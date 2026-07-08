মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ক'লা পতাকা প্ৰদৰ্শন: কাংপকপিত কুকি-জো খ্ৰীষ্টান ফ'ৰামৰ স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় সেনাপতি জিলাত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পথৰ কাষত ক'লা পতাকা আৰু প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।
Published : July 8, 2026 at 8:38 PM IST
তেজপুৰ: বুধবাৰে সেনাপতি জিলা ভ্ৰমণ কৰা মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী য়ুমনাম খেমচান্দ সিঙক একাংশ স্থানীয় লোকে ক'লা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰতিবাদ জনায় । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ছয়জন নগা অসামৰিক লোকৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ ন্যায় বিচাৰ দাবী কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সেনাপতিলৈ এইটো তেওঁৰ দ্বিতীয়টো পথ ভ্ৰমণ আছিল । এই ভ্ৰমণসূচীত উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহৰ পৰ্যালোচনা, বিভিন্ন অসামৰিক সংগঠন আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে চৰকাৰী কল্যাণমূলক আঁচনি আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নমূলক কামৰ অগ্ৰগতি মূল্যায়ন অন্তৰ্ভুক্ত আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কনভয় সেনাপতি জিলাত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়ত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে পথৰ কাষত ক'লা পতাকা আৰু প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । তেওঁলোকৰ অভিযোগ অনুসৰি, চলিত বৰ্ষৰ ১৩ মে'ত কাংপকপি জিলাৰ লেইলন ভাইফেই গাঁৱৰ পৰা ছয়জন নগা অসামৰিক লোকক অপহৰণ কৰা হৈছিল আৰু ১০ জুনত তেওঁলোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
এই ঘটনাটোৰ নিৰপেক্ষ তদন্ত আৰু ভুক্তভোগীসকলৰ বাবে ন্যায় বিচাৰৰ দাবী জনায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলে । ইয়াৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাংপকপি ভ্ৰমণ কৰি কুকি-জো খ্ৰীষ্টান ফ'ৰামৰ (KZCF) প্ৰতিনিধিসকলক সাক্ষাৎ কৰে । এই বৈঠকত সংগঠনটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত এখন স্মাৰক-পত্ৰ দাখিল কৰে । আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যত শান্তি, সম্প্ৰীতি আৰু সাম্প্ৰদায়িক সৌহাৰ্দ্য বজাই ৰখাৰ আহ্বান জনায় ।
স্মাৰক-পত্ৰখনত KZCF-এ উল্লেখ কৰে যে ২০২৩ চনৰ মে' মাহত মণিপুৰত আৰম্ভ হোৱা জাতিগত সংঘৰ্ষৰ পিছৰে পৰা কুকি-জো সম্প্ৰদায়ে ব্যাপক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে । সংগঠনটোৰ দাবী অনুসৰি, এই সংঘৰ্ষত শতাধিক গীৰ্জা ক্ষতিগ্ৰস্ত বা ধ্বংস হৈছে আৰু সম্প্ৰদায়টোৰ লোকসকল আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে ।
স্মাৰক-পত্ৰখনত চলিত বৰ্ষৰ ১৩ মে'ত গীৰ্জাৰ নেতাসকলক কঢ়িয়াই অনা বাহনৰ সৈতে জড়িত ঘটনাৰ কথাও উল্লেখ কৰি অভিযোগ কৰা হয় যে উক্ত ঘটনাত তিনিজন গীৰ্জাৰ নেতাই প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল । সংগঠনটোৱে ১৪ জন কুকি-জো ভুক্তভোগী, যাৰ ভিতৰত পাষ্টৰ আৰু গীৰ্জাৰ নেতাসকলো আছে, তেওঁলোকৰ বাবে ন্যায় বিচাৰ নিশ্চিত কৰাৰ লগতে দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় ।
ইয়াৰ উপৰি স্মাৰক-পত্ৰখনত চলিত অৰ্থনৈতিক আৰু শাৰীৰিক অৱৰোধ অবিলম্বে প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰো আহ্বান জনোৱা হয় । সংগঠনটোৰ অভিযোগ অনুসৰি, এই অৱৰোধৰ ফলত খাদ্য, ইন্ধন, ঔষধ আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান ব্যাহত হৈছে । যাৰ ফলত মহিলা, শিশু, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু স্থানচ্যুত পৰিয়ালসহ সাধাৰণ লোকসকল ব্যাপকভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
KZCF-এ মুখ্যমন্ত্ৰীক তেওঁলোকৰ উদ্বেগসমূহ ৰাজ্যিক কেবিনেট আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওচৰত উত্থাপন কৰাৰ লগতে মানৱীয় সহায়-সহযোগিতা পুনৰুদ্ধাৰ, কুকি-জো সম্প্ৰদায়ৰ জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা আৰু সংঘৰ্ষত ক্ষতিগ্ৰস্তসকলক ন্যায় প্ৰদানৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
উল্লেখ্য যে স্মাৰক-পত্ৰখনত KZCF-ৰ সভাপতি ৰেভাৰেণ্ড ডঃ এছ চংলই আৰু সম্পাদক ৰেভাৰেণ্ড টুনলাল হাওকিপে স্বাক্ষৰ কৰে ।
কুকি-জো খ্ৰীষ্টিয়ান ফ'ৰামৰ স্মাৰক-পত্ৰ : ন্যায়, অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ আৰু চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ দাবী
কুকি-জো খ্ৰীষ্টিয়ান ফ'ৰামে (KZCF) মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী য়ুমনাম খেমচন্দ সিঙৰ ওচৰত এখন জৰুৰী স্মাৰক-পত্ৰ দাখিল কৰি কুকি-জো সম্প্ৰদায়ৰ নিহতসকলৰ ন্যায় বিচাৰ, চলি থকা অৰ্থনৈতিক আৰু শাৰীৰিক অৱৰোধ তৎকালে প্ৰত্যাহাৰ আৰু চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ দাবী জনাইছে ।
বুধবাৰে দাখিল কৰা স্মাৰক-পত্ৰখনত সংগঠনটোৱে উল্লেখ কৰে যে ২০২৩ চনৰ ৩ মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা মণিপুৰৰ জাতিগত সংঘাতত কুকি-জো সম্প্ৰদায়ে ব্যাপক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে । সংগঠনটোৰ দাবী অনুসৰি, এই সময়ছোৱাত ৩৫০ৰো অধিক গীৰ্জা জ্বলাই দিয়া, অপবিত্ৰ কৰা অথবা ধ্বংস কৰা হৈছে ।
স্মাৰক-পত্ৰখনত ২০২৬ চনৰ ১৩ মে'ত গীৰ্জাৰ নেতা কঢ়িয়াই নিয়া দুখন বাহনৰ ওপৰত সংঘটিত আক্ৰমণৰ কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে । কুকি-জো খ্ৰীষ্টিয়ান ফ'ৰামৰ অভিযোগ অনুসৰি, এই ঘটনাত সংগঠনটোৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষসহ তিনিগৰাকী গীৰ্জাৰ নেতা নিহত হৈছিল ।
সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰে যে ঘটনাৰ পিছত সৃষ্টি হোৱা পৰিস্থিতিক অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে যদিও নিহতসকল, তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আৰু কুকি-জো সম্প্ৰদায়ৰ ওপৰত চলি থকা হিংসাৰ বিষয়টো উপেক্ষা কৰা হৈছে।
স্মাৰক-পত্ৰখনত ১৪ জন কুকি-জো নিহতৰ বাবে ন্যায় বিচাৰ নিশ্চিত কৰাৰ লগতে দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনোৱা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰি চলিত অৰ্থনৈতিক আৰু শাৰীৰিক অৱৰোধৰ ফলত খাদ্য, ইন্ধন, ঔষধ আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ যোগান ব্যাহত হোৱাৰ লগতে মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ আৰু স্থানচ্যুত পৰিয়ালসমূহে চূড়ান্ত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে বুলি সংগঠনটোৱে উল্লেখ কৰি এই অৱৰোধ তৎকালে প্ৰত্যাহাৰৰ আহ্বান জনাইছে ।
উল্লেখ্য, এই স্মাৰক-পত্ৰখনত উত্থাপিত অভিযোগসমূহ কুকি-জো খ্ৰীষ্টিয়ান ফ'ৰামৰ । অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে মণিপুৰ চৰকাৰৰ কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰতিক্ৰিয়া লাভ কৰা হোৱা নাই ।