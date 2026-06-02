এইবাৰ বিজেপিয়ে উদযাপন কৰিব বংগৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস: ২০ জুনত কলকাতা ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰী

এইবাৰ বিজেপিয়ে উদযাপন কৰিব বংগৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস: ২০ জুনত কলকাতা ভ্ৰমণত প্ৰধানমন্ত্ৰী
শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে ২০ জুনত বংগ বিধানসভাত বংগ প্ৰতিষ্ঠা সম্পৰ্কীয় প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰা দিনটোক গেৰুৱা দলটোৱে ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক-ঐতিহাসিক যাত্ৰাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত হিচাপে গণ্য কৰে ।
Published : June 2, 2026 at 7:02 PM IST
নতুন দিল্লী: অহা ২০ জুনত সমগ্ৰ পশ্চিমবংগজুৰি বংগৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপন কৰিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে । প্ৰতিখন জিলাতে ইয়াৰ বাবে কাৰ্যসূচীৰ পৰিকল্পনা কৰা হ’ব বুলি দলীয় সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে । ৰাজ্যজুৰি দলৰ নেতা, কৰ্মী আৰু সমৰ্থকসকলেৰ অংশগ্ৰহণেৰে বৃহৎ পৰিসৰত এই উদযাপনৰ আয়োজন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
বিজেপিৰ সূত্ৰ অনুসৰি, ২০ জুন তাৰিখটো বংগ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস হিচাপে পালন কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ মূলতে হৈছে এই তাৰিখটোৰ ঐতিহাসিক তাৎপৰ্য । সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, ডঃ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে ২০ জুনত বংগ বিধানসভাত বংগ প্ৰতিষ্ঠা সম্পৰ্কীয় প্ৰস্তাৱটো দাখিল কৰিছিল । এই পৰিঘটনাক গেৰুৱা দলটোৱে ৰাজ্যখনৰ ৰাজনৈতিক আৰু ঐতিহাসিক যাত্ৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মুহূৰ্ত হিচাপে গণ্য কৰে ।
এই উপলক্ষে সমগ্ৰ পশ্চিমবংগত বিজেপিয়ে জিলা পৰ্যায়ৰ অনুষ্ঠান, স্মৃতিচাৰণ কাৰ্যসূচী আৰু জনপ্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অঞ্চলত আয়োজন কৰা বংগ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস উদযাপনত ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ নেতা, সাংসদ, বিধায়ক আৰু দলৰ বিষয়ববীয়াসকলে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ২০ জুনত কলকাতা ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচী থকাৰ সময়তে এই অনুষ্ঠানে আৰু অধিক তাৎপৰ্য্য বহন কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰস্তাৱিত ভ্ৰমণসূচী অনুসৰি, এই আনুষ্ঠানিক উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা কাৰ্যসূচীৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী চহৰখনত উপস্থিত থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
২১ জুনত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কলকাতাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীতো অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াত বৃহৎ মাত্ৰাত ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণৰ সাক্ষী হোৱাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় স্তৰত গুৰুত্ব বৃদ্ধি পোৱা যোগ দিৱসৰ অনুষ্ঠানৰো প্ৰস্তুতি চলি আছে ।
২০ জুনত বংগ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু ২১ জুনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ ইটোৰ পিছত সিটো অনুষ্ঠানে পশ্চিমবংগক ৰাজনৈতিক আৰু জনসাধাৰণৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু কৰি তোলাৰ সম্ভাৱনা আছে ।