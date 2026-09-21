ETV Bharat / bharat

বিজেপিৰ নাৰী শক্তি বন্দনা, বেটি বচাও ভণ্ডামিলৈ পৰিণত : বিহাৰৰ জমুইত ছাত্ৰীৰ নিৰ্যাতনকলৈ ক্ষোভিত খাৰ্গে

বিহাৰৰ জমুইত হোৱা ছাত্ৰী নিৰ্যাতন ঘটনাকলৈ লৈ বিজেপি চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনৰ স্থিতি সন্দৰ্ভত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে সামাজিক মাধ্য়মত পোষ্ট দিয়ে...

Congress president Mallikarjun Kharge
কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে (File Photo : IANS)
author img

By ANI

Published : September 21, 2026 at 6:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : মহিলাৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধৰ ঘটনাক লৈ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে সোমবাৰে বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰক সমালোচনা কৰে । খাৰ্গে সামাজিত মাধ্যমত এটা পোষ্টত বিহাৰৰ জমুই জিলাৰ এটা ভাইৰেল ভিডিঅ’ৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে য’ত এদল পুৰুষে দশম শ্ৰেণীৰ দুগৰাৰী শিক্ষাৰ্থীক ৰাজপথত হাৰাশাস্তি আৰু নিৰ্যাতন চলোৱা দেখা গৈছে ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত খৰ্গে কয় যে এনে ঘটনাই বিজেপিৰ "নাৰী শক্তি বন্দনা" আৰু "বেটি বাচাও" অভিযানক "মিছা আৰু ভণ্ডামি" বুলিহে উদঙাই দিছে । তেওঁ এই পোষ্টৰ জৰিয়তে দোষীসকলক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ বাবেও চৰকাৰ দাবী জনায় ।

খৰ্গেই কয়, "বিহাৰৰ জমুইত এগৰাকী ছাত্ৰীক লগতে এটা লজ্জাজনক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰ আগতে দিল্লীত এগৰাকী ১৭ বছৰীয়া কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল ৷ এনে ঘটনাই বিজেপিৰ নাৰী শক্তি বন্দনা আৰু বেটি বচাও অভিযানৰ মিছা বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিছে । আমাৰ দাবী স্পষ্ট - দোষীক আটাইতকৈ কঠোৰ শাস্তি দিয়া উচিত ।"

Congress president Mallikarjun Kharge
কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে (ANI)

কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়েও এই ঘটনাক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । ৰাহুল গান্ধীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত এই কাণ্ড সন্দৰ্ভত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্য প্ৰশাসনক নিৰাপত্তাজনিত চিন্তা আৰু দোষীৰ গ্ৰেপ্তাৰত পলম হোৱাৰ বাবে সমালোচনা কৰে ।

ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, ‘‘বিহাৰৰ জমুইৰ ভিডিঅ’টো বহুত বেয়া । দশম শ্ৰেণীৰ দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক এটা পথত ৰখাই হাৰাশাস্তি কৰা হৈছিল । অপমানো কৰা হৈছিল । নিৰ্যাতনো কৰা হৈছিল । ছাত্ৰীগৰাকীয়ে হাতযোৰ কৰি তেওঁলোকক এৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল ৷ কিন্তু অভিযুক্তকেইটাই ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে বেয়া কামহে কৰিছিল ৷ এই যুৱককেইজনক এনে আচৰণ কৰাৰ অধিকাৰ কোনে দিছিল ? এয়া ‘সংস্কৃতি’ নহয়, এয়া পিতৃতন্ত্ৰ : যিকোনো পুৰুষে যুৱতীৰ শৰীৰ, তেওঁৰ গতিবিধি আৰু পছন্দক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে বুলি ভাবে ।’’

  • ঘটনাটো কি ?

চলিত বৰ্ষৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা বিহাৰৰ জমুই-লক্ষীচৰাই পথত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল । উক্ত দিনা এগৰাকী ছাত্ৰী আৰু তেওঁৰ এজন বন্ধুৱে কোচিং ক্লাছৰ পৰা উভতি আহি আছিল ৷ সেই সময়ত কেইজনমান যুৱকে তেওঁলোকক পথত বাধা দিয়ে ।

যুৱকৰ দলটোৱে ছাত্ৰীগৰাকীক বলপূৰ্বকভাৱে টানি নিয়াৰ চেষ্টা কৰে আৰু অশালীন আচৰণ কৰে । তেতিয়া ছাত্ৰীগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি হাত যোৰ কৰি এৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰে ৷ কিন্তু যুৱতীগৰাকীৰ কোনো কথাই যেন তেওঁলোকৰ কাণত নপৰিল ৷

ইফালে যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে অহা বন্ধুজনে তেওঁক ৰক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোতে উদণ্ড যুৱকৰ দলটোৱে ছাত্ৰজনকো প্ৰহাৰ কৰে । এই ঘটনাৰ দৃশ্য ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈ পৰে ৷ যাৰ পাছতে সমগ্ৰ দেশজুৰি তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হয় ৷

ইফালে এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ লগে লগে জমুই আৰক্ষীয়ে নিজাবৱীয়াকৈ (Suo Motu) গোচৰ ৰুজু কৰে । আৰক্ষীয়ে POCSO আইন আৰু ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ অধীনত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।

বৰ্তমানলৈকে এই ঘটনাত জড়িত থকাৰ অভিযোগত ৩ টা অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু বাকীসকলক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ এটা বিশেষ তদন্তকাৰী দল (SIT) গঠন কৰিছে ৷

লগতে পঢ়ক : কেৰালামত ক্ষন্তেকীয়া বান, ভূমিস্খলনত ৯ জনৰ মৃত্যু; ছয়খন জিলাত য়েল্ল’ এলাৰ্ট জাৰি

লগতে পঢ়ক : আইআইটি বম্বেৰ ছাত্ৰৰ আত্মহত্যাৰ বাবে দায়ী অধ্যাপক, তদন্ত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চলৈ হস্তান্তৰ

TAGGED:

কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গ
বিহাৰৰ জমুইত নাৰী নিৰ্যাতন
ৰাহুল গান্ধী
ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা
MALLIKARJUN KHARGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.