰতীয় নিৰ্বাচনক দুটা বিস্তৃত খণ্ডত ভাগ কৰা হৈছে । এটা হৈছে ভোটাৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা আৰু আনটো হৈছে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা ।"

তেওঁ কয় যে গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে আইন অনুসৰি প্ৰতিজন যোগ্য ভোটাৰসহিতে শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা অতি প্ৰয়োজনীয় । লগতে তেওঁ কয় যে উক্ত ভোটাৰ তালিকাৰ ভিত্তিতে সকলো নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।

২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কথা উল্লেখ কৰি কুমাৰে স্মৰণ কৰে যে কেনেকৈ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন লজিষ্টিক, সংখ্যা আৰু স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি বিশ্বৰ অন্যতম বৃহৎ নিৰ্বাচনী অনুশীলনৰ ভিতৰত এটা হৈ পৰিছে ।

"২০২৪ চনত লোকসভা নিৰ্বাচনত ৬৪ কোটিতকৈ অধিক ভোটাৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছিল । দহ লাখতকৈও অধিক ভোটকেন্দ্ৰ আৰু প্ৰায় দুই কোটি লোকে এই প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হৈছে । এয়া এক ডাঙৰ কৃতিত্ব ।" তেওঁ কয় ।

২০২৫ চনৰ বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ উদ্ধৃতি দি চি ই চিয়ে কয়, "কেইমাহমান পূৰ্বে বিহাৰত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল । তাত প্ৰথম পদক্ষেপ আছিল যোগ্য ভোটাৰকে ধৰি ভোটাৰ তালিকাৰ বিশুদ্ধকৰণ, যিটো পৰ্যায় সম্পূৰ্ণ হৈছিল । নিৰ্বাচনী আইনৰ অধীনত যিকোনো বিধানসভা ক্ষেত্ৰৰ ভোটাৰে আবেদন দাখিল কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে, যাতে কোনো ভুল নাম অন্তৰ্ভুক্ত নহয় আৰু কোনো সঠিক নাম লোপ নাপায় ।"

তেওঁ কয় যে বি এল অ’, নিৰ্বাচনী পঞ্জীয়ন বিষয়া আৰু মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াৰ দক্ষতাৰ বাবে ৭.৫ কোটি ভোটাৰৰ ভিতৰত আবেদনৰ সংখ্যা ‘শূন্য’ ।

কুমাৰে কয়, "নিখুঁত ৰাজহুৱা পৰীক্ষাৰ মাজত আৰু বিহাৰ আৰু সমগ্ৰ দেশৰ সকলো নাগৰিকৰ চোৱাচিতাৰ মাজত ভোটাৰ তালিকা চূড়ান্ত কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল । পুনৰ ভোটগ্ৰহণ শূন্য হৈছিল । সেয়াই আছিল আমাৰ বিষয়াসকলে বজাই ৰখা দক্ষতাৰ স্তৰ ।"

তিনিদিনীয়া সন্মিলনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি চি ই চিয়ে কয়, "আমি ইয়াত ভোটাৰসকলৰ ভৱিষ্যতৰ পথ, প্ৰত্যাহ্বান আৰু আশা আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটোক কেনেকৈ যথেষ্ট মসৃণ, স্বচ্ছ, মুক্ত আৰু নিকা কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে বুজ ল'বলৈ আহিছোঁ ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমি বিশ্বত গণতন্ত্ৰৰ এক মানচিত্ৰ তৈয়াৰ কৰা কামো কৰি আছোঁ । ইয়াৰ খচৰা প্ৰায় সাজু হৈছে, প্ৰয়োজন হ'লে সংশোধন আৰু সংযোজনৰ বাবে ইয়াক সদস্য ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৈতে (আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিনিধি দল) বিনিময় কৰা হ'ব । ই নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া আৰু গণতন্ত্ৰৰ কাৰ্যব্যৱস্থাৰ সংক্ষিপ্ত বিৱৰণ প্ৰস্তুত কৰিব ।"

তিনিদিনীয়া সন্মিলনখন হৈছে ভাৰতে গণতন্ত্ৰ আৰু নিৰ্বাচন পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা এনে ধৰণৰ সৰ্ববৃহৎ সন্মিলন, য’ত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা নিৰ্বাচন পৰিচালনা সংস্থাৰ মুৰব্বীসকল উপস্থিত থাকে ।

