সংসদীয় ৰাজনীতিত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ২৫ বছৰ উপলক্ষে সেৱা সংকল্প অভিযান বিজেপিৰ

সংসদীয় ৰাজনীতিত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ২৫ বছৰ উপলক্ষে সেৱা সংকল্প অভিযান বিজেপিৰ
সমগ্ৰ দেশতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সংসদীয় ৰাজনীতিত ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে ‘সেৱা সংকল্প অভিযান’ হাতত লৈছে ৷
By ANI
Published : September 6, 2026 at 10:28 PM IST
গুৱাহাটী: দেশৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো অহা ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ১৭ অক্টোবৰলৈ বিজেপিয়ে উদযাপন কৰিব ‘সেৱা সংকল্প অভিযান’ ৷ সমগ্ৰ দেশতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সংসদীয় ৰাজনীতিত ২৫ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে এই অভিযান হাতত লৈছে ৷ সেই অনুসৰি অসমতো এই অভিযান হাতত লৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে ৷
প্ৰকাশিত বাতৰি অনুসৰি, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০০১ চনৰ ৭ অক্টোবৰত গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে । তাৰ পিছত বহুল প্ৰশংসিত আৰু গতিশীল নেতাগৰাকীয়ে ২০১৪ চনৰ ২৬ মে’ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে ।
একেৰাহে তিনিটা কাৰ্যকালৰ বাবে জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰি দেশৰ জনসাধাৰণৰ অদম্য সমৰ্থন আৰু আস্থাৰ সমৰ্থনত তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰাজহুৱা আৰু সংসদীয় জীৱনৰ ২৫ বছৰীয়া যাত্ৰা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ উপলক্ষে ১৭ ছেপ্টেম্বৰৰ জন্মদিনৰ পৰা ১৭ অক্টোবৰলৈকে দেশজুৰি পালনৰ বাবে ১৩টা কাৰ্যসূচীৰে এক সজীৱ কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ।
বিজেপি অসম প্ৰদেশৰ মুখপাত্ৰ প্ৰাঞ্জল কলিতাৰ মতে, ‘নমো সেৱা গাঁথা’, ‘অংগনবাড়ী উৎসৱ’, ‘ৰংগুলি’, ‘পৰিৱৰ্তনৰ কাহিনী’, ‘সেৱা সেতু অভিযান’, ‘সেৱা কে নিমিত্ত ভাগীদাৰী’, ‘জন সেৱক মহাকুম্ভ’ আদি পদক্ষেপক কেন্দ্ৰ কৰি কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ বাবে ইতিমধ্যে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলি আছে । চিত্ৰকলা, বক্তৃতা আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতা, বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা, সেৱা জ্যোতি যাত্ৰা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্ভাৱন প্ৰতিযোগিতা আদি অনুষ্ঠিত হ’ব ।
ইতিমধ্যে সেৱা সংকল্প অভিযানৰ প্ৰস্তুতিৰ তদাৰক আৰু নিৰীক্ষণৰ বাবে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ এখন সমিতি গঠন কৰা হৈছে । ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক অনুপ বৰ্মনৰ নেতৃত্বত গঠিত কমিটীখনত কেবিনেট মন্ত্ৰী ড৹ ৰণোজ পেগু, গুৱাহাটী লোকসভাৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তেৰছ গোৱালা, ৰাজ্যিক সম্পাদক ৰাতুল শৰ্মা, বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ আৰু যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি ৰাকেশ দাস আছে ।
ইয়াৰ উপৰিও কেইবাখনো উপ-সমিতি গঠন কৰা হৈছে, য’ত দেশজোৰা প্ৰচাৰৰ অধীনত আয়োজন কৰা কাৰ্যসূচীসমূহৰ ফলপ্ৰসূ আৰু সমন্বিত ৰূপায়ণৰ বাবে ৰাজ্য, আঞ্চলিক আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ।
অহা ১৭ ছেপ্টেম্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ জন্মদিনৰ লগত সংগতি ৰাখি ‘আশীৰ্বাদ বন্তি’ শীৰ্ষক সেৱা সংকল্প অভিযানৰ উদ্বোধনী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা হ’ব । বিজেপি অসম প্ৰদেশৰ মুখপাত্ৰ প্ৰাঞ্জল কলিতাই কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে আশীৰ্বাদ আৰু সদিচ্ছাৰ ইংগিত হিচাপে অসমৰ ৩১ হাজাৰৰো অধিক বুথত দলীয় কৰ্মীসকলে নিজ নিজ ঘৰত চাকি জ্বলাব ।
কলিতাই আৰু কয় যে সেৱা সংকল্প অভিযানৰ অধীনত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী মসৃণ আৰু পদ্ধতিগতভাৱে সম্পন্ন কৰাৰ বাবে জিলা পৰ্যায়ৰ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী দেওবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । তেওঁ লগতে কয় যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই সকলো কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ তদাৰক কৰিব ।ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী, শাসকীয় দলৰ অন্তৰ্গত বিধায়ক আৰু ৰাজ্যজুৰি বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেও এক মাহজোৰা প্ৰচাৰত সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যত আকৌ চলিব বাল্য বিবাহ বিৰুদ্ধে অভিযান, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ সভাৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ